Апелляционный суд оставил под стражей Анара Мамедли

29 августа 2024, 14:13

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Бакинский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу главы Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анара Мамедли на продление ареста. Защита считает решение суда необоснованным и намерена оспорить его в Европейском суде по правам человека.

Как информировал "Кавказский узел", руководитель Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли был задержан в Баку 29 апреля. 30 апреля он был обвинен в контрабанде по предварительному сговору в рамках дела сотрудников Abzas Media и заключен под стражу. 10 мая стало известно, что дело Анара Мамедли, против которого провластные медиа развернули информационную кампанию, выделено в отдельное от дела Abzas Media производство. 16 мая защита Мамедли указала на нарушение в отношении него Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 22 августа арест Мамедли был продлен на три месяца.

Группа правозащитников в конце июля призвала исполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН по изменению климата во время следующего приезда в Баку посетить в СИЗО арестованного соучредителя "Гражданской инициативы справедливой среды" Анара Мамедли. ООН должна требовать освобождения всех активистов и журналистов, оказавшихся в заключении в преддверии климатической конференции COP29, заявили авторы послания.

Бакинский апелляционный суд 28 августа оставил без удовлетворения жалобу Анара Мамедли на продление ареста, сообщил его адвокат.

"Мы, сторона защиты указали на отсутствие необходимости содержания Анара Мамедли под стражей. Во-первых, первичных достоверных доказательств его отношения к "контрабанде иностранной валюты" не представлено. Он въезжал и выезжал из страны через бакинский аэропорт и проходил пограничный и таможенный контроль. Если, он что-то незаконно перевозил, то это выявилось бы. Во-вторых, для содержания Мамедли под стражей нет и процессуальных оснований", – сказал защитник корреспонденту "Кавказского узла".

Мамедли имеет в Баку постоянное место жительство, он известный человек, дорожащий своей репутацией и потому не станет скрываться от следствия. Арест – это крайняя мера пресечения. Если бы Мамедли ранее уклонялся от следствия, не приходил по повестке, то были бы основания заключать его под стражу. Однако в случае с Мамедли такого не было. Более того, с ноября 2023 года против него в проправительственных СМИ велась кампания по дискредитации, продолжил адвокат.

Мамедли мог предположить, что его также могут арестовать, как других журналистов и активистов, и тем более, что он уже однажды пережил судьбу политзаключенного. Но тем не менее он продолжал выезжать и возвращаться в страну. Мамедли заявил, что его преследуют из-за общественной, правозащитной деятельности и за независимый мониторинг выборов, подчеркнул адвокат.

Он добавил, что защита намерена направить дополнение к уже ранее отправленному в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иску о неправомерном аресте Мамедли.

Сотрудник Бакинского апелляционного суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что суд отклонил жалобу Мамедли.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием следственного органа.

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