Туристка объяснилась за видео с костью в Даргавском некрополе

02 августа 2021, 19:24

Путешественница, заподозренная в осквернении останков после видео с костью в Даргавском некрополе, объяснила свой поступок незнанием и уверенностью в том, что это был муляж. Девушка пожаловалась на угрозы в соцсетях, а авторы комментариев к видео предложили закрыть комплекс и вместе с туристкой наказать ее гида.

Как писал "Кавказский узел", 1 августа пресс-служба МВД Северной Осетии сообщила, что выясняет личность туристки, подозреваемой в надругательстве над телами умерших в архитектурно-этнографическом комплексе "Город мертвых". Власти должны обезопасить Даргавский некрополь от вандалов, прокомментировали пользователи Instagram фотографии девушки с костью в руке.

Архитектурно-этнографический комплекс "Город мертвых" у селения Даргавс в Пригородном районе Северной Осетии, согласно информации Министерства культуры Северной Осетии, включает 97 склепов XIV-XVIII веков нашей эры и находится под охраной ЮНЕСКО. Это самый крупный некрополь Северного Кавказа. 22 июля 2019 года архитектурно-этнографический комплекс "Город мертвых" – Даргавский некрополь - был закрыт для посетителей после публикаций о том, что туристы трогают экспонаты и вытаскивают их из склепов. Публикации селфи и видео с черепами, сделанные в некрополе, возмутили и пользователей соцсетей. Спустя неделю, 29 июля, полиция сообщила, что 18-летний житель Пятигорска стал подозреваемым по делу по статье 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). В тот же день некрополь был вновь открыт с усиленной круглосуточной охраной.

Туристка рассказала об угрозах

Туристка, опубликовавшая видео из комплекса "Город мертвых", объяснила свое поведение незнанием того, где она находилась. По ее словам, никакой информации о том, что в склепе хранились останки людей, не было на указателях у комплекса, передает РЕН ТВ, обнародовавшее телефонный разговор с женщиной.

"Я по сей день пребываю в шоке, как люди, которые почитают своих предков и считают это место священным, могут оставлять его в открытом доступе для всех. Я думала, что это муляж. Я сколько ни путешествовала, ни в одном священном месте, который входит в список ЮНЕСКО, такого нет", - рассказала туристка.

На этом видео, опубликованном в мессенджерах и соцсетях, сначала идут кадры, на которых запечатлены лежащие в темном помещении человеческие кости, в том числе череп. Затем сняты старинные башни. Из одной из них вылезает девушка с крупной костью в руках.

По словам туристки, ей поступают угрозы в личные сообщения в соцсетях. "Я в личные сообщения получаю угрозы, оскорбления. А все потому, что не могут хотя бы табличку повесить, чтобы человек был уведомлен, куда он пришел. Потому что я даже не понимала, куда я попала, что это кости людей", - отметила она.

По словам девушки, сейчас в отношении нее проводится проверка – правоохранители с ней уже связались. Туристка призналась, что очень надеется на то, что ей назначат штраф до 40 тысяч рублей, а не более суровое наказание. "От своего незнания я попала в такую ситуацию, что у меня проблемы с правоохранительными органами. Надеюсь, что все обойдется штрафом", - заявила она.

В действиях туристки, снявшей видео в "Городе мертвых", полиция усмотрела признаки преступления, предусмотренного статьей 244 Уголовного кодекса Российской Федерации. Статья 244 УК РФ, в зависимости от части, предусматривает от штрафа в 40 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы.

Пользователи соцсети предложили закрыть комплекс и наказать сопровождавшего туристку гида

Комментаторы видео, снятого в "Городе мертвых" и опубликованного 1 августа на странице агентства "15-й регион" (85,6 тысячи подписчиков) в Instagram, высказали мнение, что вместе с туристкой следует наказать сопровождавшего ее гида. Часть пользователей сети заявила о необходимости закрыть комплекс. За сутки видео набрало 12,6 тысячи просмотров и 117 комментариев.

"Вместе с этой дикаркой наказать гида на приличную сумму", - пишет tumanna123. "Не знаю, кого ругать или туристов, а, может, всё-таки организаторов", - рассуждает raisasiitova. "Если это музей (получается, что так), то туристов должны сопровождать и следить за порядком. В конце концов, они берут деньги", - заявляет saflud59. "Причина - нет инструктажа! На въезде таксистов, туроператоров, хозяев гостиниц, хозяев квартир обязать объяснять нормы и правила поведения в таких местах, которые важны для хозяев земель", - указывает mashamalinau. "Преступление, требующее наказания. Где были сопровождающие или экскурсоводы???" - спрашивает larisa_s_popova

"Закрыть туда доступ совсем, убрать из всех турмаршрутов, из всех рекламных туристических буклетов некрополь Даргавса, Реком и другие сакральные, культовые территории и места Осетии! Всех ответственных привлечь к ответственности: от министра культуры, главы туризма до охраны объекта. На человекообразную особь, осквернившую прах, завести уголовное дело показательно и с резонансом!" - пишет soslan.bg.

На фоне скандала с "Городом мертвых" в 2019 году всплыли истории о том, как туристы справляют дни рождения и веселятся в священном для осетин святилище Реком. Туда, согласно осетинским традициям, следует подниматься исключительно босиком, соблюдая разделение святилища на мужскую и женскую части, отмечается в материале Ларисы Сотиевой ""Селфи с черепами": вернуть доверие к туристам в Даргавсе", опубликованном на "Кавказском узле".

"Слушайте, ну не пускайте туда туристов. Это же кладбище", - отмечает bobi5598. "Комитет по туризму, шевелиться начинайте", - призывает _1223344._

Напомним, в конце июня в сети появилось видео с откровенным танцем на фоне гор и традиционной родовой каменной башни, которое вызвало спор об ограничениях для туристов в Северной Осетии. Туристам нужно вручать буклеты с рассказом о местных обычаях и запретах, а в случае нарушений надо добиваться публичных извинений, прокомментировали видео пользователи Instagram. Памятки об обычаях и запретах в Северной Осетии могут предотвратить инциденты, вызывающие возмущение местных жителей, согласились местные аналитики. Для знакомства с правилами поведения достаточно информации на стендах у 36 наиболее популярных туробъектов, заявил председатель республиканского комитета по туризму Заурбек Кодзаев.