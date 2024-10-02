Депутаты ПАСЕ назвали условия возвращения азербайджанской делегации в ассамблею

02 октября 2024, 13:32

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Азербайджан должен разделять ценности Совета Европы и соответствовать им, и это условие возвращения делегации страны в парламентскую ассамблею, отметили участники дебатов на сессии ПАСЕ.

Дебаты на тему "Ухудшение ситуации с правами человека, верховенством закона и демократией в Азербайджане" прошли 1 октября на вечернем заседании осенней сессии ПАСЕ.

В предварительную повестку осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге был включен вопрос "Срочные дебаты по процедуре: "Ухудшение ситуации с правами человека, верховенством закона и демократией в Азербайджане".

Обсуждения открыла со вступительным словом докладчик ПАСЕ по мониторингу Азербайджана, депутат из Норвегии Лиз Кристофферсен. Она напомнила, что 24 января ассамблея приняла решение не ратифицировать полномочия азербайджанской делегации.

ПАСЕ была обеспокоена, в том числе отсутствием сотрудничества в процедуре мониторинга на досрочных выборах президента Азербайджана. Делегацию ассамблеи не пригласили для наблюдения, напомнила Кристофферсен. Еще одной причиной не ратифицировать полномочия азербайджанской делегации она назвала ситуацию с правами человека в Нагорном Карабахе. Дебаты транслировались на сайте организации.

В январе Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) большинством голосов приняла резолюцию об ограничении полномочий делегации Азербайджана за нарушения в стране прав человека и рост числа политзаключенных. В документе говорится и о нарушении прав человека в Лачинском коридоре, и о том, что ПАСЕ "осудила военную операцию азербайджанской армии в сентябре 2023 года", которая привела к исходу армянского населения из Нагорного Карабаха. Азербайджанская делегация покинула заседание ПАСЕ, обвинив структуру в двойных стандартах, а в августе десятки ее депутатов были объявлены персонами нон-грата в Азербайджане. 6 сентября президент страны Ильхам Алиев заявил, что запрет на посещение Азербайджана членами ПАСЕ будет снят, когда полномочия делегации Азербайджана будут восстановлены в этой организации.

Кристофферсен отметила, что по мере приближения к COP29 Азербайджан движется "в неправильном направлении".

"То, как были проведены парламентские выборы 1 сентября, вновь вызывает озабоченность по поводу соблюдения демократических стандартов. Избирательный кодекс не соответствует международным стандартам, включая рекомендации БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека), Венецианской комиссии и решения Европейского суда по правам человека. Как подчеркивает БДИПЧ, выборы прошли в ограничительной политической и правовой среде, что привело к отсутствию конкуренции. В день выборов независимые СМИ сообщили о широко распространенных случаях насилия в отношении независимых кандидатов, карусельном голосовании в пользу проправительственных кандидатов, вбросе бюллетеней, незарегистрированных избирателях и серьезных нарушениях при подсчете голосов", - отметила Кристофферсен.

Она указала, что правящая партия "Новый Азербайджан" получила 68 из 125 мест в Милли Меджлисе, остальные места заняли "так называемые независимые кандидаты". Ведущая оппозиционная партия Народный фронт Азербайджана не принимала участия в выборах в седьмой раз подряд. Явка составила всего 37,3%, что является самым низким показателем за все время выборов, сказала парламентарий.

Более того, добавила она, "выборы 1 сентября прошли на фоне продолжающихся репрессий против инакомыслящих, характеризующихся ужесточением ограничений на свободу слова, собраний и объединений, а также продолжающимися репрессиями в отношении политических активистов, критиков, гражданского общества и представителей СМИ".

За несколько месяцев до выборов власти арестовали десятки журналистов таких изданий, как Toplum TV, Abzas Media и Kanal-3, имевших профессиональный опыт освещения выборов. Turan, одно из немногих оставшихся независимых СМИ, подвергается постоянному давлению, подчеркнула Кристофферсен.

