Ильхамиз Гулиев. Фото: страница Ильхамиза Гулиева в Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

03 апреля 2024, 16:16

Азербайджанский активист Гулиев оставлен под арестом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку продлил на 20 дней срок предварительного заключения активисту Ильхамизу Гулиеву. Защита считает это решение необоснованным и намерена обжаловать его.

Как писал "Кавказский узел", активист Ильхамиз Гулиев, помогавший вынужденным переселенцам, 4 декабря 2023 года был задержан в Баку по подозрению в торговле наркотиками. Гулиев отрицает вину, он заявил, что наркотики ему подбросили силовики. 6 декабря суд отправил Гулиева в СИЗО на четыре месяца, апелляционный суд оставил в силе это решение. 

В Ясамальском районном суде сегодня рассмотрено ходатайства следственного органа о продлении срока предварительного ареста Гулиеву на 20 дней, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ровшана Рагимова.

По ее словам, процессуальных оснований для дальнейшего содержания Гулиева под стражей нет. "В отношении Гулиева уже завершено предварительное следствие, и материалы уголовного дела в ближайшие дни будут отправлены для рассмотрения в суд. Поэтому аргументы, по которым он был заключен под стражу о том, что, оставаясь на свободе, Гулиев может "скрыться от следствия", "воздействовать на ход следствия" уже утратили основу. Мы просили суд не продлевать срок предварительного заключения и изменить меру пресечения. К сожалению, суд удовлетворил ходатайство следственного органа и продлил срок содержания Гулиева под стражей еще на 20 дней, до 24 апреля. При этом, суд никак не обосновал свое решение", - отметила адвокат.

Защита считает указанное решение необоснованным и намерена обжаловать его в апелляционном суде, заявила адвокат.

В Ясамальском районном суде подтвердили информацию о продлении срока ареста Гулиева, однако от комментариев воздержались. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

Напомним, правозащитники связали арест Гулиева с его интервью изданию Abzas Media, в котором он рассказал, как азербайджанские полицейские фабрикуют дела на оппонентов властей.

В конце 2023 года в Азербайджане арестованы шестеро сотрудников Abzas Media, они обвиняются в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Meяia властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты, об этом рассказывается в справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане". 

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Примечание:

"Суд в Азербайджане оставил под арестом главу Kanal-13", "Хафиз Бабалы пожаловался омбудсмену Азербайджана на необоснованное преследование", "Журналисты Бабалы и Гасымова оставлены под арестом в Баку".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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