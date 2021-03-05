Мусорная контейнерная площадка у дома 57 "в" по ул.Гамидова в Махачкале. 25 января 2021 год. Фото Расула Магомедова для "Кавказского узла"

05 марта 2021, 16:42

Мэрия Махачкалы отчиталась о решении проблемы с мусором

В Махачкале возобновилась механизированная уборка мусора, у регионального оператора достаточно спецтехники, заявила сегодня администрация столицы Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", власти Махачкалы выделили 170 миллионов рублей на покупку собственной спецтехники для уборки города. Глава Дагестана Сергей Меликов пообещал наладить системную работу по уборке мусора в республике с 1 марта. Пользователи Instagram скептически отнеслись к этим общениям, призвав власти перейти от обещаний к делу.

16 января компания "Лидер" окончательно отказалась вывозить мусор из Махачкалы и Каспийска, объяснив это нерешенным вопросом с тарифами. Вывозом мусора занялись муниципальные предприятия, однако из-за отсутствия у них спецтехники работа велась слишком медленно. Горожане жаловались, что контейнеры в городе переполнены, кругом лежат пакеты с мусором. Активисты провели флешмоб, в рамках которого фотомодели фотографируются на фоне мусорных свалок, чтобы привлечь к этой проблеме внимание общества.

Уборка мусора в Махачкале началась в полном объеме, отчиталась сегодня администрация Махачкалы. "Механизированная уборка в Махачкале началась, тариф утвердили. У регоператора имеется 60 единиц спецтехники, которая непосредственно будет занята уборкой города. Плюс к тому в Махачкале имеется 58 единиц коммунальной техники. При необходимости она тоже будет использоваться. Но уже можно констатировать, что имеющаяся техника у регоператора полностью справляется с вывозом мусора", - сообщил сегодня представитель мэрии

Он отметил, что отходы сейчас вывозятся на лицензированный полигон "Гринтау" на территории города Избербаша, передал ТАСС.

Региональными операторами по обращению с отходами временно стали муниципальные компании. Для возобновления механизированного вывоза мусора подготовлена новая схема очистки города, сообщила 26 февраля "Российская газета". В конце февраля в Дагестан из Ставропольского края были отправлены 20 мусоровозов, для обмена опытом из Ставрополья приехал представитель регионального оператора, сообщила 27 февраля региональная телекомпания "Дагестан".

Напомним, что 3 и 5 февраля были задержаны бывший директор компании по вывозу мусора "Лидер" Дмитрий Зуев, врио гендиректора этой же компании Мурад Гаджимагомедов и бывший глава Минприроды Дагестана Набиюла Карачаев. По версии следствия, с января по декабрь 2020 года Зуев и Гаджимагомедов вместе с прочими сотрудниками из числа руководства компаний "Лидер" и ООО УК "Новый город 2" организовали вывоз и захоронение отходов из Махачкалы, Каспийска, Буйнакска, Кизилюртовского, Кумторкалинского, Буйнакского и Унцукульского районов на непредназначенный для этого участок земли в селе Агачаул Карабудахкентского района. Руководители компаний похитили таким образом более 235 миллионов рублей, предположили следователи.

Примечание:

"МВД сообщило о крупном мошенничестве с вывозом мусора в Дагестане", "Меликов отчитал чиновников за грязную воду в Каспийске", "Отказ регионального оператора от работы осложнил вывоз мусора в Махачкале".

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