28 декабря 2023, 11:40

Продлены ограничения на курорте "Эльбрус"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Курорт "Эльбрус" шестой день остается закрытым в связи с непогодой и лавиноопасностью.

Как писал "Кавказский узел", 23 декабря в связи с ухудшением погоды на курорте "Эльбрус" были остановлены канатные дороги и закрыты горнолыжные трассы. 25 декабря работа курорта была приостановлена на фоне снегопада и сильного ветра.

Доступ к канатным дорогам и горнолыжным трассам курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии шестой день остается закрытым из-за непогоды, пишет со ссылкой на администрацию курорта "Интерфакс".

"Курорт закрыт по погодным условиям. Ветер выше 20 м/с, метель", - уточнили в администрации.

На сайте курорта на 11:20 мск сегодня также отмечено, что все трассы и канатные дороги закрыты.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Терсколе без осадков, ветер скоростью 4 метра в секунду, температура воздуха -5 градусов. В ночь на 29 декабря ожидаются осадки в виде дождя и снега при температуре -3, ветер усилится до 8 м/с. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о Приэльбрусье. Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил также рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

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Примечание:

"Силовики выявили аферы при продаже ски-пассов на курорте "Эльбрус", "Обвиняемый по делу о гибели альпинистов на Эльбрусе оставлен под стражей", "Закрыта одна из канатных дорог на "Эльбрусе".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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