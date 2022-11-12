Туристы попросили информации о состоянии горнолыжных трасс "Эльбруса"

12 ноября 2022, 16:36

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Горнолыжный сезон на "Эльбрусе" откроется 19 ноября, работать будет одна из четырех трасс, объявила администрация курорта. Авторы комментариев в Telegram попросили назвать сроки открытия остальных трасс и поинтересовались их состоянием.

Как писал "Кавказский узел", в 2021 году горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" был открыт 4 декабря. 31 мая администрации курорта сообщила, что снежный покров на горнолыжных трассах пригоден для безопасного катания, поэтому зимний сезон был продлен до 3 июля. После его окончания канатные дороги курорта продолжили работу.

Курортом "Эльбрус" управляет АО "Кавказ РФ", в которое был переименован в ноябре 2021 года Единый институт развития СКФО, созданный на базе АО "Курорты Северного Кавказа". Среди задач новой корпорации - управление ОЭЗ туристско-рекреационного типа и развитие туристического потенциала на внутреннем и мировом рынках, говорится в информации на сайте компании.

Горнолыжный сезон в этом году решено открыть 19 ноября, сообщила администрация "Эльбруса" в своем телеграм-канале. "Кататься будем по трассе Гарабаши - Мир, ски-пассы по тарифу "Промо" будут стоить: 1600₽ взрослый / 1050₽ детский", - говорится в публикации.

На сайте курорта поясняется, что "благодаря оснежению и низким температурам курорт сможет открыть сезон 2022/2023 раньше, чем в прошлом году". "Так, в 2021-м горнолыжная зима стартовала только 4 декабря, трассы ниже станции Мир были открыты 19 декабря. На старте будет доступна только одна трасса, поэтому на курорте будет действовать выгодный тариф «Промо»: взрослым гостям день катания обойдется в 1600 рублей, детям с 6 до 13 лет включительно – 1050 рублей. Также с первого дня начнут работать сезонные абонементы – персональные ски-пассы, кататься по которым можно весь зимний сезон без ограничений", - говорится в сообщении.

На "Эльбрусе" проложены четыре горнолыжные трассы: Мир - Кругозор, Гарабаши - Мир, "Саби парк" и Кругозор – Азау, информирует сайт курорта.

К 16.30 мск под публикацией в телеграм-канале размещено 14 комментариев. Авторы нескольких из них выразили радость от анонса открытия горнолыжного сезона. "Наконец-то! Приедем к вам в декабре! Очень ждем, скорей бы уже почувствовать силу и мощь Эльбруса!" – написал, в частности, Evgeny. "Ура! Мы собираемся", - написала Inna Kinder.

Некоторые пользователи задали администрации уточняющие вопросы. "А Мир - Кругозор закрыта? Или просто не подготовлена?" – спросил, в частности, Anton. "Пока закрыта", - ответил представитель администрации. "Сезонный получить уже можно будет?" - спросил Azimuth Hertz. "Нужно!" - ответил представитель "Эльбруса".

"А когда все трассы будут открыты для катания?" – поинтересовался Andrei. "Все будет зависеть от погоды и количества снежного покрова", - ответил представитель курорта.

Пользователь Arty огорчился стоимостью ски-пасса. "1600₽ за 1500 метров? Как-то дико", - посетовал он, не получив к 16.30 мск ответа от администрации курорта.

Для тех, кто решил посетить кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

Напомним, после того как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри своей страны, в частности, на Северном Кавказе. Одним из наиболее популярных горнолыжных курортов стал курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии. При этом отдыхающие там туристы жаловались на очереди на подъемники и пробки по дорогах.

Возможности размещения транспортных средств на горнолыжном курорте "Эльбрус" вблизи мест катания также ограничены. В январе 2022 года из-за нехватки мест в новогодние праздники власти Кабардино-Балкарии подготовили в Приэльбрусье пять дополнительных автопарковок на 2000 мест, от них туристы могли доехать до мест отдыха на бесплатном транспорте. Однако в период новогодних каникул на автодороге Прохладный - Баксан - Азау скапливалось множество машин и случались заторы.

7 июня правительство Кабардино-Балкарии сообщило, что на курорте "Эльбрус" началось строительство парковки на 800 мест, открыть ее планируется в декабре. Также власти озвучили планы модернизировать центральную часть поляны Азау: разместить там сцену, пешеходную зону, комфортные и экологичные торговые павильоны.

В начале января премьер-министр Михаил Мишустин распорядился уделить внимание инфраструктуре горнолыжных курортов Северного Кавказа. А 3 июня правительство Кабардино-Балкарии сообщило, что в благоустройство туристических зон и национальных маршрутов, а также в развитие пляжного отдыха и инфраструктуры курортов в этом году запланировано вложить 255 миллионов рублей.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте.

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