Бывший депутат парламента задержан в связи с событиями в Союдлу

05 июля 2023, 02:34

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В Азербайджане задержан бывший депутат парламента, предприниматель Назим Бейдемирли. По словам адвоката, задержание связано с протестами жителей села Союдлу. Бейдемирли задержан по заявлению о вымогательстве, утверждают в МВД.

Как писал "Кавказский узел", 22 июня силовики задержали еще трех человек после протестов жителей азербайджанского села Союдлу - Достума, Шохрата и Салмана Гурбаноглу, сообщила местная активистка Сурайа Алиева. Глава села и полиция не подтвердили эту информацию, а офис омбудсмена отчитался об отсутствии жалоб у ранее арестованных сельчан. Силовики в Азербайджане не сообщают о судьбе людей, задержанных после акций протеста в Союдлу, и предостерегают от огласки событий в селе, рассказали местные жители. Чрезмерная непрозрачность следствия противоречит законам, указали правозащитники. 30 июня правозащитники заявили о давлении силовиков на сельчан в Союдлу.

20 июня силовики применили спецсредства для разгона акции жителей села Союдлу Гядабейского района, выступавших против строительства искусственного водоема для стока отходов золотодобычи на месторождении "Гядабей". Среди протестующих есть пострадавшие, были арестованы пять человек, еще одна пожилая женщина приговорена к штрафу.

В Азербайджане задержан бывший депутат парламента страны, предприниматель и экономист Назим Бейдемирли. По словам адвоката Агиля Лаиджа, его задержали в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) МВД вечером 4 июля.

Адвокат отметил, что Бейдемирли задержан в связи с событиями в Гедабее в качестве подозреваемого, об этом бывший депутат ему сообщил сам.

Сам Бейдемирли днем 4 июля на своей странице в Facebook* также написал, что прибыл в ГУБОП, иронично заметив, что « в поисках справедливости». «Если здесь не найду, то пойду прямо в МВД», - добавил он.

К полуночи 5 июля на мобильный телефон Бейдемирли звонки доходили, но никто на них не отвечал. Также была активна его страница в Facebook*, но он на запросы не отвечал. Адвокат Лаидж также не был доступен.

Один из родственников Бейдемирли, пожелавший остаться неназванным, сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что формально бывший депутат задержан по подозрению в «вымогательстве у компании, акционером которой он является». «Однако истинная причина задержания – его принципиальная позиция по событиям в Союдлу», - добавил он.

В МВД Азербайджана подтвердили корреспонденту «Кавказского узла» факт задержания Бейдемирли. Начальник сектора пресс-службы МВД Зейни Гусейнов сообщил, что Бейдемирли «привлечен к расследованию» на основании обращения некоего гражданина. «Так, гражданин, обратившись в полицию, сообщил, что Бейдемирли потребовал у него 50 тысяч манат (около 30 тыс. долларов), пригрозив распространить дискредитирующие его изображения.14 июня он отдал Бейдемирли 10 тысяч манат (6 тысяч долларов), однако тот продолжал шантажировать гражданина распространением дискредитирующих его кадров», - сказал Гусейнов.

Он добавил, что Бейдемирли задержан на основе этого обращения, «расследование продолжается».

Ранее Назим Бейдемирли сказал корреспонденту "Кавказского узла", что в селе Союдлу "действительно существуют экологические проблемы". "В бытность депутатом я направлял запрос в Минэкологии в связи с вредом, наносимым золоторудным предприятием в Гядабее окружающей среде, растительности, падежом скота у жителей Союдлу. Некоторое время удавалось держать эти вопросы в центре внимания", - рассказал он.

Когда завод был построен, на его территории были созданы специальные бассейны для накапливания сточных вод, образующихся при переработке руды, отметил бывший депутат. "Я участвовал в церемонии открытия завода, на ней присутствовал и глава государства. Руководители завода уверяли, что предприятие никакого вреда окружающей среде не будет наносить. Однако с течением времени, когда резервуары на территории завода были заполнены, в 2013 году они построили искусственное озеро для вывода сточных вод за пределы завода – на территории, принадлежащей селу Союдлу. Это не было предусмотрено изначально в проекте. Это стало негативно влиять на плодородность окружающей почвы, постепенно пастбищные земли стали приходить в негодность. Планы по строительству нового озера стали, видимо, последней каплей, переполнившей чашу терпения людей, и они вышли на протест. Но вместо того чтобы людей выслушать, против них применили силу. Власти должны прислушаться к населению, иначе если не будут приняты меры, то в селе может произойти экологическая катастрофа", - сказал Бейдемирли.

26 июня Назим Бейдемирли выразил беспокойство «тиражированием новостей» в социальных сетях и медиа о расследовании правоохранительными органами его причастности к организации протестов в селе Союдлу. «Вот уже два дня распространяются различные слухи с упоминанием моего имени в связи с событиями в селе Союдлу Гядабейского района. А теперь тиражируются «новости» о якобы выбивании в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью (МВД) под пытками показаний против меня у арестованных из Союдлу. Поскольку эти «новости» беспокоят моих близких, родственников, друзей, членов моей семьи, прошу (правоохранительные органы) внесения ясности в этот вопрос», - написал Бейдемирли в Facebook*.

Начальник отдела пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев тогда сказал, что «расследование в связи с произошедшим в селе Союдлу продолжается» и «здесь вызывающих беспокойство вопросов нет».

Что касается утверждений о том, что у некоторых задержанных лиц, получают показания против Бейдемирли, то Гаджиев назвал это «личным суждением лица, говорящего об этом».

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