×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:58, 14 апреля 2026

Число жертв взрыва во Владикавказе увеличилось до трех

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Один из пострадавших при взрыве на складе с пиротехникой во Владикавказе умер в больнице. Общее число погибших в результате инцидента увеличилось до трех. 

Как писал "Кавказский узел", при взрыве во Владикавказе, по первоначальным данным, погибли два человека, 14 пострадали. Из них 13, в том числе два ребенка, были госпитализированы. Позже стало известно, что вечером 10 апреля после обращения к врачам госпитализирован также подросток, получивший при взрыве сотрясение мозга. К 13 апреля на лечении в больницах оставались 11 пострадавших, в том числе двое в тяжелом состоянии. 

10 апреля произошел взрыв на складе пиротехники в переулке Партизанском во Владикавказе. В числе пострадавших оказались жители соседних домов, где взрывной волной выбило стекла. В городе введен режим ЧС. По данным следствия, в момент происшествия на территории склада находились работники. Возбуждено уголовное дело, 11 апреля следователи задержали владельца склада и организаторов производства пиротехники, подозреваемых по делу о взрыве.

О смерти пострадавшего при взрыве на складе с пиротехникой во Владикавказе вечером 13 апреля сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Речь идет об одном из двух пациентов больницы скорой помощи, которые находились в тяжелом состоянии. 

Чиновник выразил соболезнования родным и близким погибшего. По словам Меняйло, для спасения мужчины было сделано “все возможное”, врачи больницы “до последнего боролись” за жизнь пострадавшего.

“К лечению были подключены специалисты федерального ожогового центра, постоянно проводились консультации, использовались все доступные медицинские ресурсы. Однако травмы оказались слишком тяжелыми - ожоги составляли 90% поверхности тела”, - написал он в своем Telegram-канале.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
