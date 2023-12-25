25 декабря 2023, 08:19

Курорт "Эльбрус" закрыт из-за непогоды

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Работа курорта "Эльбрус" приостановлена на фоне снегопада и сильного ветра, сообщила администрация.

Как информировал "Кавказский узел", 23 декабря в связи с ухудшением погоды на курорте "Эльбрус" были остановлены канатные дороги и закрыты горнолыжные трассы.

Из-за лавинной опасности курорт "Эльбрус" закрыт даже для прогулок, сообщила в своем телеграм-канале администрация курорта. "Лавинная обстановка сейчас максимально опасная. Все службы курорта работают в усиленном режиме, ваша безопасность и жизнь важнее всего", – сказано в сообщении.

В другом посте администрация курорта продемонстрировала на видео погоду, которая минувшей ночью была в Азау. На кадрах показана метель.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня снегопад при температуре воздуха -7 градусов, скорость ветра 5 метров в секунду. В ночь на 26 декабря также ожидается снегопад, температура воздуха понизится до -12 градусов, скорость ветра – до 7 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о Приэльбрусье. Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил также рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

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Примечание:

"Силовики выявили аферы при продаже ски-пассов на курорте "Эльбрус", "Обвиняемый по делу о гибели альпинистов на Эльбрусе оставлен под стражей", "Закрыта одна из канатных дорог на "Эльбрусе".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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