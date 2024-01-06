06 января 2024, 04:49

Две новые трассы запущены в тестовом режиме на Эльбрусе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На спуске "Мир - Кругозор" на курорте "Эльбрус" запущены в тестовом режиме две новые трассы, благодаря которым общая протяженность зон катания увеличилась на 2,5 километра.

Как писал "Кавказский узел", днем 4 января из-за сильного ветра на "Эльбрусе" были закрыты горнолыжные трассы и часть канатных дорог. Позднее в тот же день на курорте были закрыты все канатные дороги, горнолыжные трассы и пешеходные тропы в связи с высокой лавиноопасностью. Работа канатных дорог возобновилась утром 5 января.

На курорте "Эльбрус" оборудованы три канатные дороги: "Азау - Кругозор" (2350 м - 3000 м), "Кругозор - Мир" (3000 м - 3500 м) и "Мир - Гарабаши" (3500 м - 3847 м), указано на сайте курорта.

Администрация курорта "Эльбрус" сообщила 5 января об открытии в тестовом режиме двух новых трасс на спуске "Мир - Кругозор". В своем телеграм-канале представители курорта сообщили, что данные трассы добавляют 2,5 километра к общей длине трассы.

Новые трасс пока имеют лишь технический названия ЕР-4 и ЕР-5, на них уже установлены защитные сети на склонах, в ближайшее время планируется оборудовать их навигацией.

Также в сообщении отмечается, что стоимость ски-пасса из-за открытия новых трасс не изменится, по ним можно будет кататься по всем действующим билетам.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о Приэльбрусье. Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил также рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

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Примечание:

"Силовики выявили аферы при продаже ски-пассов на курорте "Эльбрус", "Обвиняемый по делу о гибели альпинистов на Эльбрусе оставлен под стражей", "Закрыта одна из канатных дорог на "Эльбрусе".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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