Сенатор Бен Карден призвал Ильхама Алиева освободить активистов и журналистов

10 сентября 2024, 13:59

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В преддверии климатического саммита COP29, который пройдет в Баку в ноябре, председатель комитета Сената США по иностранным делам Бен Кардин призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева освободить более десятка активистов и журналистов, в отношении которых ведется уголовное преследование из-за их деятельности.

Как информировал "Кавказский узел", руководящий орган Рамочной конвенции ООН об изменении климата одобрил проведение следующего саммита COP29 в Азербайджане. Бакинская конференция, которая состоится в ноябре 2024 года, станет первой на постсоветском пространстве. По предварительным оценкам, в дни проведения СОР29 столицу Азербайджана посетят 70-80 тысяч иностранных гостей. 3 сентября правозащитники призвали освободить критиков властей Азербайджана, подвергшихся преследованиям во время предвыборной кампании.

9 сентября председатель комитета Сената США по иностранным делам Бен Кардин выступил с заявлением, в котором привлек внимание международного сообщества к преследованиям активистов и журналистов в Азербайджане в свете проведения в этой стране с 11 по 22 ноября 29-й Конференции сторон ООН по изменению климата (COP29).

"Проведение крупной международной конференции, такой как COP29, должно сопровождаться ответственностью и ожиданиями того, что принимающие страны позволят откровенное обсуждение информации и вопросов, что требует признания свободы слова и собраний. Азербайджан этого не сделал", – говорится в заявлении Кардина, опубликованном на сайте Комитета Сената США по иностранным делам.

"Если Азербайджан стремится создать прочные отношения с евроатлантическим сообществом, я призываю президента [Ильхама] Алиева освободить несправедливо заключенных его правительством, включая армянских заключенных и активистов", – добавил Кардин.

Он уточнил, что речь идет в том числе о задержанных на акции протеста против эксплуатации золотого рудника в Союдлу.

20 июня силовики применили спецсредства для разгона акции жителей села Союдлу Гядабейского района, выступавших против строительства искусственного водоема для стока отходов золотодобычи на месторождении "Гядабей". Среди протестующих были пострадавшие. Были арестованы пять человек, еще одна пожилая женщина приговорена к штрафу. 30 июня правозащитники сообщили о давлении силовиков на сельчан.

Азербайджан имеет потенциал стать важным членом международного сообщества и партнером США, но для этого власти должны освободить таких людей, как защитник окружающей среды, бывший депутат парламента Назим Бейдемирли, активисты Губад Ибадоглу, Бахтияр Гаджиев, Тофиг Ягулблу, правозащитник Ильхамиз Гулиев, независимый наблюдатель за выборами Анар Мамедли, журналисты Ульви Гасанли, Мохамед Кекалов, Севиндж Вагифгызы, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы, Эльнара Гасымова, Азиз Оруджев, Алескер Мамедли и экономист Фарид Мехрализаде, отметил Кардина, перевод слов которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, в Азербайджане с ноября 2023 года были арестованы журналисты ряда независимых СМИ, в частности, шестеро сотрудников интернет-издания Abzas Media, учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и три его сотрудника, а также директор Kanal-13 Азиз Оруджев. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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