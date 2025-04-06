Курорт Эльбрус ограничил работу из-за непогоды

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Канатная дорога и часть горнолыжных трасс курорта Эльбрус закрыты в связи с ухудшением погодных условий.

Как писал "Кавказский узел", в марте на курорте "Эльбрус" открыта новая трасса EP4 длиной больше 1,5 километра. Отметка старта — в районе станции "Мир" на высоте 3 450 метров. Спускается трасса вниз до "Кругозора".

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха. Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил также рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

"Канатная дорога и горнолыжные трассы Гарабаши - Мир закрыты по погодным условиям", - сообщается сегодня в 09.52 мск в официальном телеграм-канале Курорта Эльбрус.

Причиной ограничения в работе стал сильный ветер - свыше 15 метров в секунду, отмечается в публикации.

Напомним, после того как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри страны, в частности, на Северном Кавказе. Одним из наиболее популярных горнолыжных курортов стал "Эльбрус". При этом отдыхающие жаловались на очереди на подъемники и пробки на дорогах.

Курортом "Эльбрус" управляет АО "Кавказ РФ", в которое было переименовано в ноябре 2021 года в Единый институт развития СКФО, созданный на базе АО "Курорты Северного Кавказа". В числе задач новой компании были названы управление ОЭЗ туристско-рекреационного типа и развитие туристического потенциала на внутреннем и мировом рынках.

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