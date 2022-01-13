Северная стена крепости Нарын-Калы в Дербенте. Фото Патимат Махмудовой для "Кавказского узла"

13 января 2022, 08:24

Пользователи Instagram призвали усилить охрану крепости в Дербенте

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Поджог мусора, сложенного у стены крепости Нарын-Кала в Дербенте, нанес ущерб памятнику, констатировало Дагнаследие. Свалок мусора не должно быть около объекта культурного наследия, а инцидент свидетельствует о недостаточной охране крепости, указали пользователи соцсети.

Как информировал "Кавказский узел", 17 ноября 2020 года госсекретарь Дагестана Хизри Абакаров сообщил, что часть Южной крепостной стены крепости Нарын-Кала обрушилась из-за проливных дождей. Он отметил, что для города это чрезвычайное происшествие, а его причиной является "бездушная бюрократия". 31 марта министерство культуры отчиталось о работах по реставрации крепости.

Крепость Нарын-Кала включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2013 году крепость по результатам голосования прошла в третий тур (1 450 312 голосов) конкурса "Россия 10". По итогам голосования Нарын-Кала заняла 15-е место среди достопримечательностей России. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена информация о крепости Нарын-Кала (Дагестан).

Сотрудники Дагнаследия отреагировали на сигнал от жителей Дербента о нанесении ущерба объекту культурного наследия федерального значения "Дербентская цитадель "Нарын-Кала", у северной крепостной стены, у ворот Джарчи-капы, сообщило ведомство. "Неизвестные лица сложили у стен крепости мусор и сожгли его. Дагнаследие незамедлительно проинформировало Управление Минкультуры России по ЮФО и СКФО о нарушении. <…> В ближайшее время Управление направит в Дербент своего представителя для принятия мер реагирования", – сказано в сообщении, опубликованном 12 января на странице ведомства в Instagram.

Публикация о том, что неизвестный сжег около стены крепости Нарын-Кала мусор и тем самым нанес ей ущерб, была размещена 12 января на странице Instagram-паблика vestidagestan, на который подписаны около 271 тысячи пользователей. К 08.15 мск эта запись набрала около 31,7 тысячи просмотров и 95 комментариев. Часть их пользователей отреагировала на заявление Дагнаследия с иронией.

"Что подожгли, они заметили, а то, что у древней крепости стояла гора мусора, их нисколько не смущало, значит", – написала akhmedova__1989. "А у древнего объекта стояла мусорка это нормально? Начните с этого", – отметил umka_pikasso05.

"Подожгли мусор. Вопрос: а что делает мусор у стен культурного наследия РД. Его ведь не привезли туда специально жечь", – указал izrail_vs.rf. "Если бы мусор вывозили, такого бы не было! Но тут дело двух сторон, одни не должны сорить, другие должны обеспечить уборку", – подчеркнул rangyman196.

"Тогда пусть мусор убирают. Кто-то должен же мусор тоже убирать и сжигать. Тоже мне большое горе", – заявила salima2209.

"Не делайте из мухи слона. Мыло, вода и тряпка всё исправит", – считает donz5213. "А кто поджигал, может и не подумал, что это плохо, может наоборот хотел хорошо сделать, наверное, мусор некрасиво было", – предположил muslimova5752.

Другая часть комментаторов потребовала наказания для того, что испортил стену. "Охраны нету что-ли там?" – спросил abdulgalimovm. "Какой позор, хорошо всю крепость не сожгли", – написала sabri_rimmm.

"Участкового надо заставить чтобы нашёл", – заявил пользователь dgthffjjj. "Найти и наказать", – потребовал пользователь pirseiid.

Публикация о происшествии около крепости Нарын-Кала была также размещена 12 января на странице Instagram-паблика dagizvestiya, на который подписаны около  348 тысяч пользователей. К 08.15 мск эта запись набрала около 49,6 тысяч просмотров и 156 комментариев. Большая часть их авторов также высказали различные мнения. "А территорию вокруг да около кто охранять должен был? Ставьте камеры", – посоветовала, в частности, mariamkmuradova. "Если не могут содержать чистоту, хоть так порядок навели", – указала _leila_khanum_.

Некоторые другие комментаторы призвали земляков отнестись к проблеме серьезно. "Смотрю и читаю комменты, никто всерьёз не воспринимает. Люди это наша история, если свою историю не уважать, туристы точно не будут уважать", – подчеркнул abybakar_gabibov.

Напомним, что в начале 2021 года в Дагестане обострилась проблема с вывозом мусора. Причиной этому послужил отказ 31 декабря 2020 года регоператора по вывозу и утилизации отходов ООО "Лидер" вывозить мусор в Махачкале и Каспийске. Вывозом отходов занялись муниципальные предприятия, однако из-за отсутствия у них спецтехники работа велась слишком медленно. Горожане жаловались, что контейнеры в городе переполнены, кругом лежат пакеты с мусором. Пользователи соцсетей назвали проблемы с вывозом мусора в Дагестане мусорным коллапсом. 10 марта 2021 года стало известно, что вывозом мусора в Каспийске занялась местная администрация, после чего горожане сообщили  о нормализации ситуации.

Примечание:

"Пользователи соцсети пожаловались на антисанитарию из-за проблем с мусором в Махачкале", "Отказ регионального оператора от работы осложнил вывоз мусора в Махачкале". "Конфликт вокруг Тарки-Тау привлек внимание историков".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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