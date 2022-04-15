Экономисты объяснили причины отсутствия федеральной поддержки развития промышленности в Дагестане

15 апреля 2022, 22:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дагестан в этом году, как и в 2021-м, не вошел в число регионов, которые получили субсидии на программы развития промышленности. Помешать получить господдержку могло отсутствие частного софинансирования развития отрасли и неопределенность приоритетов развития республики, указали опрошенные "Кавказским узлом" экономисты.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2021 года Счетная палата России распространила отчет, согласно которому Институты развития Северо-Кавказского федерального округа с 2014 года получили из бюджета 73 млрд рублей в качестве поддержки, но не достигли поставленных целей - их деятельность оказалась убыточной. 15 июня 2021 года на совещании с членами правительственной комиссии по социально-экономическому развитию СКФО Михаил Мишустин заявил, что вложение государственных средств в развитие регионов округа оказалось неэффективным, чиновники отчитались о подготовке новой стратегии развития региона. После того, как на пресс-конференции Владимира Путина 25 декабря 2021 года журналист рассказал об энергокризисе в Дагестане, Мишустин 8 января подписал распоряжение о выделении 7,5 миллиарда рублей на развитие предприятий энергетики и ЖКХ в Дагестане, Северной Осетии и Ингушетии.

Дагестан стал лидером по сумме бюджетных трансфертов в России в 2021 году. Эти данные следуют из запланированных бюджетом цифр, в частности о дотациях на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, общая сумма которых составит 718 миллиардов рублей. Дагестану в 2021 году было выделено на эти цели 72,9 миллиарда рублей. Дотации с учетом сумм на душу населения позволяют большинству кавказских регионов лишь сводить "концы с концами", считает Михаил Чернышов.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о финансировании региональных программ развития промышленности. Дагестан не вошел в список из 54 регионов, которые получат финансирование межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 2022 году, следует из распоряжения, опубликованного 11 апреля на сайте правительства России.

Наибольшие суммы получат Республика Саха (Якутия) - 173 миллиона рублей и Забайкальский край - 152 миллиона рублей, Северная Осетия занимает третью строчку по размеру выделенной суммы - 150 миллионов. Также субсидии в этом году получат Чечня, Ингушетия, Ростовская, Астраханская и Волгоградская области, Ставропольский и Краснодарский край. Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия в этом году не вошли в список получателей поддержки, но им были выделены средства в 2021 году, Дагестан не входил в число получателей поддержки и 2021 году, следует из текста распоряжения.

На запрос корреспондента "Кавказского узла", почему республика не попала в программу, подавалась ли заявка или республиканская программа не соответствовала критериям для поддержки, ответ из Минпромторга Дагестана к 21.55 мск не поступил.

Суммы финансирования региональных программ развития промышленности составляют незначительную сумму - 3,7 миллиарда рублей на 54 субъекта, в среднем менее 70 миллионов рублей на регион, в 2021 году выходило около 40 миллионов рублей на регион, отметил заведующий лабораторией Института проблем рынка РАН Михаил Чернышов. "Например, в 2017 году было заявлено, что на модернизацию завода "Дагдизель" в дагестанском Каспийске требуется 1,9 миллиарда рублей. Как мы видим, федеральный центр выделяет мизерные суммы даже не в масштабах региона, но и отдельного предприятия. Если же учитывать, что государственное финансирование выделяется только солидарно с внебюджетными частными инвестициями, то отрицательный результат был вполне ожидаем, тем более что частные инвесторы в промышленной сфере в республиках СКФО – это редкое явление", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Субсидии пойдут на инвестиционные проекты по модернизации промышленных предприятий. Речь, в частности, идёт о возмещении части затрат на приобретение оборудования, компенсациях по лизинговым платежам, оплате услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре. Согласно правилам предоставления субсидий, в рамках каждого проекта должны быть созданы новые рабочие места. Кроме того, госфинансирование доступно, только если в модернизацию производства также готовы вкладываться частные инвесторы. Субсидирование позволит предприятиям снизить затраты на обновление мощностей, простимулирует инвестиционную активность в регионах, указано в сообщении на сайте правительства России от 11 апреля.

Выделение субсидий регионам связано с теми приоритетами, которые озвучивают их власти, отметил главный экономист фонда "Реальная политика", член общественного совета Министерства экономики и территориального развития Дагестана Халил Халилов. "Власти Дагестана заявляют, что главный приоритет отдается сельскому хозяйству, это отрасль номер один. Но отрасль практически не развивается, в отличие от промышленности, которая более-менее растет. В то же время, обладая в структуре экономики небольшой долей, промышленность дает немалую часть налоговых платежей в бюджеты разных уровней", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, данный факт говорит о том, что в правительстве республики не определили приоритеты, чем лучше заниматься и от каких отраслей будет больше пользы. "Когда в регионе не занимаются промышленной политикой всерьез, то и федеральным властям республике предложить нечего. Москва не видит, что есть какие-то разработки, проекты. Удивило, что даже из тех средств, что закладывались в республиканский фонд развития промышленности, часть выдавалась в виде разных видов поддержки предприятиям по производству тротуарной плитки. Это пример того, на какому уровне у нас понимается промышленность. До распада СССР Дагестан имел развитую [промышленную] отрасль. Теперь, не без помощи чиновников, регион превращается в отсталую аграрную республику", - подчеркнул Халилов.

Вопросы развития сельского хозяйства обсуждались на встрече президента России Владимира Путина и главы Дагестана Сергея Меликова. "Традиционно Дагестан был субъектом, который имел достаточно высокий потенциал в агропромышленном комплексе, и сегодня мы делаем всё для того, чтобы этот потенциал вернуть", - заявил в ходе встречи Меликов. В частности, он отметил, что у Дагестана "есть потенциал, чтобы увеличить производство винограда, в том числе столовых сортов, и выйти на советский уровень воспроизводства винограда", следует из расшифровки беседы, опубликованной на сайте Kremlin.ru 6 апреля.

Индекс промышленного производства за январь - февраль 2022 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 132,9%, отчитался Минпромторг Дагестана

По данным ведомства, наиболее значимые темпы роста наблюдаются в обрабатывающих отраслях и составляют 135,3%. В частности, рост показателей обеспечили предприятия машиностроительного комплекса республики, среди которых завод "Дагдизель", Каспийский завод точной механики, АО "Азимут", АО "КЭАЗ", "Завод Гаджиева". Рост производства наблюдается и в легкой промышленности, это предприятия ООО "ДОФ", "Коста" – обувь специального назначения, мужская, женская и подростковая обувь, и в мебельной отрасли - ООО "Мебельснаб", ООО "Максимал", указано в сообщении на сайте министерства от 30 марта.

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