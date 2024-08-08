Защита назвала несостоятельным обвинение азербайджанскому активисту Гулиеву

08 августа 2024, 20:41

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанский активист Ильхамиз Гулиев на заседании суда обвинил свидетеля-полицейского в том, что именно он подложил ему наркотики после задержания. Защита указала на нарушение прав Гулиева при задержании и на несостоятельность обвинения.

Как писал "Кавказский узел", активист Ильхамиз Гулиев, помогавший вынужденным переселенцам, 4 декабря 2023 года был задержан в Баку по подозрению в торговле наркотиками. Гулиев отрицает вину, он заявил, что наркотики ему подбросили силовики. 3 апреля суд в Баку продлил срок ареста Гулиева, защита сочла это решение необоснованным и пообещала обжаловать его. 2 мая на подготовительном судебном заседании Гулиеву было отказано в переводе под домашний арест. В Бакинском суде по тяжким преступлениям 16 мая на процессе по делу Ильхамиза Гулиева был оглашен обвинительный акт. Активист не признал себя виновным в сбыте наркотиков в крупном размере, указав на роль оперативных сотрудников силовых структур в фальсификации его дела.

25 апреля Европарламент принял резолюцию "Репрессии против гражданского общества и дела доктора Губада Ибадоглу и Ильхамиза Гулиева". В контексте дел Ибадоглу и Гулиева европарламентарии обсудили и другие случаи репрессий против журналистов и представителей гражданского общества.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня были заслушаны показания свидетеля, дознавателя 28-го отделения Ясамальского районного управления полиции Ниджата Абдуллаева, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат активиста Зибейда Садыгова.

"По этому делу проходят четыре свидетеля и все они сотрудники полиции. И показания на предварительном следствии повторяли друг друга, словно были написаны под копирку. Все они утверждают, что Гулиев был задержан 4 декабря 2023 года «на основе оперативной информации о хранении и продаже наркотиков» и при личном досмотре в отделении у него обнаружили «упаковку с наркотиками». На процессе уже допрошены двое свидетелей и ни один из них не назвал источник «оперативной информации». Кроме того, вопреки предписаниям Пленума Верховного суда и прецедентным решениям ЕСПЧ по делам о наркотиках из Азербайджана, подозреваемого не обыскали на месте задержания, а в отделении, где он находился под контролем полицейских и у них были возможности для манипуляций. Еще одним нарушением стало то, что Ильхамизу не позволили сразу после задержания связаться с близкими и сообщить об этом. Ильхамиз заблаговременно заключил со мной договор, поскольку предполагал, что его могут арестовать по делу о наркотиках, потому что в октябре прошлого года его уже арестовывали по надуманному административному делу о «неподчинении полиции». Но меня, адвоката, не пригласили в отделение и не стали при мне проводить личный обыск, а привлекли адвоката по назначению", - рассказала адвокат.

По ее словам, Гулиев также после задержания был подвергнут побоям и пыткам в отделении с целью самооговора. "На предыдущем заседании суда был заслушан сотрудник 28-го отделения Ясамальского районного управления полиции Полад Мустафаев. Кстати, Ильхамиз сказал, что среди тех, кто его задерживал, вообще не было сотрудников полиции. Этот полицейский, отвечая на наш вопрос о происхождении телесных повреждений у Ильхамиза, которые были зафиксированы у него при поступлении в СИЗО, заявили, что он сам при задержании бил себя кулаками по голове, по груди. Однако он не мог этого сделать, поскольку на него сразу надели наручники. Кстати, когда Ильхамиза задержали, он ехал на такси на прием в администрацию президента, чтобы пожаловаться на необоснованное введение ему запрета на выезд из страны. Он заранее позвонил в приемное отделение администрации, у нас есть документальное доказательство о звонке. Получается, что Ильхамиз ехал в в администрацию президента, положив себе в карман наркотики. Ни один здравомыслящий человек не сделал бы такого, зная, что при входе в администрацию его досмотрят на входе сотрудники службы охраны", - рассказала адвокат.

По ее словам, заслушанный сегодня в суде другой сотрудник 28-го отделения полиции не смог объяснить, почему несмотря на наличие у Гулиева своего адвоката, после задержания к нему был приглашен защитник по назначению.

"Ильхамиз сказал в суде, что именно этот полицейский подложил ему наркотики в карман брюк. При этом, по словам Ильхамиза, адвокат по назначению ничего не предпринимал для защиты его прав, а напротив настаивал, чтобы он подписался под всем, что ему предложат", - рассказала адвокат.

Она отметила, что следующее заседание суда назначено на 22 августа и на нем ожидаются слушания показаний еще двух оставшихся свидетелей-полицейских.

Наблюдавший за процессом в зале суда председатель Национального совета демократических сил (НСДС) Джамиль Гасанли назвал дело против Гулиева "неприкрытой фальсификацией".

"Это дело шито белыми нитками. Ильхамиза Гулиева преследуют за интервью Abzas Media, в котором он рассказал о том, как в полиции подкладывают наркотики для фальсификации уголовных дел. Ильхамиз знал об этом, потому что его ранее использовали в полиции как юриста в составлении документации по уголовным делам. Несмотря на то, что голос Ильхамиза в интервью был изменен "техническими средствами", обеспеченная самыми последними технологическими новшествами азербайджанская полиция сразу вычислила его. Сначала его арестовали на 30 суток в административном порядке. Но ему дали понять, что так легко не отделается. После освобождения Ильхамиз чувствовал за собой слежку. Его арест готовился по спланированному сценарию. Ему не позволили выехать за рубеж на мероприятие. Ильхамиз чувствовал, что его могут арестовать и он пошел прошел наркологическую экспертизу, которая подтвердила у него отсутствие наркозависимости. В день задержания его взяли, когда он направлялся в администрацию президента. Сам этот факт разваливает версию следствия: человек занимающийся наркобизнесом не пойдет в охраняемый объект, имея при себе наркотики", - сказал Гасанли корреспонденту «Кавказского узла».

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил факт проведения заседания суда по делу Гулиева.

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Напомним, правозащитники связали арест Гулиева с его интервью изданию Abzas Media, в котором он рассказал, как азербайджанские полицейские фабрикуют дела на оппонентов властей.

В конце 2023 года в Азербайджане арестованы шестеро сотрудников Abzas Media, они обвиняются в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты, об этом рассказывается в справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.