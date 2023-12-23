Канатные дороги на "Эльбрусе" остановлены из-за непогоды

23 декабря 2023, 17:40

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На "Эльбрусе" остановлены канатные дороги и закрыты горнолыжные трассы в связи с ухудшением погоды, сообщила администрация курорта.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря на курорте "Эльбрус" был открыт горнолыжный сезон.

На курорте "Эльбрус" оборудованы три канатные дороги: "Азау - Кругозор" (2350 м - 3000 м), "Кругозор - Мир" (3000 м - 3500 м) и "Мир - Гарабаши" (3500 м - 3847 м), указано на сайте курорта.

Канатные дороги и трассы на "Эльбрусе" закрылись сегодня связи с усилением снега и лавиноопасностью, сообщила в своем телеграм-канале администрация курорта. "Друзья, просим отнестись с пониманием! Безопасность - важнее всего!" – поясняется в публикации.

По состоянию на 17.35 мск, под публикацией размещено девять комментариев. "А деньги возвращаются за скипас?" – поинтересовался Konstantin. "Да", - ответил представитель администрации курорта. Спустя чуть больше часа пользователь сообщил, что деньги ему вернули. "Уже вернули полностью", - написал он.

"Больше сегодня уже не откроются?" – задал вопрос Arsenii. "Сегодня точно нет", - ответил представитель курорта.

"А когда открытие?" – поинтересовался пользователь с ником "Ялюблюкотенка". "Сегодня точно не откроем", - написал в ответ представитель администрации, не сообщив дату открытия канаток и трасс.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня сильные осадки при температуре воздуха 0 градусов, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 24 декабря ожидаются умеренные осадки, температура воздуха останется прежней, а ветер усилится до 5 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Напомним, после того как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри страны, в частности, на Северном Кавказе. Одним из наиболее популярных горнолыжных курортов стал "Эльбрус". При этом отдыхающие жаловались на очереди на подъемники и пробки на дорогах.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о Приэльбрусье. Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил также рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.