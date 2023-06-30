Курорт "Эльбрус" анонсировал постройку новых трасс

30 июня 2023, 23:34

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Зимний сезон на Эльбрусе продлился 224 дня, за это время на курорте побывали 440 тысяч туристов. В летний период на курорте планируется строительство новых трасс.

Как писал "Кавказский узел", в 2022 году горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" начался 19 ноября, на нем была открыта изначально лишь одна трасса: Гарабаши – Мир. На новогодние праздники туристы забронировали почти 100% номерного фонда курорта, сообщили в компании "Кавказ.рф". 18 декабря 2022 года глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков пообещал, что в 2023 году в связи с ростом турпотока на курорте "Эльбрус" будут открыты восемь новых горнолыжных трасс и еще две канатные дороги.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте.

30 июня завершился зимний сезон на курорте "Эльбрус", он продлился 224 дня. За это время курорт посетило 440 тысяч человек, что на 23% больше, чем за зимний сезон 2021/2022 года, сообщило сегодня АО "Кавказ.рф".

"Курорт полностью переходит на летний режим работы. Помимо этого у нас недавно началась активная фаза строительного сезона в высокогорье. На горе строители монтируют новые канатные дороги и увеличивают количество трасс", – приводятся на сайте компании слова ее гендиректора Андрея Юшманова.

По его словам, подрядчики прокладывают восемь новых трасс на участке от станции "Мир" до "Кругозора", это дополнительные шесть километров для катания. Параллельно идет строительство двух канатных дорог кресельного и гондольного типа. Они берут начало от "Мира" и будут доставлять гостей курорта в район обсерватории "Пик Терскол". Общая протяженность канатных дорог – один километр, в час каждая из них сможет принимать по 2400 туристов.

На трассах идет финишная планировка и устройство поперечных и продольных канав, установка инженерной защиты. На первой канатной дороге завершается электромонтаж, и в ближайшее время начнется пусконаладка. На второй дороге идут железобетонные работы по станциям, говорится в сообщении в Telegram-канале курорта "Эльбрус". Сроки, когда будут введены в эксплуатацию новые трассы и канатные дороги, в сообщении не указаны. Там же сегодня опубликованы фотографии строительных работ.

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