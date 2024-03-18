Число политзаключенных в Азербайджане достигло пика за 23 года

18 марта 2024, 13:02

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Азербайджанские правозащитники обновили список политзаключенных, число которых за три месяца возросло на 43 и достигло 288. Это самый высокий показатель за годы членства Азербайджана в Совете Европы, указали составители списка.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря 2023 года союз "За свободу политзаключенным в Азербайджане" опубликовал обновленный список политзаключенных, включив в него еще 19 имен журналистов, оппозиционеров и религиозных активистов. За два месяца, с октября 2023 года, список политзаключенных увеличился до 254 человек.

Сегодня союз «За свободу политзаключенным Азербайджана» (ССПЗА) обнародовал новый список политзаключенных из 288 имен. "К сожалению, число политзаключенных в Азербайджане за последние три месяца существенно возросло. Новая волна репрессий пришлась в канун внеочередных президентских выборов 7 февраля, на саму избирательную кампанию и поствыборный период. Создается впечатление, что власти, закрутив гайки в связи с президентскими выборами, продолжают политически мотивированные аресты, чтобы критики режима не питали иллюзий о возможном ослаблении прессинга режима", - сказал корреспонденту «Кавказского узла», один из составителей списка, сокоординатор ССПЗА Эльшан Гасанов.

Он подчеркнул, что это самый высокий показатель за 23 года членства Азербайджана в Совете Европы.

Правозащитник отметил, что новый виток репрессий последовал в начале марта, когда были арестованы сотрудники интернет-телевидения Toplum TV и его партнерской организации "Институт демократических инициатив".

В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

За три месяца после публикации предыдущего списка из него выбыли девять фигурантов "Гянджинского дела", сроки наказания которых истекли, и в этой группе остались 13 человек.

Вместе с тем, правозащитники признали политзаключенными еще 43 человек, сказал Эльшан Гасанов. Так, в группе "Журналисты и блогеры" появились 9 новых имен, и число политзаключенных этой категории достигло 20.

В частности, группу пополнили руководитель youtube-канала Kanal-11 Теймур Керимов, руководитель сайта Azerinfo.az Ибрагим Гумбатов, руководитель сайта Dunyaninsesi.az Аршад Ибрагимов, редактор экономического отдела ИА Turan Хафиз Бабалы, журналист интернет-ТВ Kanal-13 Шамо Эминов, журналист интернет-издания Abzas Media Эльнара Гасымова, блогер и ведущий YouTube-канала «Arzu Sayadoğlu», руководитель «Движения службы народу» Арзу Саядоглу (Маммадов), учредитель интернет-телевидения Toplum TV Алескер Мамедли и видеоредактор Toplum TV Мушвиг Джаббар.

На девять человек, до 22, возросло число политзаключенных и в группе "Члены оппозиционных партий и общественных организаций". В частности, в список политзаключенных по этой категории включены член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльнур Гасанов, общественные активисты Ильхамиз Гулиев, Мохйаддин Оруджев, член партии «Мусават» и Координационного центра Национального Совета демократических сил Азербайджана Тофиг Ягублу, директор Института демократических инициатив (ИДИ) и соучредитель общественно-политической организации «Платформа III Республика» Акиф Гурбанов, сотрудник ИДИ и член правления общественно-политической организации «Платформа III Республика» Руслан Иззетли, члены ИДИ Али Зейнал, Рамиль Бабаев и Илькин Амрахов.

Группа азербайджанских активистов в декабре 2023 года учредила общественно-политическую структуру "Платформа III Республика". 6 марта три учредителя Платформы были задержаны в Баку. О тех, кто стоит у истоков нового движения, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Кто создал "Платформу III Республики" в Азербайджане".

Еще 25 новых политзаключенных - в категории «Верующие», теперь в ней стало 208 человек, сказал правозащитник. «Репрессии против верующих-шиитов не прекращаются. Все идет уже по накатанной линии – людей задерживают, пропаганда представляет это как «продолжение разоблачения агентов Ирана», а обвинения людям выдвигают по наркотикам. Против задержанных свидетельствуют только сами полицейские и находящиеся у них в сотрудничестве «штатные» понятые», - отметил Гасанов.

Таким образом, 288 политзаключенных классифицированы авторами по восьми группам. Помимо указанных групп «Журналисты и блогеры», «Члены оппозиционных партий и движений», «Осужденные по Гянджинскому делу», «Верующие» в списке два человека из категории «Правозащитники» - Талех Хасмамедов и Раиль Аббасов.

По прежнему в списке пять человек из группы «Депортированные из Германии политэмигранты» - член ПНФА Пюнхан Керимли, Джафар Мирзоев, Малик Рзаев, Муталлим Оруджев и Самир Ашуров. Также в списке остаются семь фигурантов «Тертерского дела». Кроме того, в списке все еще 11 пожизненно осужденных.

Напомним, проблема политзаключенных в Азербайджане наблюдается на протяжении трех десятилетий, отметила ранее другой соавтор списка, директор Института мира и демократии Лейла Юнус. "Советская практика преследования инакомыслящих возобновилась в 1993 году, когда к власти в республике вернулся бывший коммунистический лидер, генерал КГБ Гейдар Алиев. Власти периодически освобождают одних и сажают новых. Некоторые попадают в тюрьмы по второму, а то и по третьему кругу. Цель этой политики - наказание критиков власти и устрашение остальных протестно настроенных людей", - сказала Юнус "Кавказскому узлу".

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