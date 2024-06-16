Арестованный Бахтияр Гаджиев призвал руководство COP29 содействовать освобождению политзаключенных

16 июня 2024, 23:41

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Общественный активист Бахтияр Гаджиев из СИЗО обратился к президенту готовящейся в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), министру экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтару Бабаеву с призывом поставить перед руководством страны вопрос об освобождении из тюрем лиц, арестованных по политическим мотивам и за религиозные убеждения.

Как писал "Кавказский узел", в феврале пять неправительственных организаций Азербайджана объединились, чтобы в рамках предстоящей в ноябре в Баку международной климатической конференции COP29 привлечь внимание к проблемам с правами человека, окружающей средой и коррупцией в стране. Они учредили в связи с этим "Инициативу справедливой среды - COP29". Однако в июне учредители "Инициативы справедливой среды - COP29" объявили о приостановке деятельности, объяснив это подавлением свобод в Азербайджане, арестами журналистов и активистов, в том числе одного из учредителей инициативы, правозащитника Анара Мамедли.

Руководящий орган Рамочной конвенции ООН об изменении климата в декабре 2023 года одобрил проведение следующего саммита COP29 в Азербайджане. Для одобрения заявки Азербайджану потребовалась поддержка членов Восточноевропейской группы, участвующих в COP28 в Дубае. 13 января президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании оргкомитета в связи с проведением в Баку 29-й сессии COP29. Бакинская конференция станет первой на постсоветском пространстве. Ранее Алиев сообщил, что, по предварительным оценкам, в дни проведения СОР-29 столицу Азербайджана посетят 70-80 тысяч иностранных гостей, говорится в сообщении на сайте Национальной ассоциации нефтегазового сервиса.

Арестованный активист Бахтияр Гаджиев из СИЗО обратится к президенту COP29, министру экологии и природных ресурсов Мухтару Бабаеву. В этом послании, копию которого "Кавказскому узлу" представил родной брат активиста, содержится просьба к Бабаеву поставить в преддверии климатической конференции перед руководством страны вопрос об освобождении из тех, кто арестован по политмотивам и за религиозные убеждения.

"Как подтверждают авторитетные международные организации, в Азербайджане десятки журналистов, блогеров, активистов гражданского общества содержатся в тюрьмах по уголовным делам, открытым по политическим мотивам и на основе сфабрикованных обвинений. В то же время, сотни верующих брошены в тюрьмы за религиозные убеждения, - отмечает Гаджиев. - На обращения к официальным лицам по делам этих людей в связи с продлением сроков следствия и судебных процессов поступают ответы, что они будут освобождены накануне COP29, который будет принимать Азербайджан".

Активист считает, что арестованные по ложным обвинениям лица не должны становиться "политическими заложниками COP29".

"В то время как с каждым днем повышается внимание в мире к Азербайджану, мы - политические заключенные, известные представители гражданского общества - не должны превращаться в политических заложников COP29. Это мероприятие является не просто экологической конференцией, но и экономическим и политическим форумом. Сущность этого форума составляет общественное участие. Мероприятие, на котором состоятся глобальные климатические обсуждения, должно служить не ухудшению, а улучшению политического климата в стране. Прошу вас учесть все этого и обсудить с руководством страны и оргкомитетом COP29 вопрос об освобождении лиц, арестованных по политическим мотивам, предпринять шаги по понижению политической температуры в Азербайджане", - отмечает в обращении Гаджиев.

Главе Института общественной политики Бахтияру Гаджиеву предъявлены обвинения по восьми статьям УК Азербайджана, ему грозит 12 лет тюрьмы. 29 декабря 2023 года Бакинский суд по тяжким преступлениям начал рассмотрение дела Гаджиева. Выступая в суде, подсудимый отверг все обвинения. 7 января суд отказался снять обвинения с Гаджиева.

Представители операционной компании COP29 и оргкомитета COP29 оказались сегодня не доступны для комментариев.

14 июня союз "За свободу политзаключенным Азербайджана" объявил свой обновленный список. В него включены 304 политзаключенных, в том числе 216 верующих.

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