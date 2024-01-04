Курорт "Эльбрус" закрыт из-за угрозы схода лавин

04 января 2024, 18:55

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Горнолыжные трассы и пешеходные тропы на "Эльбрусе" закрыты в связи с высокой лавиноопасностью, объявила администрация курорта.

Как писал "Кавказский узел", из-за сильного ветра на "Эльбрусе" закрыты горнолыжные трассы и часть канатных дорог, сообщила сегодня администрация курорта.

На курорте "Эльбрус" оборудованы три канатные дороги: "Азау - Кругозор" (2350 м - 3000 м), "Кругозор - Мир" (3000 м - 3500 м) и "Мир - Гарабаши" (3500 м - 3847 м), указано на сайте курорта.

Курорт "Эльбрус" закрылся в связи с высокой лавиноопасностью, сообщила сегодня администрация. "По экотропе и в лесу от Азау до Поляны нарзанов гулять нельзя. Лавиноопасно!" – отмечается в публикации, размещенной в 13.28 мск в телеграм-канале курорта.

На 5 января также озвучен "лавиноопасный прогноз", добавила в 17.53 мск администрация курорта. "Все службы курорта работают в усиленном режиме. При поездке ориентируйтесь, пожалуйста, на прогноз погоды... Сейчас высокий сезон, и при закрытии канатной дороги и горнолыжных трасс в течение дня частичный возврат за активированные ски-пассы не предусмотрен", - говорится в сообщении.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Терсколе умеренные осадки при температуре воздуха -1 градус, скорость ветра 2 метра в секунду. В ночь на 5 января осадков также не ожидается, температура воздуха понизится до -3 градусов, ветер усилится до 5 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Напомним, после того как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри страны, в частности, на Северном Кавказе. Одним из наиболее популярных горнолыжных курортов стал "Эльбрус". При этом отдыхающие жаловались на очереди на подъемники и пробки на дорогах.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о Приэльбрусье. Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил также рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

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