Забронированы почти 100 процентов номеров "Эльбруса" на новогодние праздники

20 ноября 2022, 05:53

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На курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии забронированы почти все номера для отдыха на новогодние праздники. Ожидается, что загрузка в сезоне увеличится на 15% по сравнению с прошлым годом.

Как писал "Кавказский узел", 19 ноября на курорте "Эльбрус" начался горнолыжный сезон.

Туристы забронировали почти 100% номерного фонда курорта "Эльбрус" на новогодние праздники, пишет 18 ноября ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора АО "Кавказ.РФ" Хису Беккаева.

По его словам, сейчас "продается усиленно февраль-март". Ожидается, что загрузка по сезону будет на 15% выше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Генеральный директор АО "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев также сообщил, что в течение двух лет планируется увеличить количество снежных пушек для искусственного оснежения горнолыжных трасс с 20 до 200. "Эти пушки позволят нам в будущем меньше зависеть от капризов погоды. Высотные характеристики Эльбруса позволяют нам рано начинать снежить, то есть устойчивая минусовая температура здесь бывает уже в октябре", - добавил он.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха. Зимний курортный сезон в Приэльбрусье продолжается с конца декабря до конца марта, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте.

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