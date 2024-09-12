Власти Азербайджана отвергли критику ЕС за нарушения прав человека

12 сентября 2024, 13:19

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Представители нескольких стран в Совете Европы призвали Азербайджан выполнять свои обязательства в рамках этой организации, в том числе возобновить сотрудничество с ее Комитетом против пыток. Вместе с тем, в документе выражена приверженность к продолжению диалога с Азербайджаном по всем ключевым областям сотрудничества, включая права человека и верховенство закона. Официальный Баку назвал заявление предвзятым и расценил его как вмешательство в свои внутренние дела.

Как информировал "Кавказский узел", 3 июля комитет Совета Европы по предотвращению пыток заявил, что силовики в Азербайджане вопреки рекомендациям продолжают практиковать пытки задержанных.

В Азербайджане с ноября 2023 года были арестованы журналисты ряда независимых СМИ, в частности, шестеро сотрудников интернет-издания Abzas Media, учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и три его сотрудника, а также директор Kanal-13 Азиз Оруджев. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Представители нескольких стран в Совете Европы по итогам заседания Комитета министров 11 сентября в Страсбурге выступили с совместным заявлением, говорится в сообщении, опубликованном на сайте европейской службы внешних связей.

"ЕС принимает к сведению публичное заявление в отношении Азербайджана, принятое на 114-м пленарном заседании (июль 2024 года) Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП). Мы сожалеем о постоянном отсутствии сотрудничества властей Азербайджана с ЕКПП и призываем власти Азербайджана возобновить конструктивный диалог с комитетом", – сказано в заявлении, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Евросоюз призвал власти Азербайджана решить вопросы, поднятые в заявлении ЕКПП, в соответствии со своими международными обязательствами, включая те, которые Азербайджан взял на себя как член Совета Европы.

ЕС обеспокоен последними задержаниями в Азербайджане, которые усиливают тревожную тенденцию арестов независимых журналистов, правозащитников и представителей гражданского общества, начавшуюся в прошлом году, отмечается в заявлении.

"Мы призываем Азербайджан обеспечить прозрачность и надлежащую правовую процедуру, а также достойные и безопасные условия для всех задержанных, включая их полный доступ к здравоохранению и независимым юридическим услугам, а также решить серьезные существенные вопросы, касающиеся пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания", – отметила делегация ЕС.

Вместе с тем, ЕС выражает приверженность к продолжению диалога с Азербайджаном по всем ключевым направлениям сотрудничества, включая права человека и верховенство закона, в соответствии с общими международными обязательствами, сказано в заявлении.

Евросоюз должен обратить внимание на случаи нарушения прав человека в странах этого объединения, вместо того, чтобы выступать с необоснованными заявлениями в отношении Азербайджана, заявил представитель МИД страны Айхан Гаджизаде.

"ЕС до сих пор не расследовал убийства протестующих на акции "желтых жилетов" во Франции, пытки против местного населения в ее заморских территориях в результате неоколониальной политики Парижа, распространение взяточничества и коррупции в структурах ЕС, факты исламофобии и нападений на мусульман", – привел на своем сайте МИД Азербайджана слова Гаджизаде, перевод которых выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Клеветническая кампания против Азербайджана в преддверии климатического саммита COP29 является явным показателем предвзятости против страны, считает он. "В Азербайджане защищаются все права человека, в том числе лиц, содержащихся в местах заключения. В этом плане достигнут значительный прогресс в приведении в соответствие с международными стандартами, и утверждения Европейского союза по этому поводу безосновательны", – подчеркнул Гаджизаде.

Напомним, 18 марта союз "За свободу политзаключенным Азербайджана" констатировал, что за неполных три месяца, с декабря 2023 года, список политзаключенных увеличился с 254 до 288 имен. Это стало самым высоким показателем за 23 года членства Азербайджана в Совете Европы.

Однако к 14 июня список политзаключенных достиг уже 303 человек, в том числе правозащитники включили семь новых имен в группу "Члены оппозиционных партий и общественных организаций".

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