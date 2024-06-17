Бахтияр Гаджиев добился разрешения на медобследование

17 июня 2024, 21:24

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Пенитенциарная служба Азербайджана разрешила пройти активисту Бахтияру Гаджиеву медобследование в частной клинике за счет средств семьи.

Как писал "Кавказский узел", главе Института общественной политики Бахтияру Гаджиеву предъявлены обвинения по восьми статьям Уголовного кодекса Азербайджана, ему грозит 12 лет тюрьмы. 29 декабря 2023 года Бакинский суд по тяжким преступлениям начал рассмотрение дела Гаджиева. Выступая в суде, подсудимый отверг все обвинения. 7 января суд отказался снять обвинения с Гаджиева.

Пенитенциарная служба дала согласие на обращение Бахтияра Гаджиева с просьбой пройти медицинское обследование в частной гражданской клинике за счет его семьи, сказал корреспонденту «Кавказского узла» брат активиста Вугар Гаджиев.

"Бахтияр сегодня позвонил и сообщил, что ему разрешили пройти обследование в частной клинике. Наша семья оплатит расходы», - сообщил Вугар Гаджиев.

По его словам, обследование будет проведено после праздничных дней по случаю Курбан-байрама (15-19 июня в Азербайджане не рабочие дни по случаю Дня национального спасения и Курбан-байрама - прим. "Кавказского узла").

"Мы посоветуемся со знакомыми врачами и выберем подходящую клинику. Бахтияр будет вывезен туда на обследование", - продолжил Гаджиев.

По его словам, Бахтияр жалуется на целый ряд недугов. "После ареста, длительных голодовок у Бахтияра много проблем со здоровьем. У него серьезно подорвана нервная система. Он долго не может уснуть, стал раздражительным, испытывает сильные головные боли, часто впадает в депрессивное состояние. Мой брат неоднократно обращался с просьбой создать ему условия для проведения магнитно-резонансной томографии. Адвокаты также обращались в суд с ходатайствами. Но Бахтияру под различными предлогами отказывали. В последний раз он предложил пройти обследование в частной клинике. В этот раз не отказали", - сказал В.Гаджиев.

Он выразил надежду, что если по итогам обследований врачи сочтут необходимым лечение на стационаре, то в этом активисту также не откажут. "Мы сами готовы оплатить лечение", - сказал Вугар Гаджиев.

Представители Пенитенциарной службы в связи с нерабочим днем по случаю Курбан-байрама оказались недоступны для комментариев.

"Кавказский узел" также писал, что Бахтияр Гаджиев 16 июня из СИЗО обратился к президенту готовящейся в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), министру экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтару Бабаеву с призывом поставить перед руководством страны вопрос об освобождении арестованных по политическим мотивам и за религиозные убеждения.

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