Азербайджанскому активисту Гулиеву отказано в переводе под домашний арест

02 мая 2024, 16:45

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Суд в Баку не удовлетворил просьбу защиты перевести под домашний арест активиста Ильхамиза Гулиева, арестованного по обвинению в торговле наркотиками.

Как писал "Кавказский узел", активист Ильхамиз Гулиев, помогавший вынужденным переселенцам, 4 декабря 2023 года был задержан в Баку по подозрению в торговле наркотиками. Гулиев отрицает вину, он заявил, что наркотики ему подбросили силовики. 3 апреля суд в Баку продлил срок ареста Гулиева, защита сочла это решение необоснованным и пообещала обжаловать его.

25 апреля Европарламент принял резолюцию "Репрессии против гражданского общества и дела доктора Губада Ибадоглу и Ильхамиза Гулиева". В контексте дел Ибадоглу и Гулиева европарламентарии обсудили и другие случаи репрессий против журналистов и представителей гражданского общества.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по делу Гулиева, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Зибейда Садыгова.

"Мы просили суд изменить меру пресечения в отношении Гулиева. Ибо предварительное следствие по делу завершилось, и основания для содержания под стражей из-за того, что он может воздействовать на ход расследования, больше не существуют. С другой стороны, мы обратили внимание на отсутствие вообще правовых оснований для уголовного преследования Ильхамиза Гулиева. Мы указали, что на прошлой неделе Европарламент принял специальную резолюцию, которая была посвящена уголовным делам политика Губада Ибадоглу и Ильхамиза Гулиева. Европарламент заявил об их невиновности и призвал к их освобождению и прекращению уголовного преследования. Ильхамиз не совершал вменяемого ему преступления наркоторговли", - рассказала адвокат.

Защита убеждена, что Гулиев арестован из-за того, что поделился в медиа информацией о том, как в полиции подбрасывают наркотики людям для фальсификации против них уголовных дел.

Также защита обратила внимания суда на то, что Гулиев при задержании подвергся физическому давлению. "Мы подавали жалобу в прокуратуру, она провела расследование, но отказала в открытии уголовного дела. Но постановление об этом нам не дали. Поэтому мы ходатайствовали перед судом запросить из Ясамальской районной прокуратуры постановление и материалы проведенного расследования, чтобы выяснить, на каком основании было отказано в открытии уголовного дела по факту пыток над Гулиевым", - сказала адвокат.

По ее словам, сам Гулиев поддержал ходатайства. "Ильхамиз Гулиев также обратил внимание на то, что после задержания были нарушены его права на защиту. В частности, к активисту не допустили его адвоката по выбору, ему не позволили связаться со своей семьей", - сказала Садыгова.

Гособвинитель в свою очередь выступил против удовлетворения ходатайств. "Судейский состав после совещания не удовлетворил ходатайство о переводе под домашний арест. Другое ходатайство было оставлено без рассмотрения. Судья сообщил, что оно может быть рассмотрено на этапе судебного следствия", - сказала Садыгова, добавив, что суд назначил слушания по существу на 16 мая.

Сотрудник суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" факт проведения судебного заседания по делу Гулиева. Представители стороны обвинения оказались недоступными для комментариев.

Напомним, правозащитники связали арест Гулиева с его интервью изданию Abzas Media, в котором он рассказал, как азербайджанские полицейские фабрикуют дела на оппонентов властей.

В конце 2023 года в Азербайджане арестованы шестеро сотрудников Abzas Media, они обвиняются в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты, об этом рассказывается в справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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