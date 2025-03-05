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09:13, 5 марта 2025

Новая трасса открыта на курорте "Эльбрус"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Горнолыжная трасса длиной более 1,5 километра запущена в эксплуатацию на курорте "Эльбрус".

Как писал "Кавказский узел", в 2024 году администрация курорта "Эльбрус" отчиталась о тестировании двух новых трасс (ЕР-4 и ЕР-5) на спуске "Мир - Кругозор".

На курорте «Эльбрус» открыта новая трасса EP4, сообщила 4 марта в своем телеграм-канале компания "Кавказ РФ". "Трасса длиной больше 1,5 км. [...] Отметка старта — в районе станции «Мир», на высоте 3 450 м. Каталка спускается вниз до «Кругозора»", - говорится в публикации.

Напомним, после того как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри страны, в частности, на Северном Кавказе. Одним из наиболее популярных горнолыжных курортов стал "Эльбрус". При этом отдыхающие жаловались на очереди на подъемники и пробки на дорогах.

Курортом "Эльбрус" управляет АО "Кавказ РФ", в которое был переименован в ноябре 2021 года Единый институт развития СКФО, созданный на базе АО "Курорты Северного Кавказа". В числе задач новой компании были названы управление ОЭЗ туристско-рекреационного типа и развитие туристического потенциала на внутреннем и мировом рынках.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха.

Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил также рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

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Автор: "Кавказский узел"

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