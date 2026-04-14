Число жертв взрыва во Владикавказе увеличилось до трех

Один из пострадавших при взрыве на складе с пиротехникой во Владикавказе умер в больнице. Общее число погибших в результате инцидента увеличилось до трех.

Как писал "Кавказский узел", при взрыве во Владикавказе, по первоначальным данным, погибли два человека, 14 пострадали. Из них 13, в том числе два ребенка, были госпитализированы. Позже стало известно, что вечером 10 апреля после обращения к врачам госпитализирован также подросток, получивший при взрыве сотрясение мозга. К 13 апреля на лечении в больницах оставались 11 пострадавших, в том числе двое в тяжелом состоянии.

10 апреля произошел взрыв на складе пиротехники в переулке Партизанском во Владикавказе. В числе пострадавших оказались жители соседних домов, где взрывной волной выбило стекла. В городе введен режим ЧС. По данным следствия, в момент происшествия на территории склада находились работники. Возбуждено уголовное дело, 11 апреля следователи задержали владельца склада и организаторов производства пиротехники, подозреваемых по делу о взрыве.

О смерти пострадавшего при взрыве на складе с пиротехникой во Владикавказе вечером 13 апреля сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Речь идет об одном из двух пациентов больницы скорой помощи, которые находились в тяжелом состоянии.

Чиновник выразил соболезнования родным и близким погибшего. По словам Меняйло, для спасения мужчины было сделано “все возможное”, врачи больницы “до последнего боролись” за жизнь пострадавшего.

“К лечению были подключены специалисты федерального ожогового центра, постоянно проводились консультации, использовались все доступные медицинские ресурсы. Однако травмы оказались слишком тяжелыми - ожоги составляли 90% поверхности тела”, - написал он в своем Telegram-канале.