RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:00, 6 апреля 2025

Курорт Эльбрус ограничил работу из-за непогоды

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Канатная дорога и часть горнолыжных трасс курорта Эльбрус закрыты в связи с ухудшением погодных условий.

Как писал "Кавказский узел", в марте на курорте "Эльбрус" открыта новая трасса EP4 длиной больше 1,5 километра. Отметка старта — в районе станции "Мир" на высоте 3 450 метров. Спускается трасса вниз до "Кругозора".

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха. Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил также рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

"Канатная дорога и горнолыжные трассы Гарабаши - Мир закрыты по погодным условиям", - сообщается сегодня в 09.52 мск в официальном телеграм-канале Курорта Эльбрус. 

Причиной ограничения в работе стал сильный ветер - свыше 15 метров в секунду, отмечается в публикации.

Напомним, после того как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри страны, в частности, на Северном Кавказе. Одним из наиболее популярных горнолыжных курортов стал "Эльбрус". При этом отдыхающие жаловались на очереди на подъемники и пробки на дорогах.

Курортом "Эльбрус" управляет АО "Кавказ РФ", в которое было переименовано в ноябре 2021 года в Единый институт развития СКФО, созданный на базе АО "Курорты Северного Кавказа". В числе задач новой компании были названы управление ОЭЗ туристско-рекреационного типа и развитие туристического потенциала на внутреннем и мировом рынках.

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
10:43, 5 апреля 2025
Суд в Нальчике признал военного виновным в оставлении части
00:04, 5 апреля 2025
Боец из Баксана убит в зоне СВО
Следственный комитет. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
18:58, 4 апреля 2025
Силовики задержали подозреваемых в призывах к терроризму подростков из Кабардино-Балкарии
08:47, 4 апреля 2025
Военный осужден в Нальчике за отсутствие в части
05:46, 4 апреля 2025
Полицейский начальник из Баксана заподозрен в незаконной выдаче паспортов
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:35, 5 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
68
Суд им не указ. Профессор Хоконов вновь не восстановлен в должности
Фото
16:51, 15 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
15
Вкладчики бывшего МИнбанка продолжают судиться за возврат своих денег
Фото
21:39, 11 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
14
Медвежья услуга. Почему обвиняемая вынуждена была обжаловать оправдательный приговор?
Все блоги
Справочник
Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Блогеры
Фото
09:35, 5 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
68
Суд им не указ. Профессор Хоконов вновь не восстановлен в должности
Фото
13:07, 4 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
58
Дело блогера. Чтобы другим неповадно было
Фото
11:31, 3 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Многомилионное дело дагестанского чиновника
Фото
14:38, 30 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
9
Дело фальшивомонетчиков. Деньги печатали на принтере
Фото
19:45, 27 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
22
Споры вокруг собачьего вопроса
Аналитика
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Участники ликвидации последствий разлива мазута. Анапа, 6 апреля 2025 года. Фото из телеграм-канала оперштаба Кубани https://t.me/opershtab23/13125
06 апреля 2025, 15:30
Новые выбросы мазута произошли на пляжах Анапы

Участник голодовки шахтеров из Чиатуры. Фото Mtavari https://mtavari.tv/news/179322-mitropolit-danieltan-shekhvedris-shemdeg
06 апреля 2025, 14:35
Чиатурские шахтеры прекратили голодовку

Взрыв мины. Кадр видео https://video.azertag.az/ru/site/video/228150
06 апреля 2025, 11:59
Два человека пострадали при взрывах мин в Азербайджане

Участники акции протеста в Армении. 5 апреля 2025 года. Кадр видео News.am https://www.youtube.com/watch?v=UuXQUgWGIRk
05 апреля 2025, 11:42
Участники акции протеста перекрыли трассу в Армении

Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Выдворить туркменских студентов призвали пользователи соцсетей #shorts
Выдворить туркменских студентов призвали пользователи соцсетей #shorts
Спортсмен из Краснодара извинился за оскорбление силовиков #shorts #извинения #Краснодар
Спортсмен из Краснодара извинился за оскорбление силовиков #shorts #извинения #Краснодар
Выходец из Дагестана пожаловался Путину на “Русскую общину” #shorts #Кавказ #Дагестан #обращение
Выходец из Дагестана пожаловался Путину на “Русскую общину” #shorts #Кавказ #Дагестан #обращение
Стендапер из Ейска задержан за шутку про инвалида #shorts #Останин #шутка #полиция
Стендапер из Ейска задержан за шутку про инвалида #shorts #Останин #шутка #полиция
Показать больше