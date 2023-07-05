Правозащитники сочли арест Бейдемирли местью за поддержку жителей Союдлу

05 июля 2023, 19:15

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Суд арестовал на четыре месяца бывшего депутата парламента Азербайджана Назима Бейдемирли по обвинению в вымогательстве. Активист отказался признать вину. Правозащитники уверены, что дело против Бейдемирли стало местью за поддержку жителей Союдлу.

Как писал "Кавказский узел", 4 июля был задержан бывший депутат парламента, предприниматель Назим Бейдемирли. По словам адвоката, задержание связано с протестами жителей села Союдлу. В МВД сообщили, что Бейдемирли задержан по заявлению о вымогательстве.

20 июня силовики применили спецсредства для разгона акции жителей села Союдлу Гядабейского района, выступавших против строительства искусственного водоема для стока отходов золотодобычи на месторождении "Гядабей". Среди протестующих есть пострадавшие, были арестованы пять человек, еще одна пожилая женщина приговорена к штрафу. 22 июня активистка Сурайа Алиева сообщила о задержании еще трех человек - Достума, Шохрата и Салмана Гурбаноглу, сообщила местная активистка Сурайа Алиева. Глава села и полиция не подтвердили эту информацию, а офис омбудсмена отчитался об отсутствии жалоб у ранее арестованных сельчан. Местные жители указали, что силовики в Азербайджане не сообщают о судьбе задержанных после акций протеста в Союдлу, и предостерегают от огласки событий в селе. 30 июня правозащитники заявили о давлении силовиков на сельчан в Союдлу.

Наримановский районный суд Баку сегодня избрал в отношении Бейдемирли меру пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца, защита обжалует это решение, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Агиль Лаидж.

По словам защитника, Бейдемирли предъявлено обвинение по статье о вымогательстве путем угроз (статья 182.2.4 УК Азербайджана предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы). Бейдемирли отвергает обвинение, считает его сфабрикованным и связанным с его публичными высказываниями об обоснованности утверждений жителей села Союдлу о вредном воздействии на здоровье людей и окружающую среду деятельности расположенного по соседству золоторудного предприятия, продолжил адвокат.

Защитник не стал комментировать содержание и суть предъявленного бывшему депутату обвинения, сославшись на обязательства о неразглашении тайны следствия.

Председатель оппозиционного Национального совета демократических сил (НСДС) Азербайджана Джамиль Гасанли сомневается в достоверности предъявленного Бейдемирли обвинения. "Утверждения о том, что Назим Бейдемирли у кого-то что-то вымогал, кого-то шантажировал, абсурдны. Не вызывает сомнений, что его задержали из-за принципиальной позиции в связи с волнениями в селе Союдлу, и в частности, его заявлений об обоснованности требований местных жителей. Назим Бейдемирли является одним из немногих представителей интеллигенции и уроженцев Гядабейского района, который после начала протестов в Союдлу, со всей откровенностью рассказал об угрозе, которую представляет золотодобывающее предприятие для населения села, местной флоры и фауны. Он заявил об опасных последствиях искусственного водоема, созданного для сброса вырабатываемого на предприятии цианида", - рассказал Гасанли корреспонденту "Кавказского узла».

Начальник сектора пресс-службы МВД Зейни Гусейнов 4 июля сообщил, что Бейдемирли «привлечен к расследованию» на основании обращения некоего гражданина. «Так, гражданин, обратившись в полицию, сообщил, что Бейдемирли потребовал у него 50 тысяч манат (около 30 тыс. долларов), пригрозив распространить дискредитирующие его изображения. 14 июня он отдал Бейдемирли 10 тысяч манат (6 тысяч долларов), однако тот продолжал шантажировать гражданина распространением дискредитирующих его кадров», - сказал Гусейнов.

