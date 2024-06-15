Тофиг Ягублу назвал Алиева заказчиком своего преследования

15 июня 2024, 11:05

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На подготовительном заседании по делу о мошенничестве оппозиционер Тофиг Ягублу заявил о политических мотивах преследования и прямом указании президента Азербайджана о его аресте.

Как писал "Кавказский узел", 5 июня апелляционный суд в Баку оставил без удовлетворения жалобы члена координационного центра Национального совета демократических сил и партии "Мусават" Тофига Ягублу на продление срока содержания под стражей и отказ в переводе под домашний арест. Ягублу обвинил судей в исполнении политических заказов.

14 декабря 2023 года Тофиг Ягублу был задержан по подозрению в мошенничестве и подделке документов, а на следующий день арестован. Ягублу отверг обвинения и связал уголовное преследование со своей оппозиционной деятельностью. 17 мая стало известно, что следствие по делу Ягублу завершено. Доказательств вины Ягублу в деле нет, все обвинение построено на показаниях так называемого "потерпевшего", рассказал "Кавказскому узлу" адвокат Агиль Лаидж.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 14 июня состоялось подготовительное заседание по делу Ягублу, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» его дочь Нигяр Хази.

«Отец отверг предъявленные ему обвинения, он назвал их сфабрикованными. Отец сказал, что он политический заложник, арестованный по прямому указанию (президента Азербайджана) Ильхама Алиева», - рассказала Хази.

По ее словам, Ягублу заявил отвод судье Азеру Тагиеву. «Отец сказал, что этот судья из тех, кто выносит заказные приговоры политзаключенным, однако отвод ожидаемо был отклонен», - добавила дочь политика.

Ягублу также заявил, что не ожидает от суда справедливости. «Если бы в Азербайджане был справедливый суд, меня здесь не было бы. Меня уже в четвертый раз арестовывают по ложному уголовному обвинению, а счет административным арестам я потерял», - процитировала Хази слова своего отца.

Ягублу на процессе призвал также к бойкоту климатическую конференцию COP-29 в Баку. «Отец принес с собой лист бумаги формата А4, на котором он авторучкой написал «To boycott COP-29”. Это был его месседж присутствующим в зале сотрудникам посольств США и Германии. Отец таким способом призывает демократический мир бойкотировать COP-29 в стране, где правительство попирает права человека и бросает в тюрьмы своих критиков», - пояснила она

Защита просила разрешить Ягублу сесть рядом с адвокатами и перенести процесс в более просторный зал с учетом большего числа желающих присутствовать на заседаниях.

«Заседание проводилось в небольшом зале, рассчитанном где-то на 30 мест для наблюдателей, хотя в Бакинском суде по тяжким преступлениям есть залы и большей вместимости. Порядка 100 желающих не смогли попасть на процесс из-за ограниченности мест. Председательствующий судья заявил, что со следующего заседания отцу будет позволено садиться рядом с адвокатами. Вопрос о проведении заседаний в большом зале также будет рассмотрен», - отметила Хази.

Ходатайства защиты о переводе Ягублу под домашний арест и о прекращении уголовного дела суд отклонил. Начало процесса существу назначено на 21 июня.

Адвокат Ягублу Немат Керимли сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что защита настаивает на полной невиновности Ягублу.

«Наши ключевые ходатайства о прекращении дела ввиду отсутствия достоверных доказательств вины Ягублу или хотя бы о переводе его под домашний арест не были удовлетворены. В ходе судебного следствия мы изложим позицию защиты по всем пунктам обвинения», - сказал он.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил корреспонденту “Кавказского узла” информацию об итогах предварительного заседания по делу Ягублу. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

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