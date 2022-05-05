Правительство России скорректировало планы развития СКФО на фоне санкций

05 мая 2022, 11:45

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В регионах СКФО с учетом санкций решено в первую очередь развивать сельское хозяйство, транспортную инфраструктуру и туристические объекты, в том числе в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Чечне, указало правительство России в обновленной стратегии развития Северного Кавказа.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 июня 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин констатировал провал программы развития Северного Кавказа. По его словам, вложение государственных средств в развитие Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) оказалось неэффективным. Чиновники тогда отчитались о подготовке новой стратегии развития региона.

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал Стратегию социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) до 2030 года, сообщило правительство России.

"Стратегия утверждена взамен аналогичного документа, определявшего развитие Северного Кавказа до 2025 года. Обновленная версия учитывает экономическую ситуацию, сложившуюся в условиях внешнего санкционного давления", – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте правительства.

В социальной сфере новая стратегия ставит своими главными задачами строительство школ и детсадов, за счет чего будет решена проблема доступности дошкольного образования в регионах Северного Кавказа. Также документом предусмотрено развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи, детского здравоохранения, высокотехнологичной медицины, и решение жилищных вопросов.

Согласно стратегии, в СКФО будет проведена модернизация существующих и строительство новых промышленных предприятий. Планируется улучшить транспортную инфраструктуру, в том числе построить новые трассы и провести реконструкцию аэропортов в Махачкале, Нальчике, Беслане и в Грозном.

В документе сказано, что одним из локомотивов развития экономики СКФО должен стать агропромышленный комплекс. Кроме того, уделено внимание развитию туризма. "Основными туристическими направлениями в СКФО станут Кавказские Минеральные Воды [Ставропольский край], горнолыжные курорты "Архыз" [Карачаево-Черкесия], "Эльбрус" [Кабардино-Балкария], "Ведучи" [Чечня], "Мамисон" [Северная Осетия], "Армхи" [Ингушетия] и кластер культурно-познавательного туризма с центром в Дербенте [Дагестан]", – сказано в сообщении.

С информацией о курортах и достопримечательностях Кавказа читатели "Кавказского узла" могут ознакомиться на странице "Туризм", а также в соответствующем тематическом разделе "Справочника".

Напомним, в апреле 2021 года Счетная палата России обнародовала отчет, согласно которому Институты развития Северо-Кавказского федерального округа с 2014 года получили из бюджета 73 млрд рублей поддержки, но их деятельность оказалась убыточной. Аудиторы тогда указали, что институты развития СКФО нуждаются в реорганизации. Также они отметили, что в СКФО не был создан инновационный медицинский кластер, при том, что на его разработку из федерального бюджета направили около двух млрд рублей. Кроме того, инвесторы не проявили интереса к особым экономическим зонам, которыми управляет АО "Курорты Северного Кавказа".

"Кавказский узел" также писал, что 15 апреля стало известно, что Дагестан второй год подряд не вошел в список регионов России, которые получили субсидии на программы развития промышленности. Помешать получить господдержку могло отсутствие частного софинансирования развития отрасли и неопределенность приоритетов развития республики, объяснили тогда экономисты.

Отметим, что после того, как из-за пандемии многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри своей страны, в частности, на Северном Кавказе. Одним из наиболее популярных горнолыжных курортов является курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии. При этом отдыхающие там туристы жалуются на очереди на подъемники и пробки по дорогах.

4 мая туристы предложили улучшить инфраструктуру горных маршрутов в Северной Осетии. По их словам в республике недостаточно развит придорожный сервис и не хватает общественных туалетов.

Помимо жалоб туристов, на туристических объектах регионов Северного Кавказа периодически происходят происшествия. Так 17 ноября 2020 года стало известно, что часть Южной крепостной стены крепости Нарын-Кала обрушилась из-за проливных дождей. 13 января возле цитадели "Нарын-Кала", являющейся объектом культурного наследия федерального значения, неизвестные подожгли мусор, из-за чего получила повреждения крепостная стена. 15 марта в Табасаранском районе пострадал другой объект культурного наследия – произошел обвал горных пород в пещере Дюрк.

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