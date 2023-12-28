Продлены ограничения на курорте "Эльбрус"

28 декабря 2023, 11:40

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Курорт "Эльбрус" шестой день остается закрытым в связи с непогодой и лавиноопасностью.

Как писал "Кавказский узел", 23 декабря в связи с ухудшением погоды на курорте "Эльбрус" были остановлены канатные дороги и закрыты горнолыжные трассы. 25 декабря работа курорта была приостановлена на фоне снегопада и сильного ветра.

Доступ к канатным дорогам и горнолыжным трассам курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии шестой день остается закрытым из-за непогоды, пишет со ссылкой на администрацию курорта "Интерфакс".

"Курорт закрыт по погодным условиям. Ветер выше 20 м/с, метель", - уточнили в администрации.

На сайте курорта на 11:20 мск сегодня также отмечено, что все трассы и канатные дороги закрыты.