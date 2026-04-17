09:30, 17 апреля 2026

Взрыв у мусорных баков во Владикавказе привел к гибели человека

Место взрыва во Владикавказе. Скриншот фото Mash Gor от 17.04.26, https://t.me/mash_gor/10321.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Взрыв произошел при погрузке мусорных контейнеров во Владикавказе, погиб сотрудник коммунальных служб. Контейнеры для отходов стоят недалеко от складов, где неделю назад произошел взрыв пиротехники.

Как писал "Кавказский узел", при взрыве на складе пиротехники во Владикавказе погибли три человека, 14 пострадали. 

10 апреля произошел взрыв на складе пиротехники в переулке Партизанском во Владикавказе. В числе пострадавших оказались жители соседних домов, где взрывной волной выбило стекла. В городе введен режим ЧС. По данным следствия, в момент происшествия на территории склада находились работники. Возбуждено уголовное дело, 11 апреля следователи задержали владельца склада и организаторов производства пиротехники, подозреваемых по делу о взрыве.

Сегодня утром на углу улицы Интернациональной и Партизанского переулка во время погрузки мусорных контейнеров произошёл взрыв. Погиб сотрудник коммунальных служб, который в этот момент выполнял работы по уборке территории, сообщил сегодня глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

На месте происшествия приняли решение отбуксировать мусоровоз на полигон. "Это необходимо, поскольку проводить разгрузку и полное обследование содержимого на месте небезопасно. На полигоне специалисты выгрузят весь мусор и тщательно проверят его на наличие возможных взрывоопасных предметов и веществ", - сообщил он в другом сообщении.

Контейнеры для отходов стоят недалеко от складов ХДМ, где неделю назад произошел взрыв пиротехники, обратила внимание "Сапа". 

Предварительная причина взрыва во Владикавказе — детонация отходов с подпольного склада пиротехники, которые предположительно выбросили в мусорные баки, сообщает Mash Gor.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