Гасанли считает, что цель выдвинутого Бейдемирли обвинения - дискредитировать его. "Будучи предпринимателем, ученым-экономистом, человеком с активной гражданской позицией Бейдемирли резко критиковал систему управления в Азербайджане, указывая, что ее создателем был бывший глава администрации президента Рамиз Мехтиев. Это уродливая система основания на "регионализме", местничестве, кумовстве, взяточничестве и коррупции. Несмотря на то, что Мехтиева уже нет на государственной должности, эти явления продолжаются и будут продолжаться до тех пор, пока не будет прозрачной системы. Что бы не заявляло МВД, ясно, что задержание Бейдемирли связано с протестами в Союдлу", - сказал Гасанли.

Исполнительный директор НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров согласен, что арест Бейдемирли носит политический характер. "У нас была обеспокоенность, что Назима Бейдемирли может ожидать арест. Ибо подконтрольные власти СМИ в последние дни развернули против него клеветническую кампанию, выставляя его организатором протестов в Союдлу. Власть хочет сформировать мнение, что никаких проблем у жителей нет, это какие-то "заинтересованные силы" "будоражат население", сказал правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

Обвинение в отношении Бейдемирли сфабриковано, уверен Сафаров. "Мы убеждены, что это обвинение ложное и связано с общественной и экономической деятельностью Бейдемирли. Будучи предпринимателем он всегда выступал за честные конкурентные условия для бизнеса, критиковал монополизм в экономике", - сказал Сафаров.

Член Рабочей группы гражданского общества "Союдлу", которая создана для защиты прав жителей села, юрист Самед Рагимли сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в связи с протестами арестованы 11 человек. Из них восемь арестованы в административном порядке по административной статье о нарушении правил организации собраний . В отношении еще трех человек возбуждены уголовные дела по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

"Несмотря на подготовку нашими экспертами апелляционных жалоб, близкие арестованных отказались заключать договоры с предложенными им адвокатами. И таким образом сроки обжалования истекли. Жители села и родственники арестованных отказываются от юридической помощи", - сказал Рагимли.

Он отметил, что рабочая группа считает Бейдемирли также арестованным по событиям в Союдлу.

Получить комментарии относительно ареста Бейдемирли в МВД Азербайджана не удалось. В Наримановском районном суде подтвердили информацию об аресте бывшего депутата на четыре месяца.

Ранее Назим Бейдемирли сказал корреспонденту "Кавказского узла", что в селе Союдлу "действительно существуют экологические проблемы". "В бытность депутатом я направлял запрос в Минэкологии в связи с вредом, наносимым золоторудным предприятием в Гедабее окружающей среде, растительности, падежом скота у жителей Союдлу. Некоторое время удавалось держать эти вопросы в центре внимания", - рассказал он.

Когда завод был построен, на его территории были созданы специальные бассейны для накапливания сточных вод, образующихся при переработке руды, отметил бывший депутат. "Я участвовал в церемонии открытия завода, на ней присутствовал и глава государства. Руководители завода уверяли, что предприятие никакого вреда окружающей среде не будет наносить. Однако с течением времени, когда резервуары на территории завода были заполнены, в 2013 году они построили искусственное озеро для вывода сточных вод за пределы завода – на территории, принадлежащей селу Союдлу. Это не было предусмотрено изначально в проекте. Это стало негативно влиять на плодородность окружающей почвы, постепенно пастбищные земли стали приходить в негодность. Планы по строительству нового озера стали, видимо, последней каплей, переполнившей чашу терпения людей, и они вышли на протест. Но вместо того чтобы людей выслушать, против них применили силу. Власти должны прислушаться к населению, иначе если не будут приняты меры, то в селе может произойти экологическая катастрофа", - сказал Бейдемирли.

26 июня Назим Бейдемирли выразил беспокойство "тиражированием новостей" в социальных сетях и медиа о расследовании правоохранительными органами его причастности к организации протестов в селе Союдлу. Начальник отдела пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев тогда сказал, что "расследование в связи с произошедшим в селе Союдлу продолжается", и "здесь вызывающих беспокойство вопросов нет". Что касается утверждений о том, что у некоторых задержанных лиц получают показания против Бейдемирли, то Гаджиев назвал это "личным суждением лица, говорящего об этом".

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