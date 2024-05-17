Ильхамиз Гулиев рассказал суду о фальсификации уголовного дела

17 мая 2024, 14:20

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В Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе по делу Ильхамиза Гулиева был оглашен обвинительный акт. Активист не признал себя виновным в инкриминируемом ему преступлении – «сбыте наркотиков в крупном размере», указав на роль оперативных сотрудников силовых структур в фальсификации его дела.

Как писал "Кавказский узел", активист Ильхамиз Гулиев, помогавший вынужденным переселенцам, 4 декабря 2023 года был задержан в Баку по подозрению в торговле наркотиками. Гулиев отрицает вину, он заявил, что наркотики ему подбросили силовики. 3 апреля суд в Баку продлил срок ареста Гулиева, защита сочла это решение необоснованным и пообещала обжаловать его. 2 мая на подготовительном судебном заседании Гулиеву было отказано в переводе под домашний арест.

25 апреля Европарламент принял резолюцию "Репрессии против гражданского общества и дела доктора Губада Ибадоглу и Ильхамиза Гулиева". В контексте дел Ибадоглу и Гулиева европарламентарии обсудили и другие случаи репрессий против журналистов и представителей гражданского общества.

Судебное следствие по существу по делу активиста Ильхамиза Гулиева началось в Бакинском суде по тяжким преступлениям 16 мая, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Зибейда Садыгова. По ее словам, в начале заседания Гулиев ходатайствовал представить в суде изъятый у него при задержании мобильный телефон.

"Ильхамиз Гулиев сказал, что на его телефон попали фото оперативников, которые за ним определенное время следили и они же участвовали впоследствии в его задержании. То есть он указал, что задержание отнюдь не было связано с "поступившей оперативной информацией о его причастности к наркоторговле", а было заранее спланированной операцией. Однако суд на данном этапе разбирательства оставил ходатайство без рассмотрения с тем, чтобы вернуться к нему на следующих заседаниях", - продолжила адвокат.

Далее, по ее словам, на процессе был оглашен обвинительный акт о совершении Гулиевым действий, предусмотренных статьей 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере). В частности, Гулиев обвиняется в "сбыте наркотических средств в крупном размере", пояснила адвокат.

Гулиев в своих показаниях не признал себя виновным по этой статье.

"Ильхамиз Гулиев связал уголовное дело с его интервью Abzas Media, в котором он выступил в роли эксперта. Гулиев сказал, что поскольку он длительное время работал помощником следователя, у него взяли интервью "относительно случаев подкладывания наркотиков задержанным в политически мотивированных делах". После этого интервью в начале октября прошлого года он был арестован в административном порядке на 30 суток якобы за то, что громко говорил на улице, а потом оскорбил подошедшего к нему полицейского. Гулиев сказал, что при задержании у него изъяли мобильный телефон, который не вернули после освобождения", - продолжил адвокат.

По ее словам, Гулиев после освобождения из-под административного ареста обнаружил, что на его аккаунт в социальных сетях был совершен вход.

"Это насторожило Гулиева, и он понял, что дело не ограничится административным арестом и ему могут предъявить уголовные обвинения. В связи с этим он прошел обследование в наркологическом диспансере и получил медицинское заключение, что не является пользователем наркотиков. Помимо того, он стал замечать за собой слежку со стороны лиц в штатском", - пересказала Садыгова показания Гулиева.

Активист также заявил в суде, что при задержании подвергся грубой физической силе и далее был избит в полицейском автомобиле. "Он рассказал, что когда его привезли в 27-е отделение полиции Ясамальского района, следователь ему сказал, что есть указание, чтобы завести против него уголовное дело. Ему пригрозили физическим воздействием, после чего он подписал некоторые документы. Однако на видеосъемках во время личного обыска он заявил, что наркотики ему были подложены", - отметила адвокат.

Следующее судебное заседание назначено на 6 июня.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям сказал корреспонденту "Кавказского узла", что дело Гулиева рассматривается коллегией суда по уголовным делам с соблюдением требований процессуального законодательства.

Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

По статье 234.4.3 Гулиеву грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, правозащитники связали арест Гулиева с его интервью изданию Abzas Media, в котором он рассказал, как азербайджанские полицейские фабрикуют дела на оппонентов властей.

В конце 2023 года в Азербайджане арестованы шестеро сотрудников Abzas Media, они обвиняются в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты, об этом рассказывается в справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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