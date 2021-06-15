Мишустин констатировал провал программы развития Северного Кавказа

15 июня 2021, 16:45

Вложение государственных средств в развитие Северо-Кавказского федерального округа оказалось неэффективным, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Чиновники отчитались о подготовке новой стратегии развития региона.

Как писал "Кавказский узел", в апреле Счетная палата России распространила отчет, согласно которому Институты развития Северо-Кавказского федерального округа с 2014 года получили из бюджета 73 млрд рублей в качестве поддержки, но не достигли поставленных целей - их деятельность оказалась убыточной. Аудиторы сочли, что институты развития СКФО нуждаются в реорганизации. Так, не был создан инновационный медицинский кластер, при том, что на разработку проекта из федерального бюджета направили около двух млрд рублей. Кроме того, инвесторы не проявили интереса к особым экономическим зонам, которыми управляет АО "Курорты Северного Кавказа".

Премьер-министр Михаил Мишустин констатировал, что программа социально-экономического развития регионов Северного Кавказа "не принесла ощутимых результатов", и в целом "положение дел на Кавказе непростое". "Основные экономические показатели развития субъектов Северного Кавказа отстают от общероссийских, это касается и ВРП на душу населения, и важнейшего показателя - инвестиций в основной капитал", - сказал он сегодня на совещании с членами правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа.

По мнению премьера, существующие механизмы поддержки инвестпроектов себя не оправдали. "В том числе поэтому мы оптимизировали институты развития, которые отвечают за кавказское направление", - отметил он.

Мишустин указал на неэффективность вложения средств в развитие СКФО. "Если мы просто сравним, на Дальнем Востоке каждый рубль бюджетных средств приносит более 30 рублей частных инвестиций, в особых экономических зонах - почти 2,5 рубля, а на Северном Кавказе - 50 копеек", - сказал председатель Кабмина.

В качестве примера Мишустин также привел показатель уровня младенческой смертности, который на 29% - выше, чем в целом по России. "На Кавказе очень много молодых людей, но им, к сожалению, очень сложно найти подходящую работу, ну и тем более с хорошей заработной платой. И безработица, к сожалению, вышла [на более высокий показатель] еще из-за распространения коронавируса, ее уровень более чем в 2,5 раза превышает средний уровень по России", - сообщил премьер. "Есть и инфраструктурные проблемы - дороги, коммунальные системы требуют самого серьезного внимания", - процитировал Мишустина ТАСС.

Как сообщил на заседании глава Минэкономразвития Максим Решетников, на рассмотрение правительства уже внесена новая стратегия развития СКФО. Чиновники работали над ней с 2020 года, передало РИА "Новости".

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2020 года регионы Северного Кавказа стали аутсайдерами рейтинга по детскому благополучию. По данным исследования проекта "Если быть точным", в Чечне, Дагестане и Кабардино-Балкарии доля малоимущих семей с детьми оказалась выше, чем в других регионах России, также республики Северного Кавказа отличились по числу детей-инвалидов.