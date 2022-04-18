Меликов возложил ответственность за комфорт для туристов на глав районов

18 апреля 2022, 20:55

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Глава Дагестана Сергей Меликов поручил главам муниципальных образований взять под личный контроль решение проблем с безопасностью, санитарным состоянием и инфраструктурой туристических объектов в регионе. На решение этих проблем власти готовы выделить 60 млн рублей, указал глава Минтуризма Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", в 2021 году Дагестан впервые посетили более 1 млн туристов. При этом в 2017 году регион посетили 608 тысяч туристов, в 2018 году – около 700 тысяч, в 2019 году – 850 тысяч, а в 2020 году – 840 тысяч туристов. В конце марта МЧС Дагестана сообщило, что в горном Чародинском районе республики начало работу новое поисково-спасательное подразделение, которое будет заниматься, в том числе оказанием помощи туристам, число которых в Дагестане постоянно растет.

В Дагестане объем услуг в туристической отрасли за 2021 год вырос на 76%, заявил сегодня на совещании по развитию туризма Сергей Меликов.

"Туристическая отрасль становится одним из драйверов региональной экономики. Итоги прошлого года в Дагестане ярко показали реальный потенциал туризма – в 2021 году Дагестан посетило более 1 миллиона туристов", – сказал Меликов.

При этом, подчеркнул он, подобный стремительный рост продемонстрировал не только потенциал и перспективы, но и недостаточные возможности инфраструктуры. "Речь идет о недостатках объектов размещения и общепита, состоянии дорог к объектам показа, обеспеченности обзорных и смотровых площадок соответствующей инфраструктурой, вопросах санитарного состояния и безопасности", – перечислил Меликов.

В связи с этим дал поручение главам муниципальных образований Дагестана взять под личный контроль обеспечение комфортных условий пребывания туристов в республике, передает РИА "Дагестан".

Муниципалитеты Дагестана смогут получить по 10 млн рублей на развитие туризма, проинформировал на этом же совещании министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Эмин Мерданов. По его словам, руководство Дагестана намерено оказать поддержку муниципалитетам региона для решения проблем в сфере туризма.

"В госпрограмму включено мероприятие по грантовой поддержке проектов местных туристических инициатив в муниципальных образованиях республики. В данное время уже приняты порядки и начат прием заявок. Общая сумма поддержки составляет 60 миллионов рублей, из которых один муниципалитет может получить до 10 миллионов", – рассказал Мерданов.

По его словам, с помощью выделяемых денег можно решить ряд актуальных проблем с туристической инфраструктурой. "За счет данной меры поддержки вы можете решить проблемы санитарных зон и благоустроить территории туристического показа", – заявил министр, обращаясь к главам муниципалитетов, передает ТАСС.

Для создания современной туристической инфраструктуры в Дагестане формируются пять кластеров: Дербент, Сулакский каньон, Ачикольские озера, а также прибрежный и горный кластеры. В частности, прибрежный кластер будет сосредоточен на развитии пляжного туризма, уточняет агентство.

"Кавказский узел" ранее писал, что 13 мая 2021 года махачкалинцы после претензий туристки к состоянию общественных туалетов в республике заявили, что возросший интерес к турпоездкам в Дагестан дает жителям региона заработок, но раскрыть туристический потенциал республики в полной мере не дают острые проблемы инфраструктуры. А после инцидента с падением девушек в июле 2021 года в обрыв в Сулакском каньоне пользователи сети поспорили о безопасности туристов в Дагестане. Часть из них заявила, что природные достопримечательности в Дагестане плохо подготовлены к приему посетителей.

В республике озвучиваются претензии и к туристам, в связи с этим власти подготовили памятку для гостей региона. Презентация такой памятки состоялась 28 июля 2021 года на общественных слушаниях по проблемам развития туризма в Дагестане. В ней, в частности, указано, что туристкам при посещении Дагестана не стоит носить облегающие джинсы и короткие юбки, а мужчинам рекомендуется не надевать шорты, в ней также содержится призыв не допускать "активных проявлений чувств между мужчиной и женщиной на публике, таких как поцелуи, объятия и др.". Часть пользователей интернета сочли рекомендации разумными, их оппоненты указали, что сами жители Дагестана зачастую не соблюдают внесенные в памятку правила дресс-кода.

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