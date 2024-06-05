Тофиг Ягублу обвинил судей в исполнении политических заказов

05 июня 2024, 17:08

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Апелляционный суд в Баку оставил без удовлетворения жалобы оппозиционера Тофига Ягублу на продление срока содержания под стражей и отказ в переводе под домашний арест. Ягублу обвинил судей в исполнении политических заказов.

Как писал "Кавказский узел", 31 мая Наримановский райсуд Баку оставил под стражей члена координационного центра Национального совета демократических сил и партии "Мусават" Тофига Ягублу вопреки просьбе защиты перевести его под домашний арест в связи с завершением предварительного следствия. 1 июня срок предварительного заключения политика был продлен еще на 20 дней – до 1 июня.

14 декабря 2023 года Тофиг Ягублу был задержан по подозрению в мошенничестве и подделке документов, а на следующий день арестован. Ягублу отверг обвинения и связал уголовное преследование со своей оппозиционной деятельностью, а его соратники назвали дело политическим заказом. 17 мая стало известно, что следствие по делу Ягублу завершено.

5 июня в Бакинском апелляционном суде (БАС) под председательством судей Заура Гусейнова и Мурада Мамедова по отдельности были рассмотрены жалобы Ягублу на отказ в переводе под домашний арест и продление срока заключения. Обе жалобы были оставлены без удовлетворения, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" дочь политика Нигяр Хази.

Ягублу на обоих процессах выступил с "критикой правящего режима и судей", рассказала Нази. "Отец заявил, что после 1993 года, то есть после установления в Азербайджане власти Алиевых, он из-за своей политической деятельности многократно подвергался арестам. Только по уголовным обвинениям его четыре раза бросали в тюрьмы. Административным арестам мы счет потеряли. Отец сказал, что ни разу за эти 30 лет, ни один судья не вынес в отношении него справедливого решения. Моего отца наказывают за несгибаемость, за последовательную критику режима. Отец сказал судьям, что они несвободные люди, они беспрекословно исполняют политические заказы. При этом отец сохраняет бодрость духа. Он убежден, что демократические перемены в Азербайджане неминуемы, ибо такова диалектика развития, и те, кто попирает сегодня права человека, запятнают себя в истории", - рассказала Хази.

Адвокат Ягублу Немат Керимли также с сожалением констатировал, что суд не удовлетворил жалобы политика. "Судьи действуют в угоду следственному органу. Они не идут против позиции следствия. Несмотря на отсутствие каких-либо правовых оснований для содержания Ягублу под стражей, они отклоняют наши жалобы", - сказал Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник апелляционного суда подтвердил, что обе жалобы Ягублу оставлены без удовлетворения.

Представители следственного органа оказались не доступны для комментариев.

Напомним, Тофиг Ягублу обвинен в содействии нелегальной миграции человека за рубеж. "Его конкретно обвиняют в "мошенничестве" и "подделке документов", однако материальных доказательств этому нет. Все обвинение построено на показаниях так называемого "потерпевшего", - рассказал ранее "Кавказскому узлу" адвокат Ягублу Агиль Лаидж.

По версии следствия, Ягублу за денежное вознаграждение пообещал этому человеку обеспечить его "необходимыми документами" для получения политического убежища в Европе. "По утверждению следствия, они встретились и заключили сделку 8 декабря [2023 года], а уже 11 декабря по факту было открыто уголовное дело. В делах о мошенничестве невозможно так быстро провести расследование и установить факты. Очевидно, что дело сфабриковано", - заявил в декабре 2023 года адвокат политика Немат Керимли.

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