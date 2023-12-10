Горнолыжный сезон открыт на курорте "Эльбрус"

10 декабря 2023, 09:36

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На курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии начался сезон катания на лыжах в горах, сообщила администрация курорта.

По данным администрации курорта Эльбрус, горнолыжный сезон на курорте открыт с 9 декабря.

"Впереди целых семь месяцев горнолыжного катания", – сказано в сообщении, опубликованном 9 декабря в телеграм-канале администрации курорта.

На курорте работают канатные дороги Азау – Кругозор, Кругозор – Мир, Мир – Гарабаши. А также горнолыжные трассы Гарабаши – Мир, Мир – Кругозор и Кругозор – Азау, сказано в сообщении, опубликованном сегодня.

Кавказский узел" также писал, что в 2022 году горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" начался 19 ноября, на нем была открыта изначально лишь одна трасса: Гарабаши – Мир. Завершился сезон 30 июня.

18 декабря 2022 года глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков пообещал, что в 2023 году в связи с ростом турпотока на курорте "Эльбрус" будут открыты восемь новых горнолыжных трасс и еще две канатные дороги.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте.

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