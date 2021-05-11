Претензии актрисы Рудовой к Дагестану вызвали споры в Instagram

11 мая 2021, 09:05

Слова актрисы Натальи Рудовой, которая посетовала на грязные общественные туалеты в Дагестане, вызвали критику со стороны части пользователей соцсети. Их оппоненты назвали претензии туристки обоснованными.

Наталья Рудова, побывав в Дагестане, публиковала фотографии, сделанные там, и восхищалась республикой, но "имела неосторожность сделать замечание о туалетах", сообщил 10 мая анонимный Telegram-канал Truedagestan.

После возмущения пользователей сети Рудова удалила опубликованные фотографии, отмечается в публикации.

В Instagram-аккаунте Натальи Рудовой, по состоянию на 09.00 мск 10 мая, нет публикаций о Дагестане. Видео, сделанное актрисой в режиме селфи, размещено в Instagram-паблике "Новости Дагестана", на который подписано 109 тысяч пользователей соцсети.

Из фрагмента видео можно сделать вывод, что актриса комментирует, в частности, туалет в дагестанском ресторане. "Для такого ресторана максимально грязный туалет, это вам замечание. И еще, на самом деле, есть такая маленькая трагедия – ну, я бы не сказала, что маленькая – очень всё плохо с туалетами в Дагестане, в общественных местах, куда люди ездят. Так что, ребятки, организуйте нам, посетителям вашей прекрасной республики, нормальные туалеты. Спасибо большое", – говорит на видео Наталья Рудова.

Эта публикация, размещенная 7 мая, к 09.00 мск 10 мая набрала 4,9 тысячи просмотров, под ней размещено 66 комментариев.

Авторы некоторых из них выразили возмущение словами актрисы. "Ну, не надо приезжать сюда и критиковать тут что-то. Всю жизнь Дагестан живёт в таких условиях, видите ли, именно для вас должны супертуалеты делать, туристы", – написал, в частности, mikail_caucaz. "Пусть у себя дома сидит", – написала abaeva.naida.

"Не приезжайте к нам, если у нас так плохо. Самую большую грязь и мусор [оставляют] туристы, которые едут к нам, в отличие от вас, мы в день пять раз омовение делаем", – указала zagidat_rashidova.

При этом авторы большинства комментариев сочли претензии Натальи Рудовой обоснованными. "Сказала все верно", – написал, в частности, ashura4930. "Туризм развивает экономику, экономика развивает республику, так почему не сделать норм условия для туризма", – указал zheka_yarysh.

"Всё правильно говорит. Нужно в городе биотуалеты установить, порой это и нам самим тоже нужно бывает, нежели туристам... Отсутствие туалетов заставляет людей по углам бегать, а потом сами же жалуемся, что город грязный", – написал andiets9.

"Надо радоваться, что республику посещают туристы, и очень важно, чтобы они увозили с собой хорошие впечатления", – согласился amigo_001001.

"Она верно говорит, грязь делаем мы сами, а не туристы, есть над чем работать", – указала batyrova.patimat. "Понять можно бедняжку", – согласилась amina_amina9090. "Правду говорит", – подтвердил ya_touristm.

"Правильное замечание, у нас сервиса нет, как в других регионах", – написал g.z.l.22.04.73. "Не надо ее критиковать, она все правильно сказала", – заступился за Рудову urshievmagomed.

"Кавказский узел" писал, что проблема с мусором на улицах Махачкалы и Каспийска обострилась после того, как в январе компания "Лидер" окончательно отказалась вывозить мусор из этих городов, объяснив это нерешенным вопросом с тарифами. Вывозом мусора занялись муниципальные предприятия, однако из-за отсутствия у них спецтехники работа велась слишком медленно. В Каспийске уборкой и вывозом мусора занималась компания "Экополис", однако с начала марта она прекратила работу, объяснив свое решение действиями мэрии. Администрация города, в свою очередь, возложила ответственность за ситуацию с мусором на улицах на власти Дагестана.

В марте жители Каспийска рассказали, что ситуация с уборкой и вывозом мусора в городе улучшается. Горы мусора, завалившие город в январе постепенно разгребаются управляющими компаниями, указали они.