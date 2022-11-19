Горнолыжный сезон открыт на курорте "Эльбрус"

19 ноября 2022, 10:00

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На курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии с 19 ноября начался сезон катания на лыжах в горах, сообщила администрация курорта.

Как сообщал "Кавказский узел", в 2021 году горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" был открыт 4 декабря и продлился до 3 июля. 12 ноября администрации курорта объявила, что в текущем году горнолыжный сезон откроется 19 ноября.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха. Зимний курортный сезон в Приэльбрусье продолжается с конца декабря до конца марта, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте.

Администрация курорта "Эльбрус" информировала сегодня об открытии горнолыжного сезона. "Сегодня 19-е, суббота, и на курорте работают все канатные дороги: Азау – Кругозор, Кругозор – Мир, Мир – Гарабаши. Открыта трасса: Гарабаши – Мир. <…> Открытие сезона 19 ноября", – сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале курорта "Эльбрус".

Желающим покататься на лыжах не нужно стоять в очереди на кассу, так как они могут использовать для посадки на канатную дорогу банковские карты, которые теперь можно использовать в качестве ски-пассов, сказано в другом сообщении.

"С вас один раз спишется 1600 рублей – это стоимость тарифа "Промо", он действует, пока открыта только одна трасса. Дальше для прохода через турникеты вам также надо прикладывать карточку к считывателям, но никаких списаний уже не будет, карта будет работать как ваш персональный ски-пасс весь день", – пояснила администрация курорта.

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