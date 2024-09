Международные организации призвали ПАСЕ определить условия сотрудничества с Азербайджаном

26 сентября 2024, 04:48

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Свыше десяти международных правозащитных организаций призвали ПАСЕ отреагировать на продолжающиеся репрессии в Азербайджане и определить четкие условия возвращения делегации страны в ассамблею.

Как писал "Кавказский узел", в январе Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) большинством голосов приняла резолюцию об ограничении полномочий делегации Азербайджана за нарушения в стране прав человека и рост числа политзаключенных. В документе говорится и о нарушении прав человека в Лачинском коридоре, и о том, что ПАСЕ "осудила военную операцию азербайджанской армии в сентябре 2023 года", которая привела к исходу армянского населения из Нагорного Карабаха. Азербайджанская делегация покинула заседание ПАСЕ, обвинив структуру в двойных стандартах, а в августе десятки ее депутатов были объявлены персонами нон-грата в Азербайджане. 6 сентября президент страны Ильхам Алиев заявил, что запрет на посещение Азербайджана членам ПАСЕ будет снят, когда полномочия делегации Азербайджана будут восстановлены в этой организации.

11 сентября представители нескольких стран в Совете Европы призвали Азербайджан выполнять обязательства в рамках этой организации, в том числе возобновить сотрудничество с ее Комитетом против пыток. Официальный Баку назвал предвзятой критику за нарушения прав человека и расценил заявление как вмешательство в свои внутренние дела.

Фонд Домов прав человека и еще десять международных правозащитных организаций 25 сентября призвали Парламентскую ассамблею Совета Европы ответить на продолжающиеся репрессии в Азербайджане.

«В преддверии голосования по вопросу о продлении полномочий Азербайджана в январе 2025 года ПАСЕ должна разработать и обеспечить соблюдение четких критериев, которым должен соответствовать Азербайджан, прежде чем его делегация может быть вновь принята в ассамблею», - говорится в обращении 11 организаций в ПАСЕ, опубликованном на сайте Фонда Домов прав человека.

После решения ПАСЕ в январе 2024 года не ратифицировать полномочия парламентской делегации Азербайджана правительство страны только усилили давление на правозащитников, адвокатов, независимых журналистов, оппозиционных политиков, активистов гражданского общества и ученых, указано в послании.

«Хотя Азербайджан имеет давнюю и хорошо документированную историю подавления критических голосов, за последний год власти ужесточили репрессии, преследуя оставшиеся остатки независимого гражданского общества и СМИ с помощью необоснованных, но серьезных уголовных обвинений. Десятки активистов и деятелей СМИ были арестованы, большинство по обвинениям в контрабанде, мошенничестве, подделке валюты или хранении наркотиков. Пытки остаются широко распространенными, и многие задержанные жаловались на жестокое обращение», - отмечают авторы обращения.

Репрессии в сочетании с крайне ограничительной правовой средой для деятельности независимых организаций гражданского общества и медиа угрожают искоренить все формы инакомыслия и законной правозащитной деятельности в Азербайджане, считают правозащитники. Они напомнили, что Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ охарактеризовало внеочередные президентские и парламентские выборы, прошедшие в Азербайджане в феврале и сентябре соответственно без наблюдения ПАСЕ, как «неконкурентные и далеко не соответствующие демократическим стандартам»,

Члены ПАСЕ должны потребовать от Азербайджана соблюдения своих уставных обязательств и обязательств в области прав человека в качестве четких ориентиров для восстановления полномочий азербайджанской парламентской делегации в 2025 году, подчеркивают правозащитники.

В предварительную повестку осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая состоится с 30 сентября по 4 октября в Страсбурге, включен вопрос "Срочные дебаты по процедуре: "Ухудшение ситуации с правами человека, верховенством закона и демократией в Азербайджане". Предварительные обсуждения состоятся в первый день сессии, 30 сентября. Если вопрос будет включен в окончательную повестку, то "срочные дебаты" состоятся 3 октября, сообщил ранее "Кавказскому узлу" сотрудник аппарата ассамблеи.

Представители международных организаций рекомендовали ПАСЕ при обсуждении на осенней сессии потребовать немедленного и безусловного освобождения всех неправомерно заключенных, а также добиваться полного восстановления их гражданских и политических прав и прекращения преследования критически настроенных лиц в Азербайджане. Также они просят организовать официальное расследование по вопросу соблюдения Азербайджаном Европейской конвенции о правах и обеспечить надзор за обновлением Плана действий Совета Европы по сотрудничеству с Азербайджаном для гарантированного вовлечения в процесс представителей гражданского общества и правозащитников, а кроме того - усилить контроль за исполнением Азербайджаном постановлений ЕСПЧ.

Условиями продления полномочий Азербайджана в ПАСЕ в январе 2025 года должны быть освобождение всех политзаключенных и немедленное исполнение решений ЕСПЧ по их делам, возобновление полного сотрудничества с докладчиками ПАСЕ и Комитета против пыток, включая предоставление доступа ко всем местам содержания под стражей, а также отмена законодательных ограничений для свободной деятельности НПО, медиа и гражданских объединений.

«Продолжающиеся репрессии также вызывают серьезную обеспокоенность относительно способности правозащитников, независимых журналистов и других представителей гражданского общества осмысленно участвовать в COP29, которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября. Участие гражданского общества в конференции имеет решающее значение для обеспечения соблюдения прав и амбициозных результатов в области климата. Редкое международное внимание к Азербайджану в период его подготовки к проведению COP29 подчеркивает необходимость для ПАСЕ выразить свою серьезную обеспокоенность и потребовать от правительства принятия конкретных мер по защите этих голосов», - говорится в обращении, подписанном Фондом Домов прав человека, Комитетом по защите журналистов, Международной федерацией за права человека (FIDH), Международным партнерством по правам человека, Freedom Now, Human Rights Watch, Нидерландским Хельсинским комитетом, Норвежским Хельсинкским комитетом, People in Need, Всемирной организацией против пыток (OMCT) и «Кампанией по прекращению репрессий в Азербайджане имени Анара Мамедли».

Отношения между Азербайджаном и Советом Европы были обсуждены 24 сентября в Нью-Йорке в рамках 79-ой сессии генеральной ассамблеи ООН на встрече главы азербайджанского МИД Джейхуна Байрамова и генсека этой международной организации Аленом Берсе. Байрамов заявил, что Азербайджан открыт к сотрудничеству с Советом Европы на основе диалога и взаимного уважения, сообщает пресс-служба МИД. Отказ ПАСЕ ратифицировать полномочия делегации Азербайджана в январе он назвал «необоснованным и откровенно предвзятым решением», говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

В свою очередь, глава германской делегации в ПАСЕ Франк Швабе призвал освободить арестованного в Азербайджане руководителя Центра мониторинга выборов и демократического образования Анара Мамедли и других политзаключенных.

"Анар Мамедли, лауреат премии Вацлава Гавела Совета Европы, вновь находится в тюрьме в Азербайджане. Его следует немедленно освободить. Ни одна страна не может участвовать на COP29, не потребовав немедленного освобождения Анара Мамедли и всех других политических заключенных», - написал он 25 сентября в социальной сети X.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.