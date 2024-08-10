Бейдемирли пожаловался на отсутствие эффективной медпомощи

10 августа 2024, 14:57

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арестованный в Баку предприниматель Назим Бейдемирли пожаловался на неэффективную помощь врачей, его состояние продолжает ухудшаться, рассказала его супруга. Судебный процесс по делу Бейдемирли необоснованно затягивается, указал адвокат.

Как писал "Кавказский узел", бывший депутат парламента Азербайджана, предприниматель Назим Бейдемирли был задержан и арестован в июле 2023 года. 29 апреля Бейдемирли отверг в суде обвинения в вымогательстве, но призвал не считать его политзаключенным.

Бейдемирли был задержан по заявлению о вымогательстве, однако защита назвала его дело местью за поддержку жителей села Союдлу. 1 сентября 2023 года Бейдемирли был также обвинен в вымогательстве, совершенном 27 лет назад в России. Если инкриминируемое Бейдемирли деяние и имело место, то срок давности по этому преступлению давно истек как в Азербайджане, так и в России, заявила защита.

Об ухудшении состояния здоровья Назима Бейдемирли сообщила сегодня в Facebook его супруга Фарида Бейдемирли. "Несмотря на то, что состояние Назима Бейдемирли с каждым днем ухудшается, наше ходатайство о переводе его под домашний арест не удовлетворяется", - написала женщина, публикацию которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла". Она указала, что ее муж уже 404-й день «безвинно» содержится в заключении на основе «ложных жалоб».

Подробности об ухудшении состояния 61-летнего Назима Бейдемирли его супруга сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла». "Он страдает кровяным давлением. Часто у него происходят головокружения. Сейчас у него возникли проблемы с зубами. Однако Назиму не обеспечивается лечение. Когда я выступаю с заявлениями в прессе, после этого формально присылают врачей, берут анализы. Однако мы сомневаемся в достоверности результатов анализов, которые выявляют отсутствие «серьезных проблем», в то время состояние моего мужа неуклонно ухудшается", - рассказала Фарида Бейдемирли.

Она отметила, что экс-депутату отказывают в обследовании и лечении в гражданской клинике. «Назиму не дают возможности обследоваться и лечиться в гражданской клинике. Ему даже не пропускают врачей по нашему выбору, которым доверяет Назим. В переводе под домашний арест также отказывают, а судебный процесс необоснованно затягивают уже четвертый месяц», - сказала женщина.

Назима арестовали за то, что он высказывал свое мнение о причинах волнений в селе Союдлу

Она назвала своего мужа «экологическим узником». «Назима арестовали за то, что он высказывал свое мнение о причинах волнений в селе Союдлу, экологических проблемах людей. Несправедливо Назима держать в тюрьме, в то время как Баку будет принимать климатическую конференцию COP29, представлять свои достижения в области охраны окружающей среды», - сказала Фарида Бейдемирли.

Назим Бейдемирли заявлял, что в селе Союдлу есть экологические проблемы. По его словам, в бытность депутатом он направлял запрос в Минэкологии в связи с вредом, наносимым золоторудным предприятием. Правозащитник Эмин Гусейнов ранее также назвал Бейдемирли "экологическим узником". "Этого человека арестовали за то, что он поддержал требования местных жителей, боровшихся против загрязнения окружающей среды", - сказал Гусейнов "Кавказскому узлу".

В законодательстве не прописаны сроки судебного разбирательства, однако судебное следствие должно проводиться в разумные сроки, сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат экс-депутата Агиль Лаидж.

По его словам, в случае с Бейдемирли, когда в деле один обвиняемый, в проведении длительного процесса нет необходимости. Разбирательство затягивается под предлогом то отпуска судей, то неявки свидетелей.

Мы не раз ходатайствовали о переводе Назима Бейдемирли под домашний арест

«Мы не раз ходатайствовали о переводе Назима Бейдемирли под домашний арест. Сейчас, в летнюю жару, уже немолодому человеку с множеством болезней тяжело находиться в небольших камерах СИЗО, где воздух поступает из маленькой форточки», - сказал Лаидж.

Представители Бакинского суда по тяжким преступлениям и стороны обвинения оказались недоступными для комментариев.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.