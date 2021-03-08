Клининговая компания прекратила работу в Каспийске на фоне мусорного коллапса

08 марта 2021, 12:45

Компания "Экополис" объявила о прекращении уборки улиц Каспийска, объяснив это решением мэрии. Администрация города назвала серьезной ситуацию с мусором на улицах и возложила ответственность на власти Дагестана. Пользователи Instagram выразили сожаление уходом клининговой компании и призвали чиновников решить проблему с вывозом отходов.

Как писал "Кавказский узел", 16 января компания "Лидер" окончательно отказалась вывозить мусор из Махачкалы и Каспийска, объяснив это нерешенным вопросом с тарифами. Вывозом мусора занялись муниципальные предприятия, однако из-за отсутствия у них спецтехники работа велась слишком медленно. Врио глава Дагестана Сергей Меликов пообещал наладить системную работу по уборке мусора в республике с 1 марта, а 5 марта мэрия Махачкалы, которая ранее выделила 170 миллионов рублей на покупку собственной спецтехники, отчиталась о решении проблемы с мусором.

В договоре между региональным оператором "Лидер" и Минприроды Дагестана должно быть прописано, кто берет на себя ответственность за вывоз мусора при его расторжении и в иных ситуациях. Однако договор непубличен, поэтому узнать, на ком лежит ответственность за вывоз отходов до заключения контракта с новым региональным оператором, не представляется возможным, рассказали ранее "Кавказскому узлу в правозащитной организации "Монитор ЖКХ".

Клининговая компания сообщила о прекращении работы в Каспийске

Клининговая компания «Экополис» 7 марта обратилась к жителям Каспийска, сообщив о том, что с 1 марта прекратила свою деятельность. "Причина такого тяжелого решения не наша прихоть, а вынужденная мера, так как администрация Каспийска посчитала, что чем объявлять аукцион и составлять внятное техзадание на уборку города, легче создать МБУ (муниципальное бюджетное учреждение. – Прим. "Кавказского узла") и все вопросы отдать ей, а там уже будь, что будет", - говорится в сообщении, размещенном на странице компании в Instagram.

Кроме того, в компании упрекнули региональное руководство в том, что оно "лишило единственного источника заработка десятки семей трудившихся на благо Каспийска, при активной поддержке муниципальной власти". "Очередная реформа привела к тому, что половина уборщиц остались без работы", - говорится в публикации.

До появления в 2019 году регоператора - УК «Лидер» - компания «Экополис» занималась вывозом коммунальных отходов в Каспийске, а затем стала работать в качестве подрядчика УК «Лидер», сообщает сегодня "Черновик". "Итогом этой работы стал иск каспийской компании на 27 млн рублей за неоплаченные выполненные услуги", - отмечает издание.

Под публикацией ООО "Экополис" к 12.40 мск 8 марта размещено 186 комментариев. Авторы многих из них выразили сожаление в связи с прекращением работы компании.

"Очень жаль, по мне, вы единственная компания, которая работала на благо города", - написала, в частности, lukasheva_olia. "Не поднимается рука ставить лайк таким новостям... Оставить дворы без уборки, я помню, уже пробовали, это было ужасно. Оставить людей без работы тоже не самая лучшая идея, мягко скажем", - указала daria_umm_valyadainy.

"Очень жалко,что сплочённый коллектив оказался невостребованным. Работой вашей были довольны все жители", - написал kaspyisk_nash_gorod. "Как жаль, единственная нормально работающая компания", - согласилась gadunieva. "Очень жаль, лично вам писала о некоторых просьбам по чистоте города, вы сразу реагировали. Спасибо огромное за ваш труд, надеюсь вас вернут", - написала madisha_25_02.

