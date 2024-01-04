Курорт "Эльбрус" частично закрыт из-за непогоды

04 января 2024, 12:35

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Из-за сильного ветра на курорте "Эльбрус" закрыты горнолыжные трассы и часть канатных дорог, сообщила сегодня администрация курорта.

О том, что курорт "Эльбрус" частично закрыт его администрация сообщила сегодня утром в своем телеграм-канале.

"Канатная дорога Мир – Гарабаши и горнолыжные трассы закрыты по погодным условиям (ветер свыше 15 м/с)", – сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 25 декабря работа курорта была приостановлена на фоне снегопада и сильного ветра. 28 декабря ограничения были продлены, а 29 декабря курорт "Эльбрус" возобновил работу.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Терсколе умеренные осадки в виде дождя и снега, скорость ветра составляет 2 метра в секунду, температура воздуха -1 градус. В ночь на 5 января также без осадков, температура понизится до -3, ветер усилится до 5 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о Приэльбрусье. Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил также рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

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