Власти Кабардино-Балкарии выделили 255 миллионов на развитие инфраструктуры курортов

04 июня 2022, 23:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Кабардино-Балкарии в благоустройство туристических зон и национальных маршрутов, а также в развитие пляжного отдыха и инфраструктуры курортов запланировано в этом году вложить 255 миллионов рублей, сообщило правительство республики. На Эльбрусе в июне будет развернута система для оперативного поиска и спасения пострадавших

Как писал "Кавказский узел", ранее власти Дагестана также сообщили о выделении средств на туристскую инфраструктуру. 18 апреля глава республики Сергей Меликов поручил главам муниципальных образований взять под личный контроль решение проблем с безопасностью, санитарным состоянием и инфраструктурой туристических объектов в регионе. На решение этих проблем власти готовы выделить 60 миллионов рублей, указал глава Минтуризма Дагестана.

Информация о том, что 255 миллионов рублей вложат в этом году в благоустройство туристических зон и национальных маршрутов Кабардино-Балкарии, а также в развитие пляжного отдыха и инфраструктуры курортов, была озвучена на заседании правительства республики 3 июня, передает ГТРК "Кабардино-Балкария".

Средства пойдут на улучшение и обновление туристской инфраструктуры, приобретение туристического оборудования и обустройство новых площадок под автокемпинги, информировало на своем сайте министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарии. Республика получила средства по трем направлениям грантовой поддержки: для создания кемпингов и автокемпингов, реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, а также для господдержки предпринимателей. В Кабардино-Балкарии проведут конкурс региональных проектов, и по его итогам между победившими предпринимателями распределят гранты. Все проекты должны быть реализованы до 31 декабря 2022 года, уточняется в сообщении.

После того как из-за пандемии многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри своей страны, в частности, на Северном Кавказе. Одним из наиболее популярных горнолыжных курортов является курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии. При этом отдыхающие там туристы жалуются на очереди на подъемники и пробки по дорогах.

Среди новых проектов, которые уже реализуются - размещение на Эльбрусе системы для оперативного поиска и спасения пострадавших. Оборудование для создания беспроводной сети, программный комплекс, портативные "кнопки SOS" и автономную поисковую систему для спасателей курорта "Эльбрус" предоставит и внедрит отечественный разработчик "Системы позиционирования и поиска" (СПП/ Resero.tech).

Туристы смогут взять в аренду или приобрести маячок Resero.tech – переносное устройство, которое поможет сократить время поиска. Благодаря беспроводной сети при активации режима SOS прибор передаст дежурному сигнал с точным местоположением человека, причем не только в зоне без мобильной связи, но даже из глубины ледниковой трещины или скального разлома. Также прибор поможет обнаружить пропавшего, даже если режим SOS не был активирован. Специальная автономная поисковая система поможет спасателям найти пострадавшего с вертолета, если он покинул зону покрытия сети. Оборудование для беспроводной связи и поиска планируют установить на Эльбрусе в июне, а летний сезон этого года станет для системы тестовым периодом, сообщило 2 июня на своем сайте правительство Кабардино-Балкарии.

Горовосхождения и альпинизм, а также внедорожные поездки являются эксклюзивными направлениями туризма в Кабардино-Балкарии, сообщил 26 мая замминистра курортов и туризма Кабардино-Балкарии Ислам Шаваев. По его словам, министерство разработало два туристических маршрута, один из них претендует на получение статуса национального, а второй - регионального.

"Для привлечения туристов и обеспечения разнообразия турпродуктов нами разработаны два туристических маршрута. Это межрегиональный маршрут "Любимый Кавказ: города, горы, гостеприимство", который проходит по территории трех субъектов СКФО - Ставропольского края, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Маршрут является круглогодичным, его общая протяженность свыше 1000 километров", - рассказал Ислам Шаваев во время круглого стола, посвященного летнему туристическому сезону на Северном Кавказе. Замминистра отметил, что для придания этому маршруту статуса национального вся необходимая документация направлена в Ростуризм для рассмотрения на экспертном совете.

А второй маршрут - "Горная Кабардино-Балкария" - является региональным. "Он проходит по всем горным ущельям республики. Это самый востребованный маршрут у джипперов, непосредственно для внедорожных экспедиций. Но также он является перспективным для конных и пеших переходов", - сообщил Шаваев, слова которого приводятся на сайте правительства Кабардино-Балкарии.

В Кабардино-Балкарии отмечается рост турпотока, ее курорты в первом квартале этого года посетили 266 тысяч человек, что на 9% превышает показатель 2021 года, сообщил 26 апреля со ссылкой на министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарии "Интерфакс". Рост турпотока в министерстве связали с новыми точками притяжения, привлекающими туристов в республику, а также с расширением возможностей оздоровительного отдыха в Кабардино-Балкарии. В 2021 году курортные зоны Кабардино-Балкарии посетило более одного миллиона туристов, указало агентство.

Напомним, в начале января премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения уделить внимание инфраструктуре горнолыжных курортов Северного Кавказа. 16 марта госкорпорация «Кавказ.РФ» сообщила о том, что в рамках мер поддержки отраслей, пострадавших от введения внешних санкций, обсуждается возможность дофинансирования в размере более 5 миллиардов рублей проектов на курортах «Архыз», «Эльбрус», «Ведучи» и «Мамисон». В регионах СКФО с учетом санкций решено в первую очередь развивать сельское хозяйство, транспортную инфраструктуру и туристические объекты, в том числе в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Чечне, указало правительство России в обновленной стратегии развития Северного Кавказа.

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