Многие пользователи соцсети также выразили пессимистический прогноз относительно ситуации с мусором в Каспийске. "Каспийск окончательно в мусоре потонет... Вы делали многое для города, проводили дезинфекцию улиц, остановок, игровых детских площадок в самый пик короны. А сейчас впереди лето, мусор будет скапливаться и гнить от жары, эти ядовитые испарения...в общем нас ждёт ужас", - написал, в частности, madi_20.05. "Даже представить страшно что будет дальше", - написал koreya_cosmetik77. "Теперь Каспийск будет утопать в мусоре", - предположила patimat3777.

Пользователь maya_150163 сочла работу "Экополиса" недостаточно эффективной. "Наш двор и так не убирали 2 года, мусором завалено. Мы сами убираем. Рядом дома убирали, а наш нет. Столько воевали, толку нет. Мне не холодно оттого, что уборщиц убрали, и не жарко. Мы сами убираем вокруг дома каждый божий день", - указала она.

Горожане адресовали мэрии упреки в нерешенной проблеме с вывозом мусора

Администрация Каспийска, по состоянию на 12.40 мск, не приняла участия в дискуссии и не прокомментировала заявление ООО "Экополис" на своем сайте и своей странице в Instagram. При этом 4 марта на странице мэрии в Instagram было опубликовано сообщение о том, что в Каспийске "возникли серьезные проблемы с вывозом мусора".

"По причине одностороннего отказа УК «Лидер», выполнять взятые на себя обязательства по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), с начала текущего года в нашем городе, как и в некоторых муниципальных образованиях, возникли серьезные проблемы с вывозом мусора. Все это время руководство Каспийска делает все возможное, чтобы предотвратить мусорный коллапс в городе. Этот вопрос контролирует лично глава города Борис Гонцов. Ежедневно около 20 единиц техники привлекается для вывоза ТКО. Но из-за огромного ежедневного объема ТКО, разом очистить всю территорию города не представляется возможным, пока этот вопрос не будет решен на уровне правительства Дагестана и министерства природных ресурсов и экологии республики, в ведении которого находится решение данного вопроса", - говорится в публикации.

Городская администрация призвала каспийчан "не усугублять и без того сложную ситуацию с мусором", складируя его "на тротуарах, улицах, скверах, местах массового пребывания людей". "Это дополнительная нагрузка на работников МУП «Зеленый город»", - пояснила пресс-служба мэрии.

К 12.40 мск 8 марта под публикацией размещено 50 комментариев. Авторы многих из них обратили внимание чиновников на адреса, откуда долгое время не вывозится мусор.

"Кизилюртовская 14 ни разу не убрали", - указала, в частности, magapatya2. "На Гаджиева улицу машина для вывоза мусора с нового года не разу не приехала, куда нам девать мусор?" – задалась вопросом gabibatabdulmadzhidovna.

"Кизилюртовская 22 то же самое. Пройти невозможно", - сообщил mukhtar010582. "Почему не дают возможность работать "Экополису"?" – поинтересовалась .yana. "Когда Кирова по линиям будут забирать мусор, уже третий месяц не разу не приезжали", - пожаловалась sevilragimova.

"Почему вы дезинформируете население. УК «Лидер» не утвердили тарифы. Как компания бы работала без утвержденных тарифов и платила бы зарплату? И главное, все всё прекрасно знают. [...] Просто пошёл передел рынка, вот и всё", - высказал мнение mka4.

Напомним, в начале февраля были задержаны бывший директор компании "Лидер" Дмитрий Зуев, врио гендиректора этой же компании Мурад Гаджимагомедов и бывший глава Минприроды Дагестана Набиюла Карачаев. По версии следствия, с января по декабрь 2020 года Зуев и Гаджимагомедов вместе с другими сотрудниками из числа руководства компаний "Лидер" и ООО УК "Новый город 2" организовали вывоз и захоронение отходов из Махачкалы, Каспийска, Буйнакска, Кизилюртовского, Кумторкалинского, Буйнакского и Унцукульского районов на непредназначенный для этого участок земли в селе Агачаул Карабудахкентского района. Руководители компаний похитили таким образом более 235 миллионов рублей, предположили следователи.