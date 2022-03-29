Новое подразделение спасателей создано в Дагестане из-за роста турпотока

29 марта 2022, 08:18

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В горном Чародинском районе создан новый поисково-спасательный отряд. Его работа ориентирована на помощь гостям республики, сообщило республиканское управление МЧС.

По данным МЧС Дагестана, в горном Чародинском районе республики начало работу новое поисково-спасательное подразделение, которое будет заниматься, в том числе оказанием помощи туристам, число которых в Дагестане постоянно растет.

"Учитывая рост туристического потока в республику, особенно в горные районы, было принято решение сформировать [в Чародинском районе] современное, мобильное, оснащенное всем необходимым оборудованием поисково-спасательное подразделение, где будут работать настоящие профессионалы, готовые прийти на помощь людям", – привел ТАСС вечером 29 марта слова главы ГУ МЧС по Дагестану Наримана Казимагамедова.

Новый поисково-спасательный отряд расположен в селе Цуриб. В минувший понедельник было введено здание, в котором он дислоцирован. В Дагестане за последние годы введены в боевой расчет 35 пожарных частей и 16 поисково-спасательных подразделений, добавили в управлении МЧС по региону.

В 2021 году Дагестан впервые посетили более 1 млн туристов. При этом в 2017 году регион посетили 608 тысяч туристов, в 2018 году – около 700 тысяч, в 2019 году – 850 тысяч, а в 2020 году – 840 тысяч туристов, информировал ТАСС.

Напомним, что 12 июля 2021 года прокуратура Дагестана начала проверку после того, как в Сулакском каньоне две девушки-туристки упали в обрыв с неисправных качелей, серьезных травм им удалось избежать только благодаря скальному выступу перед обрывом. 14 июля чиновники заявили, что качели были демонтированы,

После инцидента с падением девушек в обрыв пользователи сети поспорили о безопасности туристов в Дагестане. Часть из них заявила, что природные достопримечательности в Дагестане плохо подготовлены к приему посетителей. Другая часть отметила, что красоту природы не стоит портить металлическими ограждениями.

"Кавказский узел" также писал, что 13 мая 2021 года махачкалинцы после претензий туристки к состоянию общественных туалетов в республике заявили, что возросший интерес к турпоездкам в Дагестан дает жителям региона заработок, но раскрыть туристический потенциал республики в полной мере не дают острые проблемы инфраструктуры.

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* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.