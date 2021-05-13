Махачкалинцы указали властям на препятствия развитию туризма

13 мая 2021, 02:07

Возросший интерес к турпоездкам в Дагестан дает жителям республики заработок, но острые проблемы инфраструктуры не позволяют раскрыть туристический потенциал региона в полной мере, считают опрошенные "Кавказским узлом" махачкалинцы.

Как писал "Кавказский узел", слова актрисы Натальи Рудовой, которая посетовала на грязные общественные туалеты в Дагестане, вызвали критику части пользователей соцсети. Их оппоненты назвали претензии туристки обоснованными.

Видео, сделанное актрисой в режиме селфи, было размещено 7 мая в Instagram-паблике "Новости Дагестана", на который подписано 109 тысяч пользователей соцсети. Рудова отмечает, что "очень всё плохо с туалетами в Дагестане, в общественных местах, куда люди ездят", и просит организовать в республике нормальные туалеты.

По прогнозам, туристический поток в Дагестане в этом году превысит миллион человек, сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Минтуризма республики. «Почти весь гостиничный и номерной фонд отелей, гостевых домов и хостелов забронирован на несколько месяцев вперед», - сказал он.

Ожидается, что за май Дагестан посетят около 100 тысяч человек, отметил чиновник.

Наиболее популярными местами для посещения являются Сулакский каньон и Дербент, вырос спрос на этнотуризм и посещение гостевых домов в горных районах, рассказал сотрудник министерства.

По его словам, туристические объекты Дагестана решено оснастить санитарными зонами. «Наша задача - создать инфраструктуру, которая бы соответствовала современным требованиям и запросам [...] На основных туристических маршрутах запланирована организация 10 санитарных зон, отвечающих установленным нормам», - проинформировали в министерстве.

На майские праздники туристов в Дагестане было очень много, сказала корреспонденту «Кавказского узла» руководитель махачкалинского турагентства Яна Мартиросова. Она сказала, что только ее агентство обслужило 11 групп.

Туристами востребованы практически все локации, особенно Дербент, Сулакский каньон, бархан Сары-кум и заброшенное село Гамсутль, отметила Мартиросова.

Закрытие популярных зарубежных направлений, особенно Турции, обеспечило приток туристов в Дагестан, считает она. «Если бы [не] закрытие границ, тогда можно было бы говорить о росте интереса к Дагестану. Но эти поездки, в большей степени, вынужденные. Пока мало людей целенаправленно приезжает в Дагестан. В большинстве случаев им нужно хоть куда-то поехать, и Дагестан для них «терра инкогнита», - считает Мартиросова.

После того, как турпоток в Дагестан увеличился, набором групп для путешествий по республике стали заниматься даже те, кто ранее организовывал турпоездки в других регионах, отметила она.

Жители Махачкалы оценили готовность республики к приему туристов

Студент Магомедрасул поддержал идею обустроить санитарные зоны на туристических маршрутах. «Даже в Махачкале почти нет общественных туалетов, что говорить о горных районах? Хотите принимать туристов и зарабатывать – поставьте хотя бы биокабины», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Работник бюджетной сферы Руслан считает, что Махачкала не готова к приему такого количества туристов. «Очень много в городе мусора, не развит общественный транспорт [...] Мне иногда неудобно перед гостями за такое состояние города», - сказал он.

Проблема с мусором на улицах Махачкалы и Каспийска обострилась после того, как в январе компания "Лидер" окончательно отказалась вывозить мусор из этих городов, объяснив это нерешенным вопросом с тарифами. Вывозом мусора занялись муниципальные предприятия, однако из-за отсутствия у них спецтехники работа велась слишком медленно. В Каспийске уборкой и вывозом мусора занималась компания "Экополис", однако с начала марта она прекратила работу, объяснив свое решение действиями мэрии. Администрация города, в свою очередь, возложила ответственность за ситуацию с мусором на улицах на власти Дагестана.

«Я против приезда туристов в Дагестан. Они развращают нашу культуру, курят, например, в месяц Рамадан на улице», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" верующий Абдулла.

Пенсионер Али Абдулаевич нейтрально относится к туристам. «Видно, что приезжих много, но мне они не мешают», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Владелец кафе Зайнаб довольна ростом турпотока, так как это положительно сказывается на ее бизнесе. «В месяц Рамадан клиенты бывают только к вечеру. А туристы целый день приходят, им нравится национальная еда. Ведут себя культурно, спрашивают, какие блюда можно еще попробовать, куда сходить», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла". Зайнаб добавила, что многие туристы по пути заходят в кафе и спрашивают, можно ли воспользоваться их уборной, так как в городе с этим проблема.

Домохозяйка, мать двоих детей Индира также отметила, что туризм стал источником дохода для многих дагестанцев. «У меня родственники живут в Гунибском районе, там с апреля туристы не могут найти место для ночлега - все, кто мог предоставить свое жилье за плату, сделали это. Сестра работает в махачкалинской гостинице. Говорит, давно нет свободных мест», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Преподаватель вуза Аминат считает, что интерес туристов к Дагестану пойдет на пользу республике. «Пусть гости убедятся, что здесь живут обычные, гостеприимные люди. Но есть и такие, кто во всем видит негатив. К примеру, как начали критиковать актрису Рудову. Разве она не права? Есть такая проблема с туалетами. Может, хоть после такого резонанса ситуация изменится», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

«Я работаю в магазине, где продают сувениры и алкоголь. В основном покупателями были туристы. В месяц Рамадан запрещено продавать спиртное, поэтому бизнес сильно просел. Но кто не пил, тот и не будет пить, зачем нужен такой закон? Каждый день десятки туристов приходят к нам, просят продать сувенирный коньяк и другие напитки», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" продавец Сапият.

Приведенный опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения жителей Махачкалы.