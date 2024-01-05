Курорт "Эльбрус" возобновил работу

05 января 2024, 09:58

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Возобновлена работа канатных дорог на "Эльбрусе", которые были закрыты из-за лавиноопасности. Также открылись горнолыжные трассы, сообщила администрация курорта.

Как писал "Кавказский узел", днем 4 января из-за сильного ветра на "Эльбрусе" были закрыты горнолыжные трассы и часть канатных дорог. Позднее в тот же день на курорте были закрыты все канатные дороги, горнолыжные трассы и пешеходные тропы в связи с высокой лавиноопасностью.

На курорте "Эльбрус" оборудованы три канатные дороги: "Азау - Кругозор" (2350 м - 3000 м), "Кругозор - Мир" (3000 м - 3500 м) и "Мир - Гарабаши" (3500 м - 3847 м), указано на сайте курорта.

Сегодня с 9 мск на курорте открыты канатные дороги Азау – Кругозор, Кругозор – Мир и Мир – Гарабаши, а также горнолыжные трассы Гарабаши – Мир, Мир – Кругозор, Кругозор – Азау и учебный склон «Саби Парк», сообщила в своем телеграм-канале администрация "Эльбруса".

"В случае ухудшения погодных условий канатные дороги могут быть остановлены", - отмечается в публикации.

Напомним, после того как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри страны, в частности, на Северном Кавказе. Одним из наиболее популярных горнолыжных курортов стал "Эльбрус". При этом отдыхающие жаловались на очереди на подъемники и пробки на дорогах.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о Приэльбрусье. Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил также рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

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