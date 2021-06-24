Аналитики исключили травлю Макоевой в соцсетях

24 июня 2021, 11:40

Пользователи соцсетей высказались в адрес руководителя Комитета женщин "Высшего совета осетин" Ирины Макоевой в недопустимой форме, однако в их комментариях не прослеживается признаков травли и реальных угроз, а сам инцидент вскоре будет забыт, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 июня Комитет женщин Международного общественного движения "Высший совет осетин" (Стыр Ныхас) в лице Ирины Макоевой предложил проводить лекции о том, как следует одеваться. При этом Макоева озвучила консервативный взгляд на то, как должна выглядеть и вести себя осетинская девушка. Это заявление вызвало широкий общественный резонанс. Движение "Хотæ" (Сестры) раскритиковало инициативу, его лидер Агунда Бекоева предложила комитету обратить внимание на защиту прав женщин. Однако вскоре "Хотæ" вступилось за Макоеву, призвав прекратить нападки на нее в соцсетях и уважать мнение, которое разделяют многие представители старшего поколения в Северной Осетии. Сама Макоева заверила, что против навязывания дресс-кода.

По словам председателя Комитета женщин Ирины Макоевой, "девушка-осетинка должна быть целомудренной, она должна вести себя в общественных местах прилично". "Она не должна себя проявлять с негативной стороны, она не должна громко разговаривать, она не должна выходить полуобнаженной, она не должна на наших национальных свадьбах, танцуя осетинский народный танец, выходить в брюках или полуоголенная", – сказала Макоева на видео, получившем распространение в соцсетях.

Комментарии в соцсетях дают резкую оценку Макоевой, но не являются угрозами с юридической точки зрения, считает адвокат Евгений Черноусов. "Комментарии, конечно, слишком язвительные, <…> нужно быть корректнее. Но с юридической точки зрения высказывания не сводятся к угрозам. Нарушения закона я не усматриваю", – рассказал Черноусов корреспонденту "Кавказского узла".

Слова Макоевой относительно дресс-кода также не нарушают закон, но впредь ей стоит быть осторожнее с высказываниями. Учитывая, что она занимает высокий пост, возглавляет общественную организацию, ее слова могут привести к недовольству жителей, а затем и к резким высказываниям, добавил он. "Федеральный закон не указывает как одеваться. Никто не имеет права судить людей за внешний вид. Если бы высказался рядовой гражданин, то было бы одно. И совсем другое дело, когда свое мнение публично озвучивает крупный общественник, занимающий высокую должность. Это недопустимо! Такие выражения могут привести к негативной реакции общества", – подчеркнул адвокат.

Ирине Макоевой ничего не угрожает, а сам инцидент в скором времени будет забыт, поскольку не имеет подтекста, за который общественность могла бы уцепиться надолго, заявил руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко. В качестве примера такого подтекста он привел религиозный. "Инцидент в ближайшее время забудется. Слова Макоевой, не подкрепленные религиозной составляющей, [не могут быть поводом для длительной критики]. Ее слова продиктованы личностными моментами", – сказал Малашенко корреспонденту "Кавказского узла".

Лидер правозащитного движения "Сестры" (Хотае) Агунда Бекоева призвала пользователей соцсетей к сдержанности. "Во многих [комментариях] содержались прямые угрозы здоровью, оскорбления, унизительные реплики в адрес Комитета женщин "Высшего совета осетин". И мы сочли нужным призвать публику к адекватности, вежливости и уважению, потому что эти женщины не заслужили в свой адрес такой агрессии", – сказала Бекоева корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" не располагает комментарием "Высшего совета осетин" (Стыр Ныхас). "Не можем оценить. Насчет угроз комментарии не даем", – сказала сотрудница организации корреспонденту "Кавказского узла".

Сама же Ирина Макоева считает, что высказывания не должны были вызвать негативную реакцию общества. "Негативные комментарии дали негативные личности. Не было задачи кого-то оскорбить. Кроме хорошего мы не хотим ничего нашим внукам и внучкам. Хочется, чтобы молодежь была воспитанной, интеллигентной", – сказала Макоева корреспонденту "Кавказского узла".

Она заявила, что ей поступают "прямые угрозы" через социальные сети, однако они не касаются угроз здоровью. "Лично мне прямые угрозы поступают. Дошли до того, чтобы я носила косынку. Мне говорят – я больная. Разве это не угроза?" – задалась она вопросом.

Руководитель Комитета женщин "Высшего совета осетин" отметила, что не против макияжа и определенной одежды, однако против вульгарного поведения молодежи. "Женщина в любом возрасте должна быть женщиной. Я не против макияжа – я сама делаю маникюр, педикюр. Я против того, чтобы курили, материли, пили спиртное в общественных местах. Мы за скромность", – подчеркнула Макоева.