Назим Бейдемирли заявил суду о своей невиновности

29 апреля 2024, 13:59

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Бывший депутат Назим Бейдемирли на заседании суда в Баку отверг обвинения в вымогательстве, но призвал не считать его политзаключенным. Призыв подсудимого может быть результатом сделки с властями, предположил азербайджанский активист.

Как писал "Кавказский узел", бывший депутат парламента Азербайджана, предприниматель Назим Бейдемирли был задержан и арестован в июле 2023 года. 29 марта суд продлил его арест.

По версии полиции, Бейдемирли был задержан по заявлению о вымогательстве, однако защита назвала его дело местью за поддержку жителей Союдлу. 1 сентября 2023 года Бейдемирли был также обвинен в вымогательстве, совершенном 27 лет назад в России. Если инкриминируемое Бейдемирли деяние и имело место, то срок давности по этому преступлению давно истек как в Азербайджане, так и в России, заявила защита.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по делу Назима Бейдемирли. В начале заседания суд проверил анкетные данные Бейдемирли.

Затем адвокат Агиль Лаидж подал ходатайства о прекращении уголовного дела, а в случае неудовлетворения этой просьбы - об изменении ареста на другую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, передал корреспондент "Кавказского узла".

Адвокат мотивировал ходатайства отсутствием в деле "состава и события преступления", "политическими мотивами" преследования Бейдемирли, арестованного сразу после его публикаций в социальных сетях о Союдлу.

Жители села Союдлу в 2023 году протестовали против строительства искусственного водоема для стока отходов золотодобычи на месторождении "Гядабей". Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Протесты в Союдлу: люди против рудника".

Адвокат указал, что Бейдемирли по статье 182.4.2 УК Азербайджана (вымогательство путем угроз с целью завладения имуществом) обвиняют в шантаже его бизнес-партнера распространением компрометирующего видео. "Но в деле нет никакого видеоматериала", - сказал Лаидж.

Что касается обвинения по статье 182.2.2 (вымогательство путем угроз, совершенное неоднократно), то адвокат указал, что по этой статье инкриминируется действие, совершенное в 1996 году в России.

"Но то, что вменяют Назиму Бейдемирли, тогда не было уголовно наказуемым деянием в России. И в РФ против него не было заведено уголовного дела. С другой стороны, прошло почти 30 лет, с тех пор законодательство Азербайджана несколько раз менялось. Помимо всего прочего, даже по действующему законодательству Азербайджана привлечь его невозможно по истечению срока давности", - сказал адвокат.

Сам Назим Бейдемирли в суде отверг обвинения. При этом он заявил, что не является "политзаключенным" и "не арестован за политическую деятельность". "Не хочу, чтобы определенные группы использовали мое имя в своих целях. Я на одинаковом расстоянии от власти и оппозиции. Я не состою в политических партиях. Через пять дней мне исполняется 61 год. После ареста у меня возникли проблемы со здоровьем. Это дело не должно рассматриваться в суде, я не совершал незаконных действий. Но если будете рассматривать, то, пожалуйста, объективно расследуйте все утверждаемое [в уголовном деле]", - сказал суду Бейдемирли.

При этом он добавил, что, "возможно", его арестовали за высказывания о событиях в Гядабее (имеются в виду события в Союдлу Гядабейского района. – Прим. корреспондента "Кавказского узла").

Назим Бейдемирли заявлял, что в селе Союдлу есть экологические проблемы. По его словам, в бытность депутатом он направлял запрос в Минэкологии в связи с вредом, наносимым золоторудным предприятием.

Суд после совещания оставил ходатайства защиты без удовлетворения. Адвокат Лаидж после заседания суда воздержался от подробных комментариев. "Я в суде исходил из моей адвокатской деятельности в этом деле за период предварительного следствия. Позиция защиты заключается в несостоятельности обвинения, отсутствии не только достоверных доказательств, но даже "притянутых" доказательств его вины", - сказал он.

Заявление Бейдемирли о том, что он не является "политзаключенным", может быть результатом неофициальной сделки с властями, предположил азербайджанский активист, попросивший не публиковать его имя и должность.

"Сейчас власти под международным давлением стремятся уменьшить число политзаключенных. Но закрывать дела по оправдательным делам они также не хотят, что может стать признанием незаконности действий следственных органов, а также признаком слабости. Поэтому, возможно, с Бейдемирли были переговоры – ему предложили отречься от «статуса» политзаключенного и взамен обещана свобода. Не случайно сегодня вдруг в суд по делу Бейдемирли явилось большое число журналистов из провластных СМИ. Вероятно, по итогам судебного процесса ему вынесут условное наказание и освободят в зале суда", - сказал активист корреспонденту "Кавказского узла".

В марте 2024 года число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы. При этом наибольший прирост заключенных произошел за три последних месяца, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

Представители стороны обвинения оказались недоступными для комментариев.

Напомним, правозащитник Эмин Гусейнов ранее назвал Бейдемирли "экологическим узником". "Этого человека арестовали за то, что он поддержал требования местных жителей, боровшихся против загрязнения окружающей среды", - сказал Гусейнов "Кавказскому узлу".

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