В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. В частности, арестованы сотрудники изданий Abzas Media, Toplum TV и Kanal-13. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Власти также арестовали активистов гражданского общества, имеющих опыт наблюдения за выборами, таких как Анар Мамедли и Акиф Гурбанов, напомнила Кристофферсен.

Новая волна арестов последовала этим летом. В конце июля, во время фазы выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты по обвинению в хулиганстве был арестован критик правительства и бывший дипломат Эмин Ибрагимов. Кристофферсен также обратила внимание на аресты по обвинениям в госизмене талышского исследователя Игбала Абилова и молодого исследователя Бахруза Самедова.

В августе были предъявлены новые тяжкие обвинения шести журналистам и экономисту Фариду Мехрализаде в связи с делом Abzas Media. Эти новые обвинения увеличили потенциальный максимальный срок лишения свободы до 12 лет.

"Кроме того, мы сталкиваемся с нерешенной ситуацией вокруг армянских военнопленных и гражданских пленных, которые все еще содержатся под стражей в Азербайджане, как указано в нашей резолюции 2483 от 2023 года, в дополнение к опасениям этнической и культурной чистки после того, как Азербайджан взял под контроль Нагорный Карабах", - указала норвежский депутат.

По словам Кристоферсен, с конца января 2024 года власти Азербайджана отказались проводить в Баку переговоры на высоком уровне с Комитетом Совета Европы по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

11 сентября представители нескольких стран в Совете Европы призвали Азербайджан выполнять обязательства в рамках этой организации, в том числе возобновить сотрудничество с ее Комитетом против пыток. Официальный Баку назвал предвзятой критику за нарушения прав человека и расценил заявление как вмешательство в свои внутренние дела.

"Все эти события весьма прискорбны, уровень подавления кажется беспрецедентным и еще больше осложняет сотрудничество Азербайджана с Ассамблеей и Советом Европы. Мы должны решительно осудить отсутствие сотрудничества с Ассамблеей и Комитетом против пыток. Но мы также должны надеяться, что эти негативные события не приведут к постоянному разрыву отношений с властями Азербайджана. Мы должны быть готовы к диалогу и поддержать власти в принятии мер по защите основополагающих ценностей, которые они поддержали, вступив в Совет Европы. Однако, если не будет улучшений в отношении нашего взаимного сотрудничества и общей ситуации в стране, мы должны сохранять бдительность и защищать наши ценности", - подытожила Кристоферсен.

Депутат из Ирландии Пол Гаван предложил "инициировать дополнительную совместную процедуру между Комитетом министров и Парламентской ассамблеей в связи с многочисленными серьезными нарушениями Азербайджаном своих уставных обязательств перед этой организацией".

Депутат из Швеции Азадех Рожхан раскритиковала введение Азербайджаном запрета на въезд в страну 76 депутатов ассамблеи, проголосовавших против ратификации полномочий делегации страны в ПАСЕ.

"Это явное нарушение обязательств Азербайджана как члена этой организации. Такие действия еще больше усложняют нынешнее положение Азербайджана в Совете Европы. Азербайджан должен понять, что необходимо увидеть изменения, чтобы страна могла вернуть свои полномочия в этой Ассамблее. На сегодняшний день трудно понять, когда это может произойти", - отметила она.

Однако депутат из Великобритании Кристофер Чоп усмотрел в проведении специальных дебатов по Азербайджану дискриминацию по отношению к этой стране, поскольку есть государства, где ситуация с выполнением обязательств хуже.

"Почему некоторые члены этой Ассамблеи считают, что мы должны относиться к вопросу Турции менее серьезно, чем к Азербайджану? Мы, безусловно, не должны поддерживать двойные стандарты. И давайте также помнить, что мы идем не в ногу с международным сообществом. Международное сообщество поддержало председательство Азербайджана на COP29. Сто двадцать членов неприсоединившихся государств Организации Объединенных Наций поддерживали Азербайджан в качестве президента этой организации (Движения неприсоединения - прим. "Кавказского узла") в течение примерно четырех лет. Мы знаем, что наш собственный генеральный секретарь (Совета Европы) и, конечно же, Комиссар по правам человека посетили Азербайджан менее 12 месяцев назад, снова стремясь к диалогу, а не к конфронтации", - сказал Чоп.

Он предложил вернуть делегацию Азербайджана в ПАСЕ и напрямую вести диалог по существующим вопросам.

"Я прошу своих коллег сказать, почему бы нам не попытаться приветствовать делегацию Азербайджана, как членов правительства, так и оппозиции, обратно в этой Ассамблее, чтобы мы могли увековечить диалог? Ибо только с помощью диалога мы можем улучшить ситуацию для жителей Азербайджана. И только посредством диалога мы сможем эффективно продвигать ценности этой организации", - отметил британский парламентарий.

В свою очередь, немецкий депутат Франк Швабе пояснил, что разница ситуации в Азербайджане и Турции в том, что Анкара не отказывается от процедур мониторинга со стороны Совета Европы, в отличие от Баку, который не пригласил наблюдателей ПАСЕ на последние президентские и парламентские выборы, отказался от сотрудничества с Советом Европы.

Он обратил внимание на то, что нынешние дебаты не посвящены конфликту между Азербайджаном и Арменией, "как это хочет представить правительство Азербайджана", а речь идет о правах человека в Азербайджане, где с февраля 2023 года число политзаключенных возросло с 93 до 319.

В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы. Наибольший прирост числа политзаключенных произошел за последний год, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

"Вот, что происходит, и что происходило в течение последних месяцев. И теперь нам нужно принять решение. Позволим ли мы Азербайджану изменить ценности и правила этой организации? Или мы попросим Азербайджан принять ценности этой организации и, в конце концов, принять правила этой организации? Если страна и правительство готовы сделать это, то в Ассамблее будут рады их возвращению", - отметил Швабе.

Французский парламентарий Клод Керн выразил мнение, что Азербайджан должен определиться в вопросе дальнейшего членства в СЕ.

"Чего на самом деле хочет Азербайджан? Придерживается ли он по-прежнему ценностей Совета Европы? Это фундаментальный вопрос, который мы должны задать себе с ясностью, в надежде, что эти дебаты вернут его на путь демократии, верховенства закона и уважения прав человека", - сказал Керн.

Итальянский депутат Аурора Флоридиа призвала повысить внимание к правам человека в Азербайджане в преддверии климатической конференции COP29.

"По мере приближения к COP29 мы должны требовать не только действий по борьбе с изменением климата, но и защиты прав человека в принимающей стране. Климатическая справедливость неотделима от защиты демократических принципов и тесно связана со стремлением к социальной справедливости. Поэтому диалог и дипломатические усилия с Азербайджаном должны быть усилены для установления надежных гарантий прав человека для всех, кто пострадал от давнего конфликта. Пожалуйста, помните, что пришло время эффективно решать климатический кризис", - сказала Флоридиа.

Руководящий орган Рамочной конвенции ООН об изменении климата одобрил проведение следующего саммита COP29 в Азербайджане. Бакинская конференция, которая состоится в ноябре 2024 года, станет первой на постсоветском пространстве. 3 сентября правозащитники призвали освободить критиков властей Азербайджана, подвергшихся преследованиям во время предвыборной кампании. 10 сентября с этим же призывом выступил председатель комитета Сената США по иностранным делам Бен Кардин.

Сербский парламентарий Бильжана Пантич Пилжа указала на отсутствие "особого смысла" в проведении этих дебатов без участия азербайджанской делегации.

"Я считаю, что Парламентская ассамблея Совета Европы должна служить площадкой для диалога на равноправной и инклюзивной основе и должна отдавать приоритет продвижению этой идеи. К сожалению, это обсуждение не будет способствовать такому диалогу. Будем честны: без участия азербайджанской делегации такая инициатива вряд ли сможет достичь заявленных целей. Вместо того, чтобы способствовать конструктивному диалогу, она рискует усилить напряженность и подорвать достигнутые результаты. Я хотел бы отметить, что решение не ратифицировать полномочия азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы в январе было бесполезным и контрпродуктивным. Настаивание на этом решении может привести только к взаимным обвинениям и дальнейшему отчуждению. Это решение подрывает роль Парламентской ассамблеи Совета Европы как платформы для содержательного диалога", - сказала депутат из Сербии.

Возврат к диалогу и восстановление участия азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы необходимы, особенно с учетом нынешней ситуации в Европе и мире, подчеркнула она.

В поддержку возвращения Азербайджана в Совет Европы высказалась и другая сербская парламентарий Эльвира Ковакс, турецкий депутат Зейнеп Йылдыз, итальянская парламентарий Элизабета Гардини.

Подводя итоги дискуссии, Кристофферсен отметила, что прозвучали разные мнения относительно полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ. При этом она подчеркнула, что двери для диалога с Азербайджаном остаются открытыми.

"Сегодня мы не принимаем решение, и никто пока не закрывал двери для возобновления попыток наладить новый диалог", - сказала Кристофферсен.

Вместе с тем, она отметила, что задача для нее как докладчика “в настоящее время действительно сложна без приглашений и отказа в проведении встреч, которые были запрошены”.

"И было шокирующим узнать, что журналисты и активисты по правам человека, с которыми мы встречались ранее, были арестованы и подвергнуты жестокому обращению во время нашего последнего визита. Одним из них является Ульви Гасанлы, директор Abzas Media. Пока что мы должны основывать свою работу на информации из других источников, среди которых гражданское общество, правозащитные организации, журналисты. И наша последняя встреча состоялась, действительно с организациями по правам человека, представителями СМИ и адвокатом Акифа Гурбанова, сегодня (1 октября), здесь, в Страсбурге", - отметила Кристофферсен.

Она затруднилась предположить, как будет развиваться ситуация.

"Трудно сказать, чем это закончится, но, я думаю, что для блага народа Азербайджана мы должны попытаться установить более плодотворный диалог, в котором все наши институты, Ассамблея, Комитет министров и генеральный секретарь будут действовать более скоординировано. И наш новый генеральный секретарь уже предпринял некоторые инициативы. Послание гражданского общества Совету Европы сегодня довольно ясное. Бесполезно просто освобождать нескольких политических заключенных. Необходимо разработать обязательный план действий для изменения ограничительных законов о политических партиях, НПО и СМИ. И в заключение: все попытки возобновленного и лучшего диалога должны основываться на принципах Совета Европы", - резюмировала Кристофферсен.

Азербайджанский политэмигрант, директор действующего в Швейцарии Института прав человека Эмин Гусейнов, комментируя итоги дебатов, назвал их промежуточными в преддверии главных обсуждений в январе 2025 года на зимней сессии ПАСЕ.

"К этому времени ситуация, наверное, прояснится. Пока Азербайджан еще неясно представляет или не определился относительно дальнейшего развития связей с Советом Европы. В январе, на первой сессии года, будут утверждаться полномочия всех делегаций. С другой стороны, полномочия азербайджанской делегации были приостановлены на один год, и она может вернуться в ПАСЕ. Тем более, что сформирован новый состав парламента. Вопрос в том, с чем будет возвращаться парламентская делегация Азербайджана. Если ситуация не изменится, репрессии будут продолжаться, то полномочия вновь не будут утверждены, - сказал Гусейнов корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, "на поведение властей Азербайджана безусловно будет влиять и международная обстановка, в том числе выборы в США".

"Если победят демократы, возможно, Баку внесет коррективы в отношения с Западом и будет искать диалог, что предопределит необходимость смягчения внутренней ситуации. При другом варианте, Баку может игнорировать ассамблею, сохраняя сотрудничество с Комитетом министров и ЕСПЧ. В Комитете министров представлены многие государства Европы, имеющие тесное энергетическое партнерство с Баку, они очевидно не будут поддерживать какие-то жесткие меры против Азербайджана. Однако, если репрессии усилятся, то тем, кто на стороне правительства Азербайджана, будет сложно защищать его", - предположил Гусейнов.

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