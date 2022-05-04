Туристы предложили улучшить инфраструктуру горных маршрутов в Северной Осетии

04 мая 2022, 17:32

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В Северной Осетии недостаточно развит придорожный сервис и не хватает общественных туалетов, указали опрошенные "Кавказским узлом" гости республики и местные жители. Власти планируют благоустройство туристических маршрутов, заверили в комитете по туризму.

Экскурсоводы рассказали об интересе жителей других регионов к турам в Осетию

Расширенный тур по трем осетинским ущельям (Кармадон, Даргавс и Фиагдон) вызвал интерес у многочисленных туристов, которые 1 мая приняли в нем участие, передал корреспондент "Кавказского узла", также участвовавший в этом туре.

На "Кавказском узле" опубликован сделанный в начале мая 2022 года фоторепортаж корреспондента "Кавказского узла" Эммы Марзоевой "Ущелья и башни: что нужно увидеть в Северной Осетии".

Туристов привлекают в Северной Осетии горы, монастыри, родовые башни, различные культовые сооружения, исторические памятники, а также национальная кухня. Многие приезжают в Кармадонское ущелье, чтобы увидеть место схода ледника Колка и посетить мемориал Сергею Бодрову и другим погибшим членам его съемочной группы, также привлекает туристов «Город мертвых» в Даргавсе и средневековая наскальная крепость в селе Дзивгис.

"Я провожу экскурсию по горной Осетии. Это три ущелья: Куртатинское- Фиагдонское, Даргавское и Кармадонское. Здесь очень много объектов, есть что показать - историю республики, природные и исторические памятники. Конечно же, это вызывает очень большой интерес у туристов, особенно приезжих [из других регионов]... Когда начинаешь рассказывать об истории Осетии, показываешь эти памятники, красоту горных вершин - это вызывает массу эмоций, и многие потом говорят, что хотят сюда вернуться", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" гид туристической фирмы «Владикавказ тур» Наталья Габуева.

По ее словам, чаще приезжают туристы из других регионов, так как местные жители "уже здесь все знают" и они едут в другие регионы, например, в Дагестан, Чечню или Ставропольский край.

В целом, по ее словам, туристическая отрасль Северной Осетии готова к большому потоку туристов. "Во-первых, сейчас появились хорошие гиды. Если еще лет пять назад это был большой дефицит, сегодня их достаточно много. Мы знаем, что есть курсы гидов. И Комитет по туризму приложил немало усилий к тому, чтобы этот рынок все-таки сформировался", - сказала Наталья Габуева, отметив, что цены на их услуги с прошлого года не выросли.

Однако наряду с плюсами есть и минусы, и в первую очередь, санитарные условия, которые гид охарактеризовала как «очень плохие». Есть вопросы и к организации питания, отметила она. "То есть, нет кафе, с которым мы могли бы заранее согласовать наш заезд и так, чтобы, скажем, в два часа [дня] обед был готов. Поэтому мы просим туристов брать с собой еду. Здесь есть несколько кафе, но они не подготовлены к тому, чтобы именно работать так, как работают в других туристических объектах: подъезжаешь и меню готово, все готово. Все-таки эта отрасль общепита не заострена на интересы туристического бизнеса, она заострена на интересы получения разовой прибыли, но не на поток. Эта проблема присутствует", - сказала Наталья Габуева.

На проблему отсутствия туалетов обратила внимание и экскурсовод фирмы "Юч" из Буденновска Елена Чечанова. "Все замечательно, люди в восторге и от природы, и от отношения. Минусов, кроме только туалетов, мы не нашли", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Цены для туристов остались "практически на том же уровне", подтвердила она. "Кроме как на пироги, кажется, не поднялись ни на что. Люди сюда едут ради природы и монастырей, молодежь едет за экстримом - полазить по каньонам, крепостям", - сказала Елена Чечанова.

Туристы также посетовали на нехватку туалетов

Москвичку Нелю и ее подругу Дарью с сыном корреспондент «Кавказского узла» встретила у мемориала Сергею Бодрову в Кармадонском ущелье. Они приехали в Северную Осетию на майские праздники. "На поезде доехали до Владикавказа, а оттуда на велосипедах поехали сюда, в горы Осетии. Сейчас хотим поехать на горячие источники, а потом по местным красотам. Почему [выбрана] Осетия? Здесь очень здорово, очень красиво, хорошие маршруты, красивая природа и есть места, где можно покататься с ребенком: вроде бы горы, но есть несильные подъемы, несильные перепады высот, поэтому выбор пал на Осетию", - рассказала Неля.

Ее подруга Дарья добавила, что в Осетии у нее живут друзья, поэтому она часто бывает в республике. По ее словам, здесь не хватает хороших гостиниц. "Я бываю во многих местах. Мы были, например, осенью в Дагестане. Там больше это развито, больше комфортабельных автобусов. Допустим, привозят в село и там местные жители принимают (туристов), кормят местной едой. Это плюс. Там везде лавочки, везде стоят туалеты. А здесь этого нет", - сказала Дарья.

Ярослав Лосев из Твери и его друг впервые приехали в Северную Осетию. "Хотелось в горы. В Осетии живет знакомый, который помог нам выбрать экскурсии. Природа очень красивая, минусов пока не заметили. Погода немного подвела, но ожидания от поездки полностью оправдались. Мы еще собираемся в Цейское ущелье, погулять по Владикавказу. У нас есть пять дней", - поделился планами молодой человек.

Зинаида Михайловна из Буденновска, посетившая Северную Осетию с подругой, рассказала, что не впервые приезжает сюда. "Все очень хорошо и красиво, только туалетов не хватает", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Отсутствие туристической инфраструктуры отметила и жительница Северной Осетии Алана. "Я люблю отдыхать внутри республики, мне здесь нравится. Из минусов я бы назвала отсутствие должной инфраструктуры в горах. Хочется, чтобы дороги там были заасфальтированы", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла", выразив мнение, что "все развивается, просто медленно".

Власти пообещали обустроить санитарные зоны на туристических маршрутах

Ежегодно туристический поток в республику увеличивается на 7-12%, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Комитета по туризму Северной Осетии. По предварительной оценке, в 2021 году этот поток составил 283 тысяч человек, преимущественно жителей других регионов России.

"Комитет по туризму взаимодействует с туроператорами, турагентствами и средствами коллективного размещения республики (гостиницы, хостелы и так далее). По имеющейся информации, бронирование расписано на несколько месяцев вперед, а загруженность коллективных средств размещения на майские праздники составила практически 100%", - заявил представитель ведомства.

По его данным, за последние два месяца цены в туротрасли выросли в среднем на 20-30%. "Комитетом проводится работа по выявлению территорий по основным турмаршрутам, требующим благоустройства и необходимости в установке придорожного сервиса и санитарных зон. Разрабатываются многодневные туристские маршруты, определяются места для кемпинга, глэмпинга, придорожного сервиса, санитарных зон, мест для размещения объектов общественного питания, определены тропы, требующие благоустройства", - сообщил сотрудник Комитета.

Напомним, в июле 2021 года волонтеры разработали памятку для туристов, указав, что в Северной Осетии неприемлемо употребление крепкого алкоголя, не следует проявлять свои чувства на публике и курить. Также в буклете был прописан дресс-код для посещения горных святилищ.

Этому предшествовал резонанс, который вызвало в июне 2021 года видео с откровенным танцем туристки на фоне гор и традиционной родовой каменной башни. Пользователи Instagram* предложили вручать туристам буклеты с рассказом о местных обычаях и запретах. В республиканском комитете по туризму заявили на это, что для знакомства с правилами поведения достаточно информации на стендах у 36 наиболее популярных туробъектов. Однако местные аналитики сочли, что памятки об обычаях и запретах в Северной Осетии могут предотвратить конфликты между туристами и жителями республики.

В начале августа того же года широкий общественный резонанс вызвало видео, снятое туристкой в "Городе мертвых" у села Даргавс. Девушка, сделавшая видео, пожаловалась на угрозы в соцсетях и объяснила свой поступок незнанием и уверенностью в том, что кости были муляжом. Близ "Города мертвых" нет никакой таблички, которая объясняла бы туристу, куда он попал, пояснила она.

Архитектурно-этнографический комплекс "Город мертвых" у селения Даргавс в Пригородном районе Северной Осетии включает 97 склепов XIV-XVIII веков и находится под охраной ЮНЕСКО - это самый крупный некрополь Северного Кавказа. Кроме того, Даргавский некрополь – одна из главных достопримечательностей Северной Осетии.

В июле 2019 года Даргавский некрополь закрывался для посетителей на неделю в связи с публикациями о том, что туристы вытаскивают кости из склепов. Автор фото с черепом стал объектом травли и подвергся уголовному преследованию. Местные жители потребовали закрыть некрополь для посещения, но лучше просвещать туристов, говорится в материале Ларисы Сотиевой "Селфи с черепами": вернуть доверие к туристам в Даргавсе", опубликованном на "Кавказском узле".

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