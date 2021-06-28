История с танцем в горах Северной Осетии обнажила недостатки работы с туристами

28 июня 2021, 18:47

Памятки об обычаях и запретах в Северной Осетии могут предотвратить инциденты, вызывающие возмущение местных жителей, прокомментировали видео с откровенным танцем в горах местные аналитики. Для знакомства с правилами поведения достаточно информации на стендах у 36 наиболее популярных туробъектов, заявили в комитете по туризму.

Как писал "Кавказский узел", видео с откровенным танцем на фоне гор и традиционной родовой каменной башни вызвало спор об ограничениях для туристов в Северной Осетии. Туристам нужно вручать буклеты с рассказом о местных обычаях и запретах, а в случае нарушений надо добиваться публичных извинений, прокомментировали видео пользователи Instagram.

На видео, опубликованном 24 июня в Telegram-канале "Осетия", девушка в платье до колен исполняет откровенный танец в паре с бородатым мужчиной, который одет в штаны и рубашку. Пара танцует на фоне гор и традиционной родовой каменной башни. За кадром раздаются громкие крики, мат. Публикация сопровождается пояснением: "Туризм в горах Осетии".

Чиновники считают достаточной информацию для туристов на щитах у туробъектов

Чаще всего туристы в Северной Осетии понимают, где они находятся, и нет необходимости раздавать им памятки со сводом правил поведения, считает председатель республиканского комитета по туризму Заурбек Кодзаев.

"Чаще всего у гостей формируется понимание, как себя вести, если это нормальный среднестатистический человек со своим мировоззрением и осознает, где находится. Бывают, конечно, исключения. В Северной Осетии каких-то сводов правил или требований к туристам не существует", – заявил корреспонденту "Кавказского узла" Заурбек Кодзаев.

При этом, по его словам, бывают случаи, когда группа туристов посещает какой-то объект, и некоторые участники этой группы ведут себя вызывающе. Тогда "местное население делает замечание, пытается донести, что есть святые места, где стоит себя вести иначе", рассказал Кодзаев.

По его словам, на входе в различного рода объекты в регионе уже есть информационные щиты. "Комитет установил таблицы у 36 объектов, которые туристы посещают. Это храмы, мечети, святыни, родовые башни и так далее. Турист получает информацию про объект, читает свод правил и понимает, как себя следует вести. Сложно охватить все объекты. Их достаточно много", – отметил Заурбек Кодзаев.

Родовые башни в горах имеют сакральное значение, поскольку являются не только объектами историко-культурного значения, но и олицетворяют целую историю народа и его прошлое, сообщил директор Института истории и археологии Республики Северная Осетия-Алания, доктор исторических наук и профессор Руслан Бзаров. Кроме этого, по его словам, башни имели большой функционал во времена, когда их использовали по назначению.

"Осетинские башни построены отдельными семьями. Это признак высокого социального, имущественного положения. Это феодальные замки, которые были укреплениями, построенными, так скажем, баронами того времени, элитой. Главный смысл этих башен был в том, чтобы контролировать территорию и население. На случай войны держали оборону", – пояснил Руслан Бзаров корреспонденту "Кавказского узла".

Необходимость раздавать туристам памятки с правилами поведения существует

Олег Абаев, который проводит индивидуальные авторские туры в Северной Осетии, считает, что есть необходимость раздавать туристам памятки с правилами поведения, чтобы не было подобных инцидентов.

"Когда приезжают туристы, при первой же нашей встрече я их информирую о том, какой у нас порядок, какие есть нюансы, рассказываю про башни и наше отношение к ним. Я им сообщаю, что для нас это не просто сооружения, а память о наших предках и истории. Пока не было никаких инцидентов. Люди все сразу понимают. Было бы здорово раздавать информационные памятки всем туристам, которые посещают республику. Это очень хорошая идея", – заявил корреспонденту "Кавказского узла" Олег Абаев.

Он уверен, что, ознакомившись с памятками с информацией, турист будет вести себя как следует.

В 2019 году возмущение в соцсетях вызвали селфи и видео с черепами в "Городе мертвых". Власти Северной Осетии временно закрыли Даргавский некрополь, решив разработать концепцию его дальнейшего функционирования с учетом этих инцидентов. Нужно организовать охрану Даргавского некрополя, установить больше видеокамер и обнести территорию забором, заявил в связи с этим директор Национального музея Северной Осетии Валерий Кубалов. На фоне скандала с "Городом мертвых" всплыли истории, когда туристы справляют дни рождения и веселятся в священном для осетин святилище Реком, куда, согласно осетинским традициям, следует подниматься исключительно босиком, соблюдая разделение святилища на мужскую и женскую части, отмечается в материале Ларисы Сотиевой "Селфи с черепами": вернуть доверие к туристам в Даргавсе".

Осетинский блогер Алик Пухаев разделяет недовольство пользователей соцсетей поведением людей из видео.

"Но это не самый страшный вопиющий случай, были и похуже. Я просто прекрасно понимаю, что в условиях массового туризма такого не избежать. Если родовые башни и другие сакральные места для осетин становятся предметом массового туризма, то идет процесс десакрализации, и возникает конфликт морально-экономической части", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению блогера, та фамилия, которой эта башня принадлежит, сочтет танец за осквернение памятника. В связи с этим он считает актуальным выдачу памятки туристам при посещении таких мест. "Нужны такие памятки, образованные гиды, люди, охраняющие памятники, местные активисты. То есть необходима целая инфраструктура", – отметил Пухаев.

Порой и сами местные жители не обладают полной информацией о сакральных объектах в их местности. Так, в мае житель дагестанского села извинился за исполнение лезгинки на месте захоронений в Дербенте. Часть пользователей указала, что это место обозначено недостаточно информативно - некоторые также не знали о захоронениях, несмотря на имеющуюся там табличку.

Осетинский предприниматель Алихан Хоранов согласен с Пухаевым, но не склонен сводить проблему лишь к подобным танцам в каком-то особенном месте.

"Да, родовая башня – это особенное место. Но подобные танцы неуместны в любом другом месте на Кавказе. Мы, люди, проживающие на Кавказе, имеем определенные представления о культуре, в которые не укладывается подобное поведение. Хотя этот парень представитель одного из соседних народов, он почему-то об этом забыл. Мы не намерены отказываться, мы не намерены отступать от этих представлений о культуре. То есть это не какие-то остаточные явления. Я уверяю, что во всех республиках Северного Кавказа есть много людей, которых раздражает подобное поведение. И не важно, это турист или местный житель. В рамках российского законодательства мы намерены бороться с этими явлениями", – заявил Алихан Хоранов корреспонденту "Кавказского узла".

Он уверен, что раздача информационных бюллетеней с правилами поведения изменила бы ситуацию к лучшему. "Это необходимость. Россия – многонациональная страна. Люди, перемещаясь между регионами, выезжая на Кавказ, обязаны учитывать культурный контекст, и в этом им помогут такие памятки. В них должен быть минимальный слой требований к поведению, который должен понимать любой, кто приедет на Кавказ", – отметил Хоранов.

Вопросы поведения и дресс-кода часто поднимаются на Северном Кавказе. В конце июня в Северной Осетии вызвали широкий общественный резонанс поучения главы Комитета женщин общественного движения "Высший совет осетин" (Стыр Ныхас) Ирины Макоевой о том, как должны одеваться осетинские девушки. Движение "Хотæ" (Сестры) раскритиковало инициативу Макоевой о проведении лекций на эту тему и предложила обратить внимание на защиту прав женщин. Однако вскоре "Хотæ" вступилось за Макоеву, призвав прекратить нападки на нее в соцсетях и уважать мнение, которое разделяют многие представители старшего поколения в Северной Осетии. Сама Макоева заверила, что против навязывания дресс-кода. По словам Ирины Макоевой, "девушка-осетинка должна быть целомудренной, она должна вести себя в общественных местах прилично". "Она не должна себя проявлять с негативной стороны, она не должна громко разговаривать, она не должна выходить полуобнаженной, она не должна на наших национальных свадьбах, танцуя осетинский народный танец, выходить в брюках или полуоголенная", – сказала Макоева. Как жители Владикавказа отнеслись к этим словам – на видео "Кавказского узла".

Стоит отметить, что зимой курорты Северной Осетии стали альтернативой отдыху россиян за рубежом. В республиканском комитете по туризму связали популярность курортов региона даже при недостатке снега с закрытием границ из-за пандемии коронавируса. При этом чиновники отмечали, что регион готов принять большое число туристов и летом, и именно в теплое время года востребован этнотуризм. Среди наиболее интересных мест региона назывались Даргавский некрополь, Дзивгисская наскальная крепость, башенный комплекс в Унале.