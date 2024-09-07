Тофиг Ягублу указал суду на нестыковки в версии обвинения

07 сентября 2024, 17:50

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Азербайджанский оппозиционер Тофиг Ягублу в суде отверг обвинение в мошенничестве, указав на многочисленные противоречия в материалах дела. Версия следствия не согласуется с показаниями свидетелей, подтвердил политик Али Керимли.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось рассмотрение дела Тофига Ягублу. На заседании подсудимый отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования.

Член координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) и партии "Мусават" Тофиг Ягублу был задержан 14 декабря 2023 года по подозрению в мошенничестве и подделке документов, а на следующий день арестован. Доказательств вины Ягублу в деле нет, все обвинение построено на показаниях так называемого "потерпевшего", рассказал адвокат Агиль Лаидж.

На заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям 6 сентября были заслушаны показания Тофига Ягублу, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" дочь политика Нигяр Хази. "Мой отец разоблачил всю ложь материалов следствия. Всё обвинение построено на показаниях другого фигуранта дела Эльнура Вагифоглу и "потерпевшего" Эльшана Гусейнова. Якобы Эльшан Гусейнов обратился к Вагифоглу с просьбой помочь ему с получением визы в Германию для поездки "на лечение". А Вагифоглу якобы свел Гусейнова с отцом. Мой отец в суде указал, что против него был состряпан сценарий с расписанными ролями. Вагифоглу еще за несколько месяцев до ареста отца пытался с ним завязать знакомство. Он приходил к зданию Наримановского районного суда, где проходили заседания по делу политика и ученого Губада Ибадоглу, и старался завязывать с отцом разговор. Мой отец уже много лет в политике и хорошо распознает провокаторов, и не подпускал близко Вагифоглу", - рассказала она.

В деле так много алиби у отца, что он не успевал обо всем рассказать

Также, по ее словам, Ягублу указал на фальсификации в деле. "В деле так много алиби у отца, что он не успевал обо всем рассказать. Так, в деле утверждается, что Вагифоглу якобы встречался с отцом, чтобы предварительно обсудить детали сделки у станции метро "Гянджлик". Но мы представили данные сотовой связи, которые подтверждают, что отец и Вагифоглу в это время были в разных частях Баку. В деле указывается, что деньги отцу были переданы якобы в поселке Забрат. В тот день за автомобилем отца была слежка. В Забрате отцу на внутрипоселковых улицах удалось уйти от преследователей. "Потеряв" отца, организаторы "охоты" за отцом написали в деле, что деньги были переданы ему в Забрате. На самом деле в указанное в материалах следствия время "передачи денег" отец был в поселке Пиршаги на заседании Национального совета демократических сил. То есть отец находился в 20-25 километрах от утверждаемого места "передачи денег", - рассказала Хази.

Отцу якобы была передана копия паспорта. Но где видано, чтобы за один день выдавали шенгенскую визу, причем на копию паспорта?

Из показаний "подставного фигуранта" дела и потерпевшего следует, что Тофиг Ягублу должен был за один день "обеспечить визу", отметила Нигяр Хази. "Причем отцу якобы была передана копия паспорта. Но где видано, чтобы за один день выдавали шенгенскую визу, причем на копию паспорта? Если они отцу дали 25 тысяч евро и 10 тысяч манатов (около 5 тысяч евро) за "сделку", то почему же они потом не интересовались судьбой денег? Нет ни звонков отцу, ни сообщений через мессенджеры. "Потерпевший" утверждает, что виза ему нужна была для поездки "на лечение". Но мы представили доказательство того, что его сын постоянно проживает в Израиле, и он мог бы поехать на лечение в эту страну, где одна из лучших в мире систем здравоохранения", - сказала Хази.

По ее словам, на заседании Ягублу указывал, что его арест был заказан высшим руководством страны, и упоминал президента Ильхама Алиева. "Как только отец называл имя Ильхама Алиева, судья Эльнур Нагиев перебивал его и требовал говорить "по существу". Конечно, мы - его родные, близкие - не могли спокойно наблюдать за этой несправедливостью, ибо отца не только арестовали по ложному обвинению, но и не позволяют ему говорить в свою защиту. На возмущение зала судья объявил, что меня и моего мужа [зампредседателя партии Народного фронта Азербайджана] Сеймура Хази удаляет из зала до конца судебного процесса. В ответ отец сказал, что если его дочь и зятя не будут пускать на процесс, то и он откажется от участия в разбирательстве. После это в зале напряженность усилилась, моей тете - сестре отца - стало, плохо ей вызвали скорую помощь. Судья прервал заседание, назначив следующее заседание на 13 сентября", - отметила Нигяр Хази.

Наблюдавший за процессом лидер партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли назвал происходившее на заседании "моментом истины" в "развале обвинения".

Уголовное дело было написано словно сценарий спектакля с распределением ролей актеров

"Тофиг Ягублу привел из самого же уголовного дела факты, свидетельствующие о его невиновности. Это фальшивое уголовное дело было написано, словно сценарий спектакля с распределением ролей актеров - в данном случае "сообщника" Тофига Ягублу и так называемого "потерпевшего". Но ложь, как бы ее ни маскировали, все равно обнаруживается. Так, в утверждаемое время передачи денег Тофигу Ягублу в Забрате он находился вместе с нами в 25 километрах на заседании кооординационного центра Национального совета демократических сил в поселке Пиршаги. Это подтверждается многочисленными показаниями свидетелей, антенными данными оператора сотовой связи, которой пользуется Тофиг Ягублу", - сказал Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил факт заседания по делу Ягублу. "Информацию о том, что происходило в зале суда, предоставить мы не можем, поскольку это не входит в функции работников суда", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Представители стороны обвинения оказались недоступными для комментариев.